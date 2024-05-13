オーストリアのファッション
クリエイティブで持続可能
オーストリアのファッションの特徴はなんでしょうか？それは、カジュアルなエレガンスと揺るぎない創造性が融合し、オーストリアを特徴づける開放性、実験の喜び、そして地域との繋がりを反映していることです。伝統的で上質な仕立てとモダンなカット、地元の素材と最新技術、そしてノスタルジックなパターンと斬新なフォルムが融合しています。それは、常にさりげないひらめきと、細部への鋭い洞察力によって、予想外のものが生まれる舞台なのです。
多くのデザイナーは、フェアプロダクション、資源を節約する素材、そして長く愛用できるデザインなど、サステナビリティを意識して取り組んでいます。一時的なトレンドにとらわれることなく、素材だけでなく価値観に基づいた、アティテュードのあるコレクションを生み出しています。オーストリアの街を歩けば、ファッションシーンの成長にすぐに気づくでしょう。若いブランドがショールームをオープンし、スタジオが来場者を招き入れています。中でも、ヘルムート・ラング、レナ・ホシェック、アーサー・アルベッサーといった、オーストリアの創造性の多様性を国際的に象徴するデザイナーたちは、もはや注目を集める存在ではありません。
これらすべてに共通するのは、新たな道を探求する意欲と、鋭い品質感覚です。オーストリアのファッションは意識的で変化に富み、あなたをその探求へと誘います。コンセプトストアを散策したり、ファッションフェスティバルに参加したり、小さなスタジオで偶然何かを見つけたり。オーストリアのファッションは、心地よいだけでなく、記憶に残り、時には心の中にまで刻まれるのです。
ファッションとライフスタイルの融合
創造的で個性的で活気に満ちている
オーストリアのファッションシーンは成長を続けており、その多様性には驚かされます。ウィーン、グラーツ、リンツといった都市では、新しいレーベル、スタジオ、ポップアップストアが次々と誕生しています。若手デザイナーたちは、独創的なコンセプト、サステナブルな素材、そして独自のアティテュードを表現するスタイルに注力しています。
一例として、ウィーン生まれで現在はミラノ在住のアルトゥール・アルベッサーが挙げられます。彼の作品は クリムト 、 シーレ 、コロマン・モーザー、オットー・ワーグナーといった巨匠たちからインスピレーションを得ています。レトロなディアンドルで知られるレナ・ホシェックは、ディタ・フォン・ティースなどのスターをドレスアップし、そのデザインにはノスタルジアと時代精神が融合しています。マリーナ・ヘルマンゼダーは、レザーと力強いフォーマルランゲージを融合させ、彼女のコルセットはレディー・ガガも着用しています。ピーター・ピロットも同様に国際的に知られており、その印象的なプリントはビヨンセなどのポップアイコンを魅了しています。しかし、ビッグネーム以外にも刺激的なシーンが生まれています。スザンネ・ビソフスキーは、劇場のような豪華さでウィーンのシックを演出し、エミール・ガンペは芸術的なクオリティを備えた並外れたファッションを展開しています。そしてロマーナ・ツェッヒリングは、フェラーリ・ツェヒリングでファッションとアートを融合させ、彼女のコレクションはビジュアルアーティストとコラボレーションしてウィーンで制作されています。
これらのデザイナーたちを結びつけるものは何でしょうか？それは、創造的な感覚、革新を受け入れる勇気、そしてオーストリア流のライフスタイルへの深い根ざしです。職人技、個性、そして国際的なセンスが融合し、ここでは見た目だけでなく物語を語るファッションが栄えています。
オーストリア製のファッションデザイン
デザイナーズファッションを試着してください！
キッチュビッチ・サイトストア Kitsch Bitsch Sight Store
ここでは、国際的なデザイナーや地元のデザイナーによる、すっきりとしてラインの現代的なミニマリスト・ファッションが見つかります。
ナッハバリン Nachbarin
個性的なスタイルやクリエイティブなカッティング、そしてヨーロッパのデザイナーによる洗練されたアイテムが揃うこのウィーン6区のショップでは、ファッションが丁寧にキュレーションされ、新たな視点で再解釈されながら販売されています。
タラ B TARA B
フォアアールベルク州では、フェミニンな普段着からオートクチュールまで、ハンドメイドによるユニークな作品が生み出されています。そのスタイルは、クリーンでエレガント、そして自然からインスピレーションを得ています。
ファッションとデザインイベント
エーデルシュトフ Edelstoff
ウィーンの「若手デザインマーケット」では、サステナブルなブランドやメーカーのファッション、アクセサリー、ジュエリーを見つけることができます。 fashion, accessories and jewelry from sustainable labels and manufacturers.
