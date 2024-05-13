ラデツキー行進曲を作曲したヨハン・シュトラウス１世

ヨハン・シュトラウス1世は、1804年3月14日にウィーンで醸造所のオーナーの息子として生まれました。幼い頃から音楽に強く惹かれ、特にドナウ川沿いで演奏していた旅の音楽家「リンツのヴァイオリニスト」に感銘を受けました。1823年にヨーゼフ・ランナーのアンサンブルに加わり、1827年には自身の楽団を結成。これにより、現在も世界的に有名なウィーナー・ワルツの発展に寄与しました。

革新的なマーケティング戦略や、「ツム・シュペール」といった有名なウィーンの会場での壮大なイベントを通じて、彼は大変な人気を博しました。シュトラウスはイギリスやフランスを巡業し、250以上の作品を残しました。その中でも最も有名なのが『ラデツキー行進曲』で、今日でも多くの人々に愛されています。

ヨハン・シュトラウス1世は生前は「ワルツ王」と呼ばれていましたが、死後は長男のヨハン・シュトラウス2世が「ワルツ王」の名称を継承し、1世は死後は「ワルツの父」と呼ばれています。