Historic spa house with flower beds, fountain and red staircase, mountain in background, Bad Ischl.
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皇帝の町、バート・イッシュル
ザルツカンマーグート地方の中心地

バート・イッシュルは、帝国の歴史、文化、自然の美しさを併せ持ち、ザルツカンマーグートの魅力、スタイル、明るさを反映する場所です。

バート・イッシュルルは単なる観光地ではありません。バート・イッシュルルは、帝政時代に根ざしながらも、現代に開かれた生活様式を持つ場所なのです。かつて皇帝フランツ・ヨーゼフが避暑のために過ごしたこの地では、今日でも安らぎを感じることができます。壮大な建築物、咲き誇る公園、トラウン川の穏やかな流れの中で、ザルツカンマーグートの文化的な一面を見せてくれます。

元クアハウスであった歴史的な建物、コングレス・シアターハウスではオペレッタ・コンサートが開かれ、また、かつての皇帝の厩舎では展覧会が開催されます。伝統と現代の融合が町並みを形成し、バート・イッシュルを文化の中心地にしています。

しかし、バート・イッシュルは単なる文化の中心地だけではありません。アクティビティの場でもあります。町のシンボルであるカトリン山は、パノラマ・トレイルとアルプスの静けさ、そしてザルツカンマーグートの眺めを提供してくれます。もっと激しいアクティビティを楽しみたい人は、町周辺のハイキングやマウンテンバイクのルートを走り、広大な自然本来の姿を体験することができます。

カイザーヴィラは、夏の離宮であり、保養地であり、時には小規模な世界情勢の舞台でもあます。街のビーダーマイヤーの建物、ユーゲントシュティールのファサード、狭い路地、静かな広場が、訪れる人々を休息と探索へと誘います。

バート・イッシュルは、派手な印象を与えずとも、その場所がどれほどの魅力を持ち得るかを示しています。バート・イッシュルは、本物を求め、細部の美を愛する人々のための場所です。

バート・イッシュルの観光情報
人口：14.107人（2025年1月現在）
場所：オーバーエステライヒ州 / ザルツカンマーグート地方
面積：162,8 km²
海抜：468 m
ビューポイント：シリウスコーグル展望台
地元の山 ：カトリン
最適な旅行時期
通年
お勧めの対象：
どなたでも

バート・イッシュルの紹介

バート・イッシュルの見所

カフェ・コンディトライ・ツァウナー

メランジェとケーキはいかがですか？1832年以来、旧宮廷御用達のケーキ店ツァウナーはバート・イッシュルの名店です。

ツァウナー

地元の山カトリン

ケーブルカーで15分で、自然保護区内ののどかなカトリン・アルムに到着します。

地元の山カトリン

温泉ユーロテルメ

平和、リラクゼーション、ウェルネスに満ちた場所。美しいバート・イシュルの駅近くにあります。印象的なパノラマと帝国的な雰囲気の中でリラックス。

ユーロテルメ

クアパーク

平和と静寂を求める人々や文化ファンは、毎年開催されるレハール音楽祭、展覧会、散歩など、この地で探しているものを見つけることができます。

クアパーク

バート・イッシュルの建築

バート・イシュルの建築には、歴史的建造物、伝統的なアルプスのデザイン、様々な時代の影響が混在しています。トラウン（Traun）川沿いのこの町は、ゾンマーフリッシェ（Sommerfrische）の発祥の地とされています。 ゾンマーフリッシェ(避暑地）発祥の地とされている。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と皇后シシィに続いて、最初は上流貴族、次に裕福な実業家、やがて中流階級が休暇を過ごすようになった。

ホテル、カフェハウス、カジノ、遊歩道が建設され、オーストリアの有名人やヨーロッパ各地からの観光客を魅了した。アントン・ブルックナー、ヨハネス・ブラームス、フランツ・レハールをはじめとする多くの芸術家たちも、田舎での夏の休暇の魅力を知った。やがて、休暇を過ごす人々は立派な別荘を建てるようになり、それらは今日でも町並みを形作っている。

バート・イッシュルの建築ハイライト

カイザーヴィラ

皇帝はバート・イッシュルでシシィと出会い、その場で婚約し、婚約記念品としてこの別荘が贈られました。

カイザーヴィラ

レハール・ヴィラ

フランツ・レハールは、このヴィラ・アン・デア・トラウンで、オペレッタ「ロシアの皇太子」、「パガニーニ」、「微笑みの国」を作曲しました。

レハール・ヴィラ

ザイラーン邸

エリーゼ・ライヒスグレーフィン・フォン・ザイラーン・アスパングはここでサロンを開きました。アレクサンダー・ジラルディやヨハン・シュトラウスなどの来賓が余興を行いました。

