Historical black and white photograph: bearded man in a wide coat holding a black and white cat in his arms.
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グスタフ・クリムト
絵画、女性、アッターゼ湖への情熱

芸術と人生と女性を愛した画家グスタフ・クリムトは、ユーゲントシュティールを代表する画家の一人で、ウィーン分離派の共同創立者です。

「黄金時代」を確立し、ウィーンの上流中産階級の女性たちを装飾的に描いた有名な作品に加え、クリムトは風景画も好んで描きました。

ザルツカンマーグートアッターゼーでグスタフ・クリムトは、自らの作品に求めていた安らぎとインスピレーションを見出したのです。印象的な風景画は、自然の花のような色彩に対する彼の熱意が表れています。

グスタフ・クリムト
生まれ：1862年7月14日 ウィーン近郊バウムガルテン生まれ
死去：1918年2月６日 ウィーンにて
職業：画家
時代：ユーゲントシュティール、ウィーン分離派、象徴主義、近代美術
有名な作品：接吻

グスタフ・クリムト作品の紹介

ユーゲントシュティールの先駆者

芸術家および人格

グスタフ・クリムトは1862年7月14日、バウムガルテン（現ウィーン14区）に生まれました。オーストリアを代表する画家となり、ウィーン・ユーゲントシュティール（アール・ヌーボー）運動の旗手となりました。

1897年、クリムトはキュンストラーハウス協会を脱退し、ウィーン・ セセッシオンを共同設立、初代会長を務めました。これは、芸術に対する国家の厳格な統制に対する大胆な挑戦でした。

クリムトと上流社会の女性たちとの交際については、今日に至るまで様々な憶測が飛び交っています。晩年、クリムトは特に自然の官能的な力に惹かれるようになり、時が止まったような静謐な風景画を描きました。

クリムトの贅沢なライフスタイルもまた伝説的で、豪華な晩餐がしばしば見られました。1918年2月6日、ウィーンで逝去。

女性の恋人であり崇拝者

「恋する女性には、何でもできる」・・・オーストリアで最もまばゆい輝きを放つユーゲントシュティールの画家、グスタフ・クリムトのこの言葉は、彼自身と同様に興味をそそります。

クリムトは、その芸術、ユニークな個性、サヴォアール・ヴィーヴルなど、人を魅了する紛れもない才能を持っていました。象徴的な青いスモックに身を包んだこの画家が、なぜこれほど多くの女性を虜にできたのかは、いまだに謎のままです。しかし、花の女王であるバラが、彼の作品だけでなく、ロマンチックな追求においても役割を果たしたことは容易に想像できます。愛と情熱の永遠のシンボルであるバラの魅力は、官能的なクリムトにとっ ても忘れられないものだったに違いありません。

クリムトは女性を愛し、敬愛していました。結婚することはありませんでしたが、様々な女性との間に7人の子供をもうけました。ミューズのエミーリエ・フレーゲとの熱愛は有名で、19歳のアルマ・ シンドラー（後のマーラー＝ヴェルフェル）や、マリア・ウチッカ、マリー（ミッツイ）・ツィマーマンといったモデルとの「情事」も有名です。解放されたファッションデザイナー、エミーリエ・フレーゲとの生涯にわたる関係は、間違いなく唯一無二のものでした。

