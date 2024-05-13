皇帝の町、バート・イッシュル

バート・イッシュルは、帝国の歴史、文化、自然の美しさを併せ持ち、ザルツカンマーグートの魅力、スタイル、明るさを反映する場所です。

バート・イッシュルルは単なる観光地ではありません。バート・イッシュルルは、帝政時代に根ざしながらも、現代に開かれた生活様式を持つ場所なのです。かつて皇帝フランツ・ヨーゼフが避暑のために過ごしたこの地では、今日でも安らぎを感じることができます。壮大な建築物、咲き誇る公園、トラウン川の穏やかな流れの中で、ザルツカンマーグートの文化的な一面を見せてくれます。

元クアハウスであった歴史的な建物、コングレス・シアターハウスではオペレッタ・コンサートが開かれ、また、かつての皇帝の厩舎では展覧会が開催されます。伝統と現代の融合が町並みを形成し、バート・イッシュルを文化の中心地にしています。

しかし、バート・イッシュルは単なる文化の中心地だけではありません。アクティビティの場でもあります。町のシンボルであるカトリン山は、パノラマ・トレイルとアルプスの静けさ、そしてザルツカンマーグートの眺めを提供してくれます。もっと激しいアクティビティを楽しみたい人は、町周辺のハイキングやマウンテンバイクのルートを走り、広大な自然本来の姿を体験することができます。

カイザーヴィラは、夏の離宮であり、保養地であり、時には小規模な世界情勢の舞台でもあます。街のビーダーマイヤーの建物、ユーゲントシュティールのファサード、狭い路地、静かな広場が、訪れる人々を休息と探索へと誘います。

バート・イッシュルは、派手な印象を与えずとも、その場所がどれほどの魅力を持ち得るかを示しています。バート・イッシュルは、本物を求め、細部の美を愛する人々のための場所です。