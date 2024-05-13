グスタフ・クリムト
絵画、女性、アッターゼ湖への情熱
Introduction
「黄金時代」を確立し、ウィーンの上流中産階級の女性たちを装飾的に描いた有名な作品に加え、クリムトは風景画も好んで描きました。
ザルツカンマーグートのアッターゼーでグスタフ・クリムトは、自らの作品に求めていた安らぎとインスピレーションを見出したのです。印象的な風景画は、自然の花のような色彩に対する彼の熱意が表れています。
グスタフ・クリムト作品の紹介
芸術家および人格
グスタフ・クリムトは1862年7月14日、バウムガルテン（現ウィーン14区）に生まれました。オーストリアを代表する画家となり、ウィーン・ユーゲントシュティール（アール・ヌーボー）運動の旗手となりました。
1897年、クリムトはキュンストラーハウス協会を脱退し、ウィーン・ セセッシオンを共同設立、初代会長を務めました。これは、芸術に対する国家の厳格な統制に対する大胆な挑戦でした。
クリムトと上流社会の女性たちとの交際については、今日に至るまで様々な憶測が飛び交っています。晩年、クリムトは特に自然の官能的な力に惹かれるようになり、時が止まったような静謐な風景画を描きました。
クリムトの贅沢なライフスタイルもまた伝説的で、豪華な晩餐がしばしば見られました。1918年2月6日、ウィーンで逝去。
女性の恋人であり崇拝者
「恋する女性には、何でもできる」・・・オーストリアで最もまばゆい輝きを放つユーゲントシュティールの画家、グスタフ・クリムトのこの言葉は、彼自身と同様に興味をそそります。
クリムトは、その芸術、ユニークな個性、サヴォアール・ヴィーヴルなど、人を魅了する紛れもない才能を持っていました。象徴的な青いスモックに身を包んだこの画家が、なぜこれほど多くの女性を虜にできたのかは、いまだに謎のままです。しかし、花の女王であるバラが、彼の作品だけでなく、ロマンチックな追求においても役割を果たしたことは容易に想像できます。愛と情熱の永遠のシンボルであるバラの魅力は、官能的なクリムトにとっ ても忘れられないものだったに違いありません。
クリムトは女性を愛し、敬愛していました。結婚することはありませんでしたが、様々な女性との間に7人の子供をもうけました。ミューズのエミーリエ・フレーゲとの熱愛は有名で、19歳のアルマ・ シンドラー（後のマーラー＝ヴェルフェル）や、マリア・ウチッカ、マリー（ミッツイ）・ツィマーマンといったモデルとの「情事」も有名です。解放されたファッションデザイナー、エミーリエ・フレーゲとの生涯にわたる関係は、間違いなく唯一無二のものでした。
画家のミューズたち
アッターゼー湖：インスピレーションの源
数十億もの花が、数え切れないほどの色彩と音色を放ち、穏やかな香りや強い香り、甘い香りや苦い香りも放ちます。
アッターゼー湖畔の別荘は、輝かしい過去に彩られ、今もその素晴らしさを物語っています。グスタフ・クリムトが夏を過ごした歴史的な保養地です。
オルレアンとランソネットの別荘は現在、ヴィラ・ヴァイス・ホテルとグラーフェングート・ホテルとなっています。
ヴィラ・パウリックではガイド・ツアーが行われています。
個人邸宅のヴィラ・ポレーゼでは、時折文学朗読会が開かれ、この地域の文化遺産を今に伝えています。
グスタフ・クリムトとアッターゼー湖
美食家
グスタフ・クリムトは美味しいものが大好きで、しばしば食べ過ぎていました。仲間の芸術家たちによると、「彼は豪華な食事を美味しそうに食べ、いつも一皿を2～3皿も食べ、友人の家に招かれると、必ず2皿余分に用意されていた」そうです。
クリムトは、シェーンブルン宮殿公園の近くにある「マイエライ・ティヴォリ」で、コーヒー、、生クリームを添えたクグロフの朝食を頻繁に楽しみ、夕食には、ジラルディのローストビーフやテゲットホーフの子牛の胸肉を好んで食べていました。今日でも、ウィーンのレストランやカフェを訪れた人は、こうした定番料理に舌鼓を打ちながら、なぜ美食家クリムトがこうした料理を好んだのかを知ることができます。