皇帝の町、バート・イッシュル
ザルツカンマーグート地方の中心地
Introduction
バート・イッシュルルは単なる観光地ではありません。バート・イッシュルルは、帝政時代に根ざしながらも、現代に開かれた生活様式を持つ場所なのです。かつて皇帝フランツ・ヨーゼフが避暑のために過ごしたこの地では、今日でも安らぎを感じることができます。壮大な建築物、咲き誇る公園、トラウン川の穏やかな流れの中で、ザルツカンマーグートの文化的な一面を見せてくれます。
元クアハウスであった歴史的な建物、コングレス・シアターハウスではオペレッタ・コンサートが開かれ、また、かつての皇帝の厩舎では展覧会が開催されます。伝統と現代の融合が町並みを形成し、バート・イッシュルを文化の中心地にしています。
しかし、バート・イッシュルは単なる文化の中心地だけではありません。アクティビティの場でもあります。町のシンボルであるカトリン山は、パノラマ・トレイルとアルプスの静けさ、そしてザルツカンマーグートの眺めを提供してくれます。もっと激しいアクティビティを楽しみたい人は、町周辺のハイキングやマウンテンバイクのルートを走り、広大な自然本来の姿を体験することができます。
カイザーヴィラは、夏の離宮であり、保養地であり、時には小規模な世界情勢の舞台でもあます。街のビーダーマイヤーの建物、ユーゲントシュティールのファサード、狭い路地、静かな広場が、訪れる人々を休息と探索へと誘います。
バート・イッシュルは、派手な印象を与えずとも、その場所がどれほどの魅力を持ち得るかを示しています。バート・イッシュルは、本物を求め、細部の美を愛する人々のための場所です。
バート・イッシュルの紹介
バート・イッシュルの見所
バート・イッシュルの建築
バート・イシュルの建築には、歴史的建造物、伝統的なアルプスのデザイン、様々な時代の影響が混在しています。トラウン（Traun）川沿いのこの町は、ゾンマーフリッシェ（Sommerfrische）の発祥の地とされています。 ゾンマーフリッシェ(避暑地）発祥の地とされている。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と皇后シシィに続いて、最初は上流貴族、次に裕福な実業家、やがて中流階級が休暇を過ごすようになった。
ホテル、カフェハウス、カジノ、遊歩道が建設され、オーストリアの有名人やヨーロッパ各地からの観光客を魅了した。アントン・ブルックナー、ヨハネス・ブラームス、フランツ・レハールをはじめとする多くの芸術家たちも、田舎での夏の休暇の魅力を知った。やがて、休暇を過ごす人々は立派な別荘を建てるようになり、それらは今日でも町並みを形作っている。
バート・イッシュルの建築ハイライト
バート・イッシュルが皇帝の避暑地となるまで
すべてはフランツ・ヨーゼフ皇帝から始まりました。彼の両親は長い間子供がいなかったが、癒しの温泉治療のためにバート・イッシュルを訪れました。その直後 フランツ・ヨーゼフが生まれたのです。彼は文字通りイッシュルの血を受け継ぎ、86年の生涯うち夏を83回をここで過ごしました。
もちろん、皇帝が一人で旅をすることはありませんでした。フランツ・ヨーゼフの治世が長引けば長引くほど、避暑に訪れる人々は増えていきました。やがて、毎夏、ウィーンに住む半数がイッシュルに向かうようになったといわれます。 「イッシュルにいると、周囲の山々がウィーンのリング通りに置かれた舞台背景のように感じられる」と風刺作家のカール・クラウスは言いました。その頃、イッシュルの小さな町は皇帝の保養地になっていました。
愛すべきカイザーヴィラ
皇帝はイッシュルの環境を何よりも愛していたようだ。そのためか、皇帝はしばしば早朝に町を出発し、山の中で時間を過ごすことを好みました。今日でもカイザーヴィラの壁に1000本以上の鹿の角が飾られているのは、狩猟への情熱というよりも、狩猟の旅が彼に与えてくれた自由な感覚に由来しています。
カイザーヴィラ は、他の多くの国では宮殿とみなされるほどの建物です。その内部は驚くほど家庭的で、住人はまだ出かけたばかりで、すぐに戻ってくるという印象を与えます。書斎の机でさえ、前の晩に誰かがそこで仕事をしていたかのようでした。かつて皇帝はここでマニフェスト "わが民族に告ぐ！"を書きました。その中で彼はセルビアに宣戦布告したのでした。
主なイベント
レハール音楽祭
ヨーロッパ最大のオペレッタ・フェスティバル：毎年夏、各国からの観客のためにミュージカル・エンターテイメントが上演されます。
皇帝記念日
バート・ イッシュルでは、今日に至るまで皇帝の存在が欠かせません。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の誕生日を中心に、数多くの祝祭が催されます。
インペリアル・ラン・バート・イシュル
ハーフマラソンのコースは、ザルツカンマーグートの美しい風景の中を、歴史的な小道を通り、壮麗な建物を通り抜けます。