グラーツ・デザイン月間
今年も5月にグラーツで開催。全体的なプログラムでは、様々なクリエイティブ分野への洞察を提供し、幅広いデザイナーとの交流を深めることができます。
グスタフ
「ディ・グスタフ」 - デザインと喜びの見本市 - は、上質な味わいのための時間と空間を提供します。良いもの、美しいもの、そして価値のあるものを唱える消費文化のサロンであり、さらに高いものを求める人々のためのマーケットプレイス。五感を刺激する饗宴です。
良心に基づいたファッション
クリア Klar
クララ・ノイバーのミニマルな作品は、地元の小規模なメーカーから仕入れた高品質の天然素材から作られています。デザイナーは、「オーダーメイド」の原則に基づき制作しており、すべての服は注文を受けてから製造されます。これにより、資源効率の良い、個別に生産され、過剰生産は発生しません。
ルドルフ Rudolf
ウィーン発のレーベル、ルドルフは、オーガニック素材を使用した耐久性のあるスローファッションニットウェアを販売しています。アイテムは主にユニセックスであり、半径150キロメートル以内で生産されています。どのアイテムも、糸から最終工程まで、無駄を省き、高品質で、透明性への妥協のないこだわりを体現しています。
グライン Glein
グラインは、ミニマルなデザインと責任ある製造を体現しています。ウィーン発のこのブランドは、高品質で持続可能な素材を用いて、時代を超越した服、財布、アクセサリーをデザインしています。生産はヨーロッパでおこなわれ、耐久性、透明性、品質を重視しています。ここで見つけたものはすべて明確に考え抜かれ、一貫して実践されています。
シャッカイ Shakkei
2009年に設立されたシャッカイ・ブランドは、設立当初から持続可能なファッションに注力してきました。製品は、オーストリアまたはEUで生産されたオーガニックでフェアトレードな素材を使用しています。デザイナーのガブリエル・バラデーは、ベルトやキャップなどのアップサイクルアクセサリーに布の切れ端も活用しています。コレクションは都市的で、現代的でありながら責任あるファションのあり方を体現しています。
ダリアデ Dariadéh
インフルエンサーであり活動家であるマデリン・ダリヤ・アリザデのファッションレーベルは、認定された素材を使用し、家族経営で生産された、時代を超越した服をデザインしています。コレクションは、きれいなカット、繊細な色使い、そして目まぐるしいトレンドではなく、意識的な消費に焦点を当てています。透明性と責任感を最優先に考えています。
災害用衣類
このブランドは、オーストリアのフェアトレード衣料の先駆者の1つです。 1991年の創業以来、オーガニックコットンとアップサイクル生地から作られたスタイリッシュなファッションを制作しています。生産はオーストリア、ヨーロッパ、そしてタイの小規模な家族経営で生産されています。ウィーン7区にあって自社のコレクションのデザインは、リクエストに応じてカスタムメイドすることもできます。
スローレーベル
名前のとおり、スローレーベルはファーストファッションとは何の関係もありません。創設者兼インフルエンサーのアンナ=ローラ・クンマーは、意識的なデザイン、フェアな生産、資源の慎重な使用を重視しています。ミニマルなコレクションは、認定された素材を使用し、透明で時代を超越したデザインが特徴で、小さなヨーロッパの工場で生産されています。
アニャ・ラウアーマン Anja Lauermann
アニャ・ラウアーマンのコレクションでは、サステナビリティと時代を超越したデザインを満たしています。デザイナーは、厳選されたオーガニックファブリックと革新的なカット、独特の色のアクセント、エレガントなシンプルさを組み合わせています。彼女のコレクションは地元産の素材で制作されており、ミニマリズムと洗練さを組み合わせた、長く愛されるアイテムを作成することを目指しています。
メシット meshit
メシットは、都会的なひねりを加えたクリーンなデザインを特徴としています。イーダ・シュタインクスナーとレーナ・クランプフによって設立され、レトロな要素と現代的なストリートスタイルを組み合わせています。作品はウィーンとブダペストで生産され、多くの場合、少量生産です。公正な労働条件、クリエイティブなカット、および若者文化、芸術、日常生活を結びつける美学を大切にしています。
シュタップフ Stapf
シュタップフは、ルーツとビジョンを持ったファッションの象徴です。自社工場では、ミュールジングフリーのウールとオーガニックコットンを使い、チロル州で編み立てから仕上げまで直接手掛け、高品質な縮絨ニットッ製品を製造しています。モダンなカット、時代を超越したデザイン、確かな品質を誇ります。持続可能な方法と地域生産を重視しています。
ヴォルフミッヒ Wolfmich
ウィーンのグンペンドルファー通りにあるこの店は、ヴィンテージの楽園と称されています。ヴォルフガング・リンデンホーファーとミヒャエル・パッシャーは、70年代、80年代、90年代のデザイナーファッションを揃えています。衣類に加えて、アクセサリー、香水、インテリア雑貨も見つかります。何か特別なものを探している人には、まさにうってつけの場所です。
ブルクガッセ 24 Burggasse 24
ヴィンテージファッションとカフェがひとつの屋根の下に、明るく天井の高いショップには、珍しいアクセサリーから何十年前のデザイナーズアイテムまで、厳選された古着が並びます。隣接するヴィンテージカフェは、朝食、魅力的で居心地の良いリビングルームの雰囲気を提供し、ゆったりと寛ぐことができます。カジュアルで、クリエイティブ、持続可能な空間です。