ザイラーン邸

トリンクハレ （ドリンクホール）

かつては健康の場。現在は文化の場。ヒントアドヴェント・クラフトマーケットが見どころ。

トリンクハレ

スードハウス

古い醸造所がイベント会場として蘇りました。かつてはここで塩水が塩に加工されていました。

スードハウス

バート・イッシュル周辺のアクティビティ

バート・イッシュルが皇帝の避暑地となるまで

すべてはフランツ・ヨーゼフ皇帝から始まりました。彼の両親は長い間子供がいなかったが、癒しの温泉治療のためにバート・イッシュルを訪れました。その直後 フランツ・ヨーゼフが生まれたのです。彼は文字通りイッシュルの血を受け継ぎ、86年の生涯うち夏を83回をここで過ごしました。

もちろん、皇帝が一人で旅をすることはありませんでした。フランツ・ヨーゼフの治世が長引けば長引くほど、避暑に訪れる人々は増えていきました。やがて、毎夏、ウィーンに住む半数がイッシュルに向かうようになったといわれます。 イッシュルにいると、周囲の山々がウィーンのリング通りに置かれた舞台背景のように感じられる」と風刺作家のカール・クラウスは言いました。その頃、イッシュルの小さな町は皇帝の保養地になっていました。

オーストリアで「ゾンマーフリッシェ」を発見する

愛すべきカイザーヴィラ

皇帝はイッシュルの環境を何よりも愛していたようだ。そのためか、皇帝はしばしば早朝に町を出発し、山の中で時間を過ごすことを好みました。今日でもカイザーヴィラの壁に1000本以上の鹿の角が飾られているのは、狩猟への情熱というよりも、狩猟の旅が彼に与えてくれた自由な感覚に由来しています。

カイザーヴィラ は、他の多くの国では宮殿とみなされるほどの建物です。その内部は驚くほど家庭的で、住人はまだ出かけたばかりで、すぐに戻ってくるという印象を与えます。書斎の机でさえ、前の晩に誰かがそこで仕事をしていたかのようでした。かつて皇帝はここでマニフェスト "わが民族に告ぐ！"を書きました。その中で彼はセルビアに宣戦布告したのでした。

カイザーヴィラ

主なイベント

レハール音楽祭

Bad Ischl

ヨーロッパ最大のオペレッタ・フェスティバル：毎年夏、各国からの観客のためにミュージカル・エンターテイメントが上演されます。

レハール音楽祭

皇帝記念日

Bad Ischl

バート・ イッシュルでは、今日に至るまで皇帝の存在が欠かせません。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の誕生日を中心に、数多くの祝祭が催されます。

インペリアル・デイズ

インペリアル・ラン・バート・イシュル

ハーフマラソンのコースは、ザルツカンマーグートの美しい風景の中を、歴史的な小道を通り、壮麗な建物を通り抜けます。

インペリアル・マラソ・ート・イッシュル

イベント一覧

Bad Ischl

オペレッタから温泉音楽、ジャズ・コンサート、キャバレーまで、皇帝の町バート・イッシュルでは一年中、バラエティに富んだプログラムが用意されています。

イベント

おすすめ宿泊施設

ホテル・ロイヤル

ヴィラ・ザイラーン

シュタットホテル・ゴールデネス・シフ

よくある質問

バート・イッシュルはオーバーエステライヒ州、ザルツブルク州の東、ザルツカンマーグート地方の中心に位置しています。

バート・イッシュルにはトラウン川が流れています。

バート・イッシュルは、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の夏の離宮として知られる伝統的な温泉街です。皇帝は家族とともにこの地で何度も夏を過ごしたため、バート・イッシュルは「カイザーシュタット（皇帝の町）」と呼ばれるようになりました。しかし、この町は単なる皇帝の過去の町ではありません。2024年、バート・イッシュルはザルツカンマーグート地方の22の場所とともに欧州文化首都に選ばれました。

これらの場所や体験が、バート・イッシュルを特別なものにしています：

カイザーヴィラ：この町の帝国遺産の中心。フランツ・ヨーゼフはここで第一次世界大戦につながる1914年のマニフェストに署名したと言われています。

スパの伝統と温泉：19世紀以来、塩水温泉は、塩、水、新鮮な空気を自然の癒しの要素として、再生を求める観光客を魅了してきました。

ツァウナー菓子店：伝説！かつてはウィーンの上流社会が集う場所でしたが、現在もここは甘いお菓子で有名です。

文化の粋：レハール音楽祭（フランツ・レハールが住んでいた）：美しい舞台でオペレッタが上演されます。

ザルツカンマーグートの中心地：湖と山の間に位置するバート・イッシュルは、ザルツカンマーグートでのアウトドア活動や自然体験の理想的な出発点です。

7月から8月にかけては レハール音楽祭.

また カイザーターゲが皇帝の誕生日である8月18日前後に開催される。

スポーツ愛好家は カイザーラウフに参加できます。

バート・イシュルで開催されるすべてのイベントに関する情報は こちら.

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