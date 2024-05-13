女性の恋人であり崇拝者

「恋する女性には、何でもできる」・・・オーストリアで最もまばゆい輝きを放つユーゲントシュティールの画家、グスタフ・クリムトのこの言葉は、彼自身と同様に興味をそそります。

クリムトは、その芸術、ユニークな個性、サヴォアール・ヴィーヴルなど、人を魅了する紛れもない才能を持っていました。象徴的な青いスモックに身を包んだこの画家が、なぜこれほど多くの女性を虜にできたのかは、いまだに謎のままです。しかし、花の女王であるバラが、彼の作品だけでなく、ロマンチックな追求においても役割を果たしたことは容易に想像できます。愛と情熱の永遠のシンボルであるバラの魅力は、官能的なクリムトにとっ ても忘れられないものだったに違いありません。

クリムトは女性を愛し、敬愛していました。結婚することはありませんでしたが、様々な女性との間に7人の子供をもうけました。ミューズのエミーリエ・フレーゲとの熱愛は有名で、19歳のアルマ・ シンドラー（後のマーラー＝ヴェルフェル）や、マリア・ウチッカ、マリー（ミッツイ）・ツィマーマンといったモデルとの「情事」も有名です。解放されたファッションデザイナー、エミーリエ・フレーゲとの生涯にわたる関係は、間違いなく唯一無二のものでした。