『豊臣期大坂図屏風』国際視察交流会2025 in エッゲンベルク宮殿

5．『豊臣期大坂図屏風』最大の鍵、宝厳寺唐門になった極楽橋

Q. 峰住職がこの屏風の存在と、ご自身のお寺の唐門が描かれていることを知ったときのお気持ちを教えてください。

峰：私がこの連絡をいただいたのはずっと後のことで、突然、高橋先生をキャップとするセンターの皆さんから「調査をしたい」というお申し出がありました。「何の調査をされるんですか」と聞いたところ、「唐門の調査をしたい」ということで、「なぜそういうことになったんですか」と。そのとき、この屏風が見つかったという話を聞きました。

実は私どもの唐門は、修理に困っておりまして。どういうことか言うと、豊臣秀吉期の大坂城というのは分からないことがいっぱいでございます。特にこの唐門でありました極楽橋も幻の橋と言われるぐらいで、歴史の推移が分からないものでありましたので、修理をしたくても修理の方向性を決められず、着手できないという状態が長く続いておりました。

実は最近行った唐門の修理の前の修理は、昭和10年（1935年）、戦前のことでした。先生方はご存知ですが、当時、日本で文化財を修理するとき、調査をほとんどやらなかったのです。壊れているところを直すだけ、つまり保存のための修理が目的で、本来どういう仕様で制作されたのか？といったところまであまり目が向けられてこなかったようでもあったと思います。したがって、調査報告も何も残っておりません。漆は大変にひどい状態でしたし、彩色も今調査しなければ、本来の姿や移築の経緯が二度と分からなくなってしまうのでは？という危機感を私は感じておりました。

そんななかでしたので、高橋先生が「実はこういうことがあって調査をしたいんだ」とおっしゃったことが、私どもにとっては大きな転換になりました。なにわ・大阪文化遺産学研究センターは、豊臣期の大坂城の調査を徹底的にやっておられたんですよね。大坂城は、徳川時代になってほとんどが壊され埋められてしまっているので、痕跡がありません。私どもにとって、『豊臣期大坂図屏風』が、調査の一番の論拠にがなったのです。唐門の修理はほとんど不可能な状態にありましたが、この一枚の屏風から希望が生まれてきたと言えるのでないかと思います。

その当時は、カイザー先生に宝厳寺に来ていただいた時もそうだったんですが、漆が乳化と言いまして、紫外線で黒いところが真っ白になって、ひび割れして、そのひびに雨水が入って漆がところどころ真っ黒に剥がれていくような状態でしたし、彩色もどんどん落ちていまして、何の色なのかも見た目では分からない、このままでは復元できなくなるのではないかと危機的な状況の中で、この屏風が私どものお寺の国宝を救ってくださいました。

カイザー：（修復後の唐門の写真を見て）とても美しい色です。

峰：今回は調査が大変重要な目的の一つでしたので、この色も古い塗膜を一つ一つ調べ、それをもとにして色を復元しました。今回復元した色は、極楽橋から竹生島に移築した当時の色を取り戻す、ということを目標にしました。漆も、調査の中で450年前の漆の塗膜が出てまいりましたので、今回の漆もその同じ顔料を使った漆を使って修理をしました。今回の修理では、雨風で傷んでいるところは新しく、古いまま残せるところはそのまま残すようにいたしまして、昔の唐門、大坂城の遺構も残せるようにということで実施した次第であります。

彩色もそうなんですが、今回は、文書の中に描かれているいろんな顔料が何だろうか、という調査もしていただいて、ラピスラズリの粉がたくさん使われていたことも分かりました。また、屏風では背が高い縦長の建物に描かれているんですが、竹生島に移築したときに改築されていて、屋根が大きいわりには高さを縮めて建て直されていると、そういうこと今回の調査で判明しました。そして大坂城の現存する唯一の遺構だと、ほぼ確認されたということになったわけです。

Q. いつの時代の屏風かを知りたくて調査に出した結果、宝厳寺唐門が大坂城の唯一の遺構であることが確認されるという壮大な結果になりましたが、その結果を受けてカイザー先生のお気持ちは？

カイザー：まったく予想を超えるものでした。まさに素晴らしい偶然、人生が与えてくれる贈り物のようなものです。そして、このような作品が生き延びてきたことの素晴らしさだと思います。というのも、この時代のエッゲンベルク家の調度品はほとんど残っていないのに、この屏風は生き延びてきたのです。この長い旅、この長い年月を経て――本当に素晴らしいことでした。

