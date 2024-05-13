観光名所、文化、建築、レストラン、不思議な場所、そして人々が、オーストリアのどの都市も特別なものにしています。

都市の活気に満ちたエネルギーを感じること、それは本当に豊かな経験です。オーストリアの9つの州都にはそれぞれ、そこでしか感じられない独特の雰囲気がある。ランドマーク、文化遺産、魅力的な建築物、カフェ、レストラン、特別な場所、個性的な地区、そしてもちろん、そこに住む人々によって、この都会的なセンスが形作られています。

オーストリアの長い歴史は、壮麗な宮殿、城、修道院から歴史的な町まで、豊富なランドマークを生み出しました。文化遺産は、多くの近代的な文化遺産と同様に、人々を魅了してやみません。