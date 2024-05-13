ÖBBの新しい南路線

コーラルム線とは オーストリアの新しい南路線の一部であるコーラルム線は、ヨーロッパで最も重要な鉄道インフラプロジェクトのひとつです。シュタイヤマルク州とケルンテン州を迅速かつ快適に結ぶこの路線は、バルト海・アドリア海につづく路線をも強化するものです。