さらに言えば、ここで初めて修復されたパネルを組み合わせて、この屏風が1枚の巨大な絵画であることを確認した瞬間、息を呑みました。本当に圧倒されました。

Q. エッゲンベルク宮殿に屏風が残り、滋賀県に極楽橋が残っていたという二つの奇跡で今回の交流が生まれたことについては、思われていますか？

カイザー：これは最も美しく、また最も有意義なプロジェクトのひとつです。多くのことを学べただけでなく、遠くにいる新しい友人をたくさん得ることができ、その友情は今日まで続いています。このプロジェクトを通して、本当に多くのことを学び、経験させてもらいました。芸術を通じた交流ほど素晴らしい理解の形はありません。多くの人々が感動を共有し、一緒に活動することができます。音楽プロジェクトもありましたし、芸術プロジェクトもありました。まさに運命からの贈り物のようなご縁に、本当に感謝しています。

Q. 屏風の話が来るもっと前から、唐門が豊臣期のものであるという話はあったと思います。今回の調査に修復が進んだということですが、もし屏風の話がなければ、修復は進まなかったんでしょうか？

峰：正直言って、なかなか進まなかったですね。唐門に関する古文書は2通あって、一つは慶長5年（1600年）に、京都の醍醐寺の義演さんというお坊さんが、その時秀吉さんの御廟を京都に造りましたので、そこに極楽橋を解体して門を造りましたという、日記のようなものが残ってるんです。それから慶長7年（1602年）に、その御廟にいらっしゃった梵舜さんというお坊さんが、今度は竹生島の方へそれを移築して唐門になったよ、と。残っている文書はその2つしかないので、はたして唐門が極楽橋だったかどうかに関してはいろんな説が生まれ、反対意見もあったなかで、私どもとしては、「竹生島に来ている唐門は、もしかしたら大坂城の唯一の遺構かもしれませんよ」程度しか言えなかった、というのが実際のところです。

ですから文化財としてもなかなか修理が……。言いにくいんですが、屋根の修理はやっているとはいえ、70数年も漆などに修理の手が入っていないというのはちょっと珍しいくらい長かったので、本当に危機的な状態だったというのは関西大学さんがよくご存知だと思います。よくそこまで放っとかれたなあ、という感じだったでしょうか。

長谷：いやいや（笑）。私も研究者の端くれですけども、資料があっても研究者というのはついつい自分の意見を言ってしまいますので、いろんな意見が出てくるんですよね。そうすると、まだ結論が決まってないということになって、現実的な修理がどんどんと遅れてくるんですよね。

昭和10年当時の修理というのは、確かにおっしゃる通り、壊れてるところをとりあえず直すものでしたが、戦後になると、どういう修理をするのか方針を立てるため、事前の調査に重点が置かれるようになります。すると、日本はかなり傷んでいる建造物が圧倒的に多いので、どうしても順番待ちになるんですよね。ましてや議論がなかなか進まない、となると、「決まるまで待とうか」ということで、どうしても遅れがちになるんです。我々はたまたまこの屏風を介して、顔料や構造などいろいろ調べさせていただきました。それで文化庁としても、これは修理が早急に必要なんだ、と判断する一つの根拠となったわけですね。

Q. 豊臣期大坂図屏風がエッゲンベルク宮殿で再発見されたことの類似例は、他にもありえますか？例えば、織田信長が安土城を描かせた『安土城図屏風』は、インド経由でバチカンの教皇にもたらされたという記録が残っていますが、現存しないので、安土城がどんな姿だったか分からない。だから安土城は今も復元できないそうです。『豊臣期大坂図屏風』のような話があれば、夢が広がると思うのですが。

カイザー：もっと時代の古い『安土城図屏風』の探索に関しては、日本で大規模な研究プロジェクトが行われたと思います。この屏風は最初の日本使節団と共にヨーロッパに渡ったものです。しかし、結局見つかりませんでした。おそらく破壊されたのでしょう。同じものは複数あったようで、ポルトガルに渡ったものが2つあり、そのうち1つは裏打ち（背面）の部分が残っています。しかし、いずれも完全には保存されていません。この『豊臣期大坂図屏風』だけが残っているのが奇跡です、残念ながら。明治時代以降、日本が開国した後には多くの屏風がヨーロッパに渡りました。しかし、日本が鎖国する前に渡ってきた屏風というのはごくわずかで、完全に残っているのは『豊臣期大坂図屏風』だけです。