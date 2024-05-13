バロック建築と美術史の出会い：ウィーンのベルヴェデーレ宮殿と上宮・下宮の美術館は、建築、歴史、芸術の愛好家を魅了するに違いありません。

ベルヴェデーレ宮殿は、単なる「宮殿」ではなく、伝説的なオイゲン公の避暑地であったベルヴェデーレ下宮と、当時の城壁を越えて行われた華やかな舞踏会やレセプションで有名なベルヴェデーレ上宮という、2つの傑作建築のアンサンブルです。

オーストリア軍の司令官であったサヴォイのオイゲン公は、建築家ヨハン・ルーカス・フォン・ヒルデブラントに夏の離宮の建設を依頼しました。1723年に完成したこの邸宅は、王子の政治力と軍事力を反映していました。長年にわたり、この複合施設は避暑地としてだけでなく、豪華な公式レセプション、舞踏会、集会の場としても機能し、またオイゲン公の膨大な美術コレクションも収蔵されました。

オイゲン公の死後、女帝マリア・テレジアがこの複合施設を取得し、ベルヴェデーレ上宮を皇室のコレクションを展示する文化的な場所に変貌させました。

芸術と建築の間

今日、ベルヴェデーレ宮殿はウィーンを代表するランドマークのひとつで、歴史と現代美術が完全に融合しています。ベルヴェデーレ上宮は、庭園の中央に堂々とそびえ立ち、そのファサードを両方向から眺めることができます。

訪問者は、ベルヴェデーレ美術館が主催する展覧会に加え、この時代の建築のハイライトである サラ・テレーナ大階段やカルローネ・ホールに魅了されます。一方、かつてオイゲン公の住居であったベルヴェデーレ下宮とオランジェリーには、現在、黄金キャビネット、2階建ての大理石の間、ステート・ホールなどの展示や宝物が展示されています。

緑豊かな庭園と絶景

シンメトリーな小道と華麗な彫刻で飾られたフランス式庭園は、訪れる人をのんびりとした散策へと誘います。散策の途中には、歴史的な環境に意外性と現代的なタッチを加える現代アート作品に出会うことができます。