ニーダーエステライヒ州の美食を体験しましょう！
楽しいひとときをお過ごしください！
ドナウ川を上流を航行する人や、自転車で川沿いを進む人は、誰もがヴァッハウに魅了されるでしょう。 白い砂浜、果樹園、ブドウ畑、絵のように美しい村々、見渡す限りの城や修道院のある森。それだけではありません。 ヴァルトフィアテル 地方は、ハーブやスパイス、オイルの香りが漂い、深い緑の森と鯉の池の間には、真っ赤なケシの花が目を引きます。
ワインフィアテルと モストフィアテルは、それぞれの名産品にちなんで名づけられました。サイダー(モスト）はリンゴではなく洋ナシから作られます。農家はカーネリアン・チェリーを特に誇りにしており、彼らはそれを親しみを込めて ディルンドル（Dirndln ）と呼んでいます。ヴァッハウでは、アプリコットの味が高く評価され、製造所やレストラン、宿屋で加工されています。
この肥沃な土地では、人生を味わうことができます。地元の文化に浸りながら、ワイン畑での食事を楽しんだり、ケラーレーンフェスティバルでのお祭りに参加したり、宿やワイナリーに立ち寄ってリラックスしましょう。
ニーダーエステライヒ州は6つの地域に分かれており、それぞれが独自の個性を持っています：ヴァルトフィアテル（Waldviertel）、ヴァインフィアテル（Weinviertel）、ヴァッハウを含むドナウニーダーエスターライヒ（Donau Niederösterreich)、モストフィアテル（Mostviertel）、ヴィーナーヴァルト（Wienerwald）、ヴィーナーアルプス（Wiener Alps）。
ニーダーエステライヒ州のグルメ
ニーダーエステライヒ州では、どんな道も必然的に伝統的な郷土料理店に通じています。ドナウ川沿いを旅していても、ブドウ畑を散策していても、農村を散策していても、すぐに「Wirtshauskultur（郷土料理店文化）」と書かれた緑色の楕円形の特徴的な看板に出くわすでしょう。これが中に入る合図です。真のヴィルツハウス（郷土料理店）とは、3つの重要な要素によって定義されます：歓迎するホスト、常連客のテーブル、そして調理された料理の魅力的な香りです。
ニーダーエステライヒ州のドナウ川沿いでリラックス：ボートや自転車でスタイリッシュな田舎の郷土料理店を探索してください。ドナウ川沿いのブドウ畑で、美味しいワインやふわふわのアプリコット団子を楽しむ美食の旅です。この旅は、ニーベルンゲンガウからユネスコ世界遺産のヴァッハウ、ヴァグラムの丘陵地を抜け、トゥルナー・フェルトを通り、ドナウアウエン国立公園の自然豊かなエリアへと続きます。
キルヒェンヴィルト・インでは、マヌエラ＆クリスチャン・ヴィルダイス夫妻が、本格的なヴァッハウ料理を提供しています。キルヒェンヴィルト・ヴァイセンキルヒェン
ドナウ川右岸では、フィリップ・エスルが伝統的でありながらモダンな方法で料理を作ります。リュールスドルフのランドガストハウス・エッスル
エンゲル家が経営する郷土料理店はサイクリストに人気です。 Landgasthof "Zur schönen Wienerin", Marbach an der Donau
ヴァルトフィアテルのケシ（Mohn）は、7月になると赤、白、ピンク、紫と色とりどりの花を咲かせ、観光客を魅了します。その甘酸っぱい味の種子は、挽いたり搾ったりして油にします。マイルドでナッツのような風味が料理人に好まれます。ケシの実は、団子やシュトゥルーデル、ペストリーに詰められたり、ふわふわのパスタのコーティングに使われたりと、さまざまな方法で調理されます。ヴァルトフィアテルの人々は、特に「ケシの実のテント」を誇りに思っています。ジャガイモやケシの実など、この地方の特産品からこの甘い珍味を作り出したのです。
