ニーダーエステライヒ州の料理は、その地域の多様さを反映しています。ドナウ川と牧歌的な森林やブドウ畑の間では、アプリコット、ケシの実、ブドウが育ち、豊かな味わいを生み出しています。

ドナウ川を上流を航行する人や、自転車で川沿いを進む人は、誰もがヴァッハウに魅了されるでしょう。 白い砂浜、果樹園、ブドウ畑、絵のように美しい村々、見渡す限りの城や修道院のある森。それだけではありません。 ヴァルトフィアテル 地方は、ハーブやスパイス、オイルの香りが漂い、深い緑の森と鯉の池の間には、真っ赤なケシの花が目を引きます。

ワインフィアテルと モストフィアテルは、それぞれの名産品にちなんで名づけられました。サイダー(モスト）はリンゴではなく洋ナシから作られます。農家はカーネリアン・チェリーを特に誇りにしており、彼らはそれを親しみを込めて ディルンドル（Dirndln ）と呼んでいます。ヴァッハウでは、アプリコットの味が高く評価され、製造所やレストラン、宿屋で加工されています。

この肥沃な土地では、人生を味わうことができます。地元の文化に浸りながら、ワイン畑での食事を楽しんだり、ケラーレーンフェスティバルでのお祭りに参加したり、宿やワイナリーに立ち寄ってリラックスしましょう。

ニーダーエステライヒ州は6つの地域に分かれており、それぞれが独自の個性を持っています：ヴァルトフィアテル（Waldviertel）、ヴァインフィアテル（Weinviertel）、ヴァッハウを含むドナウニーダーエスターライヒ（Donau Niederösterreich)、モストフィアテル（Mostviertel）、ヴィーナーヴァルト（Wienerwald）、ヴィーナーアルプス（Wiener Alps）。