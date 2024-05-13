Belvedere Palace Vienna with Baroque garden, fountain, figure group in water basin, blue summer sky.
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ウィーンのベルヴェデーレ宮殿
単なる壮麗な建物だけではありません

バロック建築と美術史の出会い：ウィーンのベルヴェデーレ宮殿と上宮・下宮の美術館は、建築、歴史、芸術の愛好家を魅了するに違いありません。

ベルヴェデーレ宮殿は、単なる「宮殿」ではなく、伝説的なオイゲン公の避暑地であったベルヴェデーレ下宮と、当時の城壁を越えて行われた華やかな舞踏会やレセプションで有名なベルヴェデーレ上宮という、2つの傑作建築のアンサンブルです。

オーストリア軍の司令官であったサヴォイのオイゲン公は、建築家ヨハン・ルーカス・フォン・ヒルデブラントに夏の離宮の建設を依頼しました。1723年に完成したこの邸宅は、王子の政治力と軍事力を反映していました。長年にわたり、この複合施設は避暑地としてだけでなく、豪華な公式レセプション、舞踏会、集会の場としても機能し、またオイゲン公の膨大な美術コレクションも収蔵されました。

オイゲン公の死後、女帝マリア・テレジアがこの複合施設を取得し、ベルヴェデーレ上宮を皇室のコレクションを展示する文化的な場所に変貌させました。

芸術と建築の間

今日、ベルヴェデーレ宮殿はウィーンを代表するランドマークのひとつで、歴史と現代美術が完全に融合しています。ベルヴェデーレ上宮は、庭園の中央に堂々とそびえ立ち、そのファサードを両方向から眺めることができます。

訪問者は、ベルヴェデーレ美術館が主催する展覧会に加え、この時代の建築のハイライトである サラ・テレーナ大階段やカルローネ・ホールに魅了されます。一方、かつてオイゲン公の住居であったベルヴェデーレ下宮とオランジェリーには、現在、黄金キャビネット、2階建ての大理石の間、ステート・ホールなどの展示や宝物が展示されています。

緑豊かな庭園と絶景

シンメトリーな小道と華麗な彫刻で飾られたフランス式庭園は、訪れる人をのんびりとした散策へと誘います。散策の途中には、歴史的な環境に意外性と現代的なタッチを加える現代アート作品に出会うことができます。

ベルヴェデーレの概要
所在地：ウィーン3区
建築様式：バロック様式
依頼者：サヴォイのオイゲン公
建築家：ヨハン・ルーカス・フォン・ヒルデブラント
ベルヴェデーレ下宮の建築時期 ：1712 - 1716
ベルヴェデーレ上宮の建築時期：1717 - 1723
展示作品：中世から現代までの美術
美術館の正式名称：オーストリアギャラリー・ベルヴェデーレ
プライベート・ガイドツアー
展覧会
入場券
開館時間

ベルヴェデーレ上宮からは、ユネスコ世界遺産に登録されているウィーンの旧市街を見渡す、いわゆる「カナレットビュー」をお楽しみください。

あらゆる角度から見たベルヴェデーレ宮殿

ベルヴェデーレ：美術館

ベルヴェデーレは、設立当初から芸術の中心地としての役割を果たしてきました。当初はプリンツ・オイゲンのコレクションを収容していましたが、その後、皇室コレクションの重要な部分が収められるようになりました。1903年に下ベルヴェデーレにモダン・ギャラリーが開設されたことで、現在のコレクションの礎が築かれ、現在では900年にわたる美術史を網羅する18,600点の作品を所蔵しています。

見どころとしては、中世、オーストリア・バロック、ウィーンのビーダーマイヤー時代の傑作があり、ウィーン世紀末の作品も含まれています。また、クロード・モネやフィンセント・ファン・ゴッホの作品が20世紀および21世紀のコレクションを彩っています。ベルヴェデーレ上宮では、オーストリアの画家グスタフ・クリムトの作品が最も多く展示されており、特に《接吻》や《ユディト》といった象徴的な作品が世界中からの訪問者を魅了しています。一方、ベルヴェデーレ下宮では、企画展が中心となっています。

ベルヴェデーレ21は、道路を挟んで向かい側に位置するモダンな施設で、現在の形態としては2011年にオープンしました。建築家カール・シュヴァンツァーが設計したこの現代的なパビリオンでは、現代美術を展示するほか、オーストリアおよび国際的な展覧会、映画上映、音楽公演など多様なイベントが開催されています。