ケシの実を使った前菜、メイン、デザートをお楽しみください： モーンヴィルト・ノイヴィージンガー、ザリングベルク
レストラン「ヒルシュ28」では、ケシの実とプラムの組み合わせが評判です： HIRSCH28 WIRTShaus & delikatESSEN、グロース・ゲルングス
伝説のケシの実ケーキと素晴らしいビール文化： ガストホーフ "ツム・ゴールデン・レーヴェン"、マリア・ターフェール
ヴァインフィアテルでは、常にブドウの木に沿って歩きます。徒歩、自転車、あるいはトラクターでブドウ畑をめぐるのが定番です。約14,000のワイン生産者によってオーストリアのワインの3分の1が生産されていることは注目すべき点です。 ヴァインフィアテルのセラー路地ではワインが地下深くで熟成され、ホイリゲや、タフェル・イム・ヴァインフィアテル、そしてもちろん、"ヴィルトハウス"（宿屋）で味わわれます。しかし、ドナウ川、マーチ川、ターヤ川に挟まれたウィーン北部の広大な丘陵地帯で育つのはブドウの木だけではありません。アスパラガスやカボチャも地元の宿のメニューに登場します。
ハラルド＆ソーニャ・ポラック夫妻は、受賞歴のあるヴァインフィアテル料理を提供しています： ポラック・ヴィルトハウス（レッツバッハーホフ、ウンターレッツバッハ）
自家狩猟によるジビエ料理と歴史的なワインセラーのワイン：イン・ツム・グリューネン・バウム（ツィスタースドルフ）
ヴァインフィアテルのなだらかな丘陵地帯にある人気の宿： ガストハウス・ヴァイラー、（ラー・アン・デア・ターヤ）
モストフィアテルでは、伝統的な四角い農家の周りにある古い果樹園に、何千本もの梨の木が花を咲かせています。モスト街道沿いには、宿屋、シードル酒場、モストビルンハウスがあり、ビルネンモストと呼ばれる梨の発酵ジュースとともに、心のこもった料理を味わうことができます。親しみを込めて "ディルンドルン "と呼ばれるコーネリアン・チェリーは、ブランデー、ジュース、ジャム、チャツネに加工されます。南部では、奇妙な岩の形成と泡立つ水が特徴的なエッチャーグレーベンの峡谷や、エッチャー、ホッホカール、デュレンシュタイン周辺の山々が景観を特徴付けています。
モストフィアテルは、実り豊かで野性的な地域です。
オーナーのヘルマン・フロシャウアーは、季節の食材を使った洗練された料理を提供しています： ガストホーフ "ツア・ドナウブリュッケ"（アルダッガー）
マルティン・トイフルのレストランでは、イノシシのローストやベジタリアン料理が楽しめます： ガストホーフ・トイフル（プルクシュタール・アン・デア・エアラウフ）
女主人ペトラ・ハーゼルシュタイナーの庭で採れた食材を使った家庭料理： ガストハウス・ツア・ポスト（テキシングタール）
ウィーンの森とウィーン・アルプスは、かつて著名な芸術家たちが首都ウィーンの門を出てすぐの自然の中で、長い散歩やハイキングを楽しむきっかけとなりました。現在も、森や山の中で、整備されたハイキングコースやサイクリングコースを楽しみながら運動する人々の姿があります。ハイキングやサイクリングは、道中に食事や飲み物を提供する 旅館があれば、よりリラックスできます。
ウィーンの森の温泉地帯を散策しながら、ハイキングや試飲をお楽しみください： ヴィーナーヴァルトのゲヌスマイル
家庭的な料理とタレルンワイナリーのワインをお楽しみください： クロスターガストホーフ・シュティフト・ハイリゲンクロイツ
17世紀に建てられた素朴な宿で、独創的なメニューが楽しめます： キルヒベルク・アム・ヴェクセルのヴィルトハウス・グリューナー・バウム