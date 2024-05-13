ÖBBの新しい南路線
コーラルム鉄道
Introduction
オーストリアの南部、シュタイヤマルク州とケルンテン州を結ぶコーラム鉄道路線は、130ｋｍの新しい線路の内、約50ｋｍがトンネルで、グラーツ～クラーゲンフルト間は最速の接続時間では3時間から41分に短縮されました。これにより、2025年12月のダイヤ改正よりオーストリア南部の鉄道交通の利便性は根本的に刷新されました。ウィーンからグラーツまで30分ごとに列車が運行され、ウィーンからクラーゲンフルト、さらにはフィラッハへは1日26本（従来は10本）、フィラッハからザルツブルクまで1時間ごとに直通で運行されます。新しい南路線では、運行時間の短縮や本数の増加だけでなく、旅行の快適さも大幅に向上します。コーラム鉄道では、ほぼすべての列車が最新式の車両で運行されています。
コーラルム線とはオーストリアの新しい南路線の一部であるコーラルム線は、ヨーロッパで最も重要な鉄道インフラプロジェクトのひとつです。シュタイヤマルク州とケルンテン州を迅速かつ快適に結ぶこの路線は、バルト海・アドリア海につづく路線をも強化するものです。
事実と数字
区間：グラーツ－クラーゲンフルト
路線距離：130ｋｍ
大小トンネル距離数：50ｋｍ、主要トンネル33ｋｍ（世界で6番目の長さ）
橋梁：100以上
駅・停留所：23
建設期間：2008年～2020年
場所：コーラルペ山脈の中心部
建設期間：1998年～2025年
コーラルム路線の主要駅（新設／主要ハブ）
Graz Hauptbahnhof（グラーツ中央駅）
既存の主要駅。コーラルム線用に改良・再整備されました。
Weststeiermark（ヴェストシュタイヤマルク駅）
コーラルム線のための新設駅で、地方交通との接続ハブ。
St. Paul im Lavanttal（ザンクト・パウル・イム・ラヴァントタール駅）
新設された駅で、地域中心駅として重要。
Kühnsdorf / Klopeiner See（キューンスドルフ／クロパイナーゼー駅）
新たな停車駅として設定され、地域アクセスを強化（停車は一部列車）。
Klagenfurt Hauptbahnhof（クラーゲンフルト中央駅）
既存のハブ駅。コーラルム線の終着駅となります。
全線には 23の新しい駅・停車場 が整備され、急行と地域列車で停車駅が使い分けられています。
事実と数字
区間：グラーツ－クラーゲンフルト
路線距離：130ｋｍ
大小トンネル距離数：50ｋｍ、主要トンネル33ｋｍ（世界で6番目の長さ）
橋梁：100以上
駅・停留所：23
建設期間：2008年～2020年
場所：コーラルペ山脈の中心部
建設期間：1998年～2025年
コーラルム路線の主要駅（新設／主要ハブ）
Graz Hauptbahnhof（グラーツ中央駅）
既存の主要駅。コーラルム線用に改良・再整備されました。
Weststeiermark（ヴェストシュタイヤマルク駅）
コーラルム線のための新設駅で、地方交通との接続ハブ。
St. Paul im Lavanttal（ザンクト・パウル・イム・ラヴァントタール駅）
新設された駅で、地域中心駅として重要。
Kühnsdorf / Klopeiner See（キューンスドルフ／クロパイナーゼー駅）
新たな停車駅として設定され、地域アクセスを強化（停車は一部列車）。
Klagenfurt Hauptbahnhof（クラーゲンフルト中央駅）
既存のハブ駅。コーラルム線の終着駅となります。
全線には 23の新しい駅・停車場 が整備され、急行と地域列車で停車駅が使い分けられています。
直通列車の密なネットワークコーラルム鉄道はグラーツとクラーゲンフルトを近づけるだけではありません。直通列車の密なネットワークが構築されます。
直通列車の増便
ウィーンからクラーゲンフルトへ 1日26便
ウィーンからグラーツへ 1日33便
グラーツからクラーゲンフルトへ 1日29便
フィラッハからザルツブルクへ 1日20便
グラーツからザルツブルクへ 1日7便
グラーツからミュンヘンへ 1日5便
所要時間の短縮 - ÖBBの最速列車RJX
グラーツからクラーゲンフルト 3時間→41分（コーラルムトンネルを走行）
ウィーンからクラーゲンフルト 3時間55分→3時間10分*
ウィーンからヴェネツィア 7時間40分→7時間10分*
ウィーンからトリエステ 9時間20分→6時間40分*
*2030年までにはさらに所要時間は短縮される予定です。
直通列車の増便
ウィーンからクラーゲンフルトへ 1日26便
ウィーンからグラーツへ 1日33便
グラーツからクラーゲンフルトへ 1日29便
フィラッハからザルツブルクへ 1日20便
グラーツからザルツブルクへ 1日7便
グラーツからミュンヘンへ 1日5便
所要時間の短縮 - ÖBBの最速列車RJX
グラーツからクラーゲンフルト 3時間→41分（コーラルムトンネルを走行）
ウィーンからクラーゲンフルト 3時間55分→3時間10分*
ウィーンからヴェネツィア 7時間40分→7時間10分*
ウィーンからトリエステ 9時間20分→6時間40分*
*2030年までにはさらに所要時間は短縮される予定です。