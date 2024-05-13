ショッピング・免税手続き

◎ 免税の対象となる条件

・同じ日に同じ商店で買った商品の合計が75.01ユーロ以上であること。

・購入した商品が国内で消費されず国外に持ち出す(商店からの直送品も含む)ものであること。

・手続きに必要な書類(商店で発行される)と領収書が揃っていること。「タックス・フリー(免税)」の表示のある店で、免税手続き用紙と送付用の封筒をもらってください。

・書類に税関のスタンプをもらうこと(買い上げ日より12週間以内)。

◎ 出国時の手続き

■ウィーン空港から直行便で日本に帰国する場合や、EU以外へ出発する場合

(1)免税品を手荷物で持ち込む時

チェックイン、パスポートコントロールを終えてから、すぐ横の税関で品物を見せてスタンプをもらいます。

(2)免税品をトランクに入れる場合

チェックイン後、トランクを戻してもらい、税関カウンター(317,318番、または195,196)までトランクを持っていき、免税手続きを済ませ、ここでトランクを預けます。税関は混雑していることが多いので、早めに空港へ行ってください。

■ウィーン空港からEU諸国内で乗り換えて帰国する場合

(1)免税品を手荷物とする場合

免税手続きは最終出国の空港の税関で行ないます。

(2)免税品をトランクに入れ、日本などEU圏外までスルー・チェックインにする場合

乗り換え時間が短かったり、大きい品物を買った場合はこの方法が便利です。前項目の(2)と同様に、チェックイン後、OSのカウンター並びの税関でトランクをもって手続きをします。

税関のスタンプを押された小切手は、空港内にある銀行などの払戻取扱所で換金します。換金が不可能な場合は、スタンプをもらった書類を、店でくれた返信用 封筒に入れて郵送し、帰国後に銀行送金や小切手で受け取る方法があります。ただし、この場合銀行手数料が差し引かれます。なるべくヨーロッパ内に 3000ヵ所以上もある払戻取扱所で現金で払い戻してもらってください。小切手には有効期限がありますので、すみやかに換金することが大切です。

国際列車でEU圏以外の都市へ出国する場合は、国境を越える前に税関係官が来るので申告します。ただし係官が席まで来ないこともあるので、予め駅の税関や 係員に自分の乗る列車に税関係員が乗り込むか確認してください。車掌に免税申告の希望を伝えておくのもよいでしょう。または商品を直接商店から直送するよ うにします。別送の場合は、税関の手続きなしで免税を受けることができます。

免税取り扱い会社

Global Blue Austria GmbH

Zetschegasse 17, 1230 Wien

Tel: +43-1-798 44 00-0

Fax: +43-1-798 40 44

Mail: info.austria@global-blue.com

www.global-blue.com