オイゲン公の遺産：時代を超えるベルヴェデーレ

ファンタスティック・パラスティックス

拡張現実ゲームでは、バロック様式の宮殿庭園を探索する冒険に招待します。かつてここに住んでいた動物たちを探し出し、未来に向けた準備を手助けしましょう！

歴史とテクノロジーの出会い

ベルヴェデーレの庭園

植物園

隠れた名所：植物園は自然保護の聖域であると同時に、ウィーンで最大級の緑地でもあります。

植物園

プライベート・ガーデン

オランジュリーの横にある、かつてのオイゲン公のプライベート・ガーデンでは、細部までデザインされた緑の空間が広がり、静かで親密な雰囲気を醸し出しています。

プライベート・ガーデン

宮殿庭園

2つの宮殿の間には、フランス式庭園が左右対称に広がっています。のんびりと散歩を楽しみながら、有名なカナレットによるウィーンの眺望をお楽しみください。

宮殿庭園

ベルヴェデーレ21の彫刻庭園

ベルヴェデーレ21の無料アート体験：国際的な作品や彫刻が建築と見事に調和し、現代的な創造の舞台となっています。

彫刻庭園

アルプス・ガーデン

訪問者は、歴史的なアルプス植物のコレクションが咲き誇る庭園を散策できます。1803年に設立されたこの庭園は、ヨーロッパで最古のアルプス庭園です。

アルプス・ガーデン

ベルヴェデーレ周辺のレストラン、屋上バー、ホテル

レストラン・シュテックル・イム・パーク

ベルヴェデーレのすぐ隣、樹齢数百年の木陰で、伝統的なオーストリア料理と自家醸造所の斬新なビールをお楽しみください。

シュテックル・イム・パーク

ビール醸造所、蒸留所、レストラン サルム・ブロイ

450年の歴史を誇る旧修道院の素朴なビアホールでは、伝統的なレシピで醸造された自家製ビールと本格的なウィーン料理が楽しめます。

サルム・ブロイ

オーロラ・ルーフトップ・バー

ウィーンの上空、16階：ベルヴェデーレのオーロラ・ルーフトップ・バーは、北欧の雰囲気とカクテル、そしてウィーンの絶景でお客様を魅了します。

オーロラ・ルーフトップ・バー

ホテル・アンダーツ・ウィーン・アム・ベルヴェデーレ

このライフスタイル・ホテルは、ベルヴェデーレの建築、展覧会、オイゲン公の生涯にインスパイアされています。客室からは宮殿が一望できます。

ホテル・アンダーツ

ホテル・ダニエルとダニエル・ベーカリー

スタイリッシュな客室、創作料理、自家養蜂のハチミツ：ホテル・ダニエルは、トレンディなデザインとサステイナブルな楽しみを兼ね備えています。

ホテル・ダニエル

魔法のアドベント・ロマンス：バロック宮殿前の職人技、食事、飲み物。

ベルヴェデーレ宮殿のクリスマス村

よくある質問

ベルヴェデーレ上宮は1717年から1723年まで、ベルヴェデーレ下宮は1712年から1716年まで、建築家ヨハン・ルーカス・フォン・ヒルデブラントの設計に基づいて建設されました。

ベルヴェデーレ宮殿は、3世紀にわたって、 サヴォワ公オイゲンと王位継承者 フランツ・フェルディナンドの邸宅として使用されました。.世界初の公立博物館のひとつとなる前は、華やかな催しの場でもありました。

グスタフ・クリムトの有名な絵画「接吻」は、ベルヴェデーレ上宮のベルヴェデーレ美術館に収蔵されています。

ベルヴェデーレ上宮のテラスからは、ウィーン市街を一望できま す。イタリア人画家ベルナルド・ベッロットが18世紀にこの場所からウィーンを描いた作品にちなんで名づけられました。原画にはカールス教会、シュテファン大聖堂、サレジオネン教会が描かれています。

サステナビリティ情報

社会的・生態学的持続可能性

遺産保存の目的は、歴史的建造物を恒久的に維持し、活用することです。城や宮殿、記念碑などの構造物を保存・修復することで、建築資材の節約が可能となり、新しい建設による土地の封鎖を回避することができます。

このような貴重な歴史的建造物の保存は、気候保護に貢献するだけでなく、伝統的な職人技の保護にもつながります。古代の資材や建築技術は、古くからの知識や専門技術を必要とします。

さらに、芸術や文化体験へのアクセス可能性と包摂性を高めることで、社会的持続可能性が強化され、敬意をもって共存する社会の実現に寄与します。

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