画家のミューズたち

エミーリエ・フレーゲ

ファッションデザイナーと人生のパートナー専門家によれば、クリムトの最も有名な作品には、エミーリエとのツーショットが描かれています。

アマーリエ・ツッカーカンドル

医師の妻で友人。クリムトの友人の肖像画は、1918年に画家が死去したため、未完のまま残されました。

ソーニャ・クニップス

美術のパトロン。当時27歳だったクリムトにとって、この作品は画期的なものでした。

アッターゼー湖：インスピレーションの源

数十億もの花が、数え切れないほどの色彩と音色を放ち、穏やかな香りや強い香り、甘い香りや苦い香りも放ちます。

グスタフ・クリムトとアッターゼー湖

アッターゼー湖畔のカンマー城

対岸から望遠鏡を使って湖畔のファサードを描きました。

カンマー城への小路

クリムトは、ニョキニョキと生い茂る木々の並木道に正方形を選びました。これは、意図的に梢を切り落としたものです。

美食家

グスタフ・クリムトは美味しいものが大好きで、しばしば食べ過ぎていました。仲間の芸術家たちによると、「彼は豪華な食事を美味しそうに食べ、いつも一皿を2～3皿も食べ、友人の家に招かれると、必ず2皿余分に用意されていた」そうです。

クリムトは、シェーンブルン宮殿公園の近くにある「マイエライ・ティヴォリ」で、コーヒー、、生クリームを添えたクグロフの朝食を頻繁に楽しみ、夕食には、ジラルディのローストビーフやテゲットホーフの子牛の胸肉を好んで食べていました。今日でも、ウィーンのレストランやカフェを訪れた人は、こうした定番料理に舌鼓を打ちながら、なぜ美食家クリムトがこうした料理を好んだのかを知ることができます。

ウィーンでのクリムトの芸術に触れる

オーストリアでクリムトの作品を鑑賞するなら、皇帝時代の ベルヴェデーレ上宮、ウィーン分離派会館、近代的なレオポルト美術館など、最高級の建築もご覧ください。中でも特に素晴らしいのは、クリムト・ヴィラです。

ベルヴェデーレ上宮　接吻

ウィーン・セセッシオン　ベートーヴェン・フリーズ

レオポルド美術館　死と生

クリムト・ヴィラ：アトリエ

よくある質問

グスタフ・クリムトはオーストリアの重要な画家であり、ウィーン・アール・ヌーヴォーを代表する最も有名な人物であり、ウィーン分離派の初代会長でもありました。彼は1862年7月14日、現在のウィーン14区に位置するバウムガルテンで生まれ、1918年2月6日にウィーン9区で亡くなりました。

グスタフ・クリムトは、絵画、女性、アッターゼー湖を愛しました。彼の情熱は、絵画に反映されています。

  • 紫色のスカーフを巻いた女性（1895年）

  • パラス・アテナ（1898）

  • ソーニャ・クニップスの肖像 (1898)

  • ヌーダ・ヴェリタス（1899）

  • ユディト1世（1901年）

  • ベートーヴェンフリース（1902）

  • エミーリエ・ルイーズ・フレーゲの肖像（1902年）

  • ゲルトルート・レーブの肖像 (1902)

  • 水蛇（1904–1907）

  • マルガレーテ・ストンボロー＝ヴィトゲンシュタインの肖像（1905年）

  • 女性の三つの時代（1905年）

  • アデーレ・ブロッホ＝バウアー I (1907年)

  • ダナエ（1907年）

  • 『接吻』（1908–1909）

  • ユディト2世（1909年）

  • 抱擁（1909年）

  • カンマー城の公園の小道（1912年）

  • 林檎の木 I (1912)

クリムトは、毎年アッターゼー湖で避暑をしながら、次のような風景画を50点ほど描いています。

  • カンマー城の公園の小道

  • ウンターアッハ・アム・アッターゼーの教会

  • カンマー城への道

  • ヴァイセンバッハ・アム・アッターゼーのフォレスターの家

1900年以降、クリムトはゼーヴァルヒェンのヴィラ・パウリックで16回 の夏を過ごしました。建築家フリードリッヒ・パウリックにちなんで命名されたこの邸宅は、時代を超えた魅力に溢れ、帝政時代の精神を今に伝えています。

1914年の夏、クリムトはアッターゼーの南端に位置するヴァイセンバッハの森林管理人の別荘に滞在しました。クリムトは、この別荘の様子を2枚の絵画に表現しました。

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