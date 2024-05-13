ラデツキー行進曲
ヨハン・シュトラウスによる世界的に有名な曲：思わず体が動き出してしまうリズム
『ラデツキー行進曲』はオーストリアの歴史と深く結びついています。1848年の革命の年に作曲されたヨハン・シュトラウス1世の最も有名な作品は、長い間、非公式の国歌としての地位を築いてきました。
ワルツ王にしてマーケティングの天才
ヨハン・シュトラウス1世は、1804年3月14日にウィーンで醸造所のオーナーの息子として生まれました。幼い頃から音楽に強く惹かれ、特にドナウ川沿いで演奏していた旅の音楽家「リンツのヴァイオリニスト」に感銘を受けました。1823年にヨーゼフ・ランナーのアンサンブルに加わり、1827年には自身の楽団を結成。これにより、現在も世界的に有名なウィーナー・ワルツの発展に寄与しました。
革新的なマーケティング戦略や、「ツム・シュペール」といった有名なウィーンの会場での壮大なイベントを通じて、彼は大変な人気を博しました。シュトラウスはイギリスやフランスを巡業し、250以上の作品を残しました。その中でも最も有名なのが『ラデツキー行進曲』で、今日でも多くの人々に愛されています。
ヨハン・シュトラウス1世は生前は「ワルツ王」と呼ばれていましたが、死後は長男のヨハン・シュトラウス2世が「ワルツ王」の名称を継承し、1世は死後は「ワルツの父」と呼ばれています。
行進の立役者
元帥ヨーゼフ・ヴェンツェル・ラデツキー・フォン・ラデッツは、1848年7月25日、81歳という高齢にもかかわらず、クストーザの戦いでサルデーニャ軍を打ち破りました。この勝利は、オーストリアによる北イタリア支配を確立するだけでなく、同年の3月革命以降、反乱や自由主義改革の動きに揺れていたウィーンの保守勢力を大きく後押ししました。
ラデツキー元帥の功績は大いに称えられ、1848年8月31日には、ウィーンのヴァッサーグラシスで盛大な祝賀会が催されました。この祝祭のために、ヨハン・シュトラウス1世が作曲を依頼され、彼の作品が披露されました。シュトラウス1世は明確に皇帝派を支持しており、革命派に共感していた息子のヨハン・シュトラウス2世とは対照的な立場を取っていました。
ご存知でしたか？
......初演の時、すでに人々は手拍子をしていましたか？
『ラデツキー行進曲』は、毎年恒例のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートで、観客を魅了し続けています。1946年以降、この曲はアンコールとして演奏されるのが恒例となり、適切なタイミングで強弱をつけて拍手を送る伝統が、愛される儀式として定着しています。
...ラデツキー行進曲は現代風なアレンジで演奏されることはありますか？
オーストリアの若手作曲家クリスチャン・ヘシュルは、『ラデツキー行進曲』の新たな編曲を手掛けました。彼のバージョンは、遊び心のある音階や活気に満ちたシンコペーションを取り入れ、これまでにないダンスのような雰囲気を醸し出しています。
... ラデツキー行進曲はコンサートホール以外でも有名なのですか？
ヨーゼフ・ロートは、1932年の同名小説『ラデツキー行進曲』でこの曲を不朽のものとしました。また、オーストリアのサッカー代表チームのホームゲームでは、『ラデツキー行進曲』がスタジアムの雰囲気を盛り上げる定番となっています。
ウィーン・ニューイヤーコンサートの伝統
『ラデツキー行進曲』は、1946年1月1日に公演された世界的に有名なウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートで初めて演奏されました。この際に使用されたのは、1914年にレオポルト・ヴェニンガーが編曲したバージョンで、フィルハーモニーが1928年にこの行進曲を初演した際にも使用されたものです。
それ以来、この行進曲は毎年のコンサートで欠かせないアンコール曲となっています。しかし、年月を経る中で、手書きによるいくつかの改変が加えられ、オリジナルの編曲は演奏されなくなりました。2019年には、ウィーン・フィルハーモニーの理事会が公式の新版を制作することを決定し、それが現在のコンサートで使用されています。