ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
反抗、沈黙、天才の間の人生 - 2027年、ベートーヴェン没後200年
Introduction
1770年にボンで生まれたルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、ウィーン古典主義の完成者であると同時に、ロマン主義の先駆者であると考えられています。1792年に若くしてウィーンに移り住み、1827年に亡くなるまで過ごしました。彼の音楽は、フランス革命やナポレオン、王政復古といった激動の時代を背景に生まれました。ベートーヴェンの9つの交響曲、とりわけ冒頭のモチーフが印象的な第5番と、シラーの「歓喜の歌」を含む第9番は、今や世界的な文化遺産の一部となっています。
しかし、彼の人生は、独創的で頑固、しばしば孤独という矛盾に特徴づけられていました。幼くして聴覚に障害を負った彼は、静寂の中で作曲を行ったのです。ベートーヴェンは自分の音楽で「苦しむ人類に奉仕したい」と考え、今日でも深い感動を呼ぶ作品を生み出しました。
ベートーヴェンが生涯の大半を過ごしたアパートの一部は現在、一般に公開されており、この偉大な人物の生涯と作品を知ることができます。ウィーンを中心に、ウィーンの森、バーデン、クレムスなど、ベートーヴェンを記念する場所は数多くあります。
ベートーヴェンの足跡
パスクァラティ・ハウス
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、ウィーンに創作のインスピレーションと生活の拠点を見出しました。彼が実際に暮らしていた住居のうち2か所は現在も見学可能で、ゆかりの品々が展示されています。
そのひとつが、ウィーン中心部のメルカーバスタイとシュレーフォーゲルガッセの角にあるパスクァラティハウスです。ベートーヴェンはここで約8年間暮らしました。この家の名前の由来となったヨハン・バプティスト・フライヘル・フォン・パスクァラティは、ベートーヴェンの偉大なパトロンでした。彼はここで、唯一のオペラ『フィデリオ』のインスピレーションを得ました。また、『エリーゼの結婚』の繊細な旋律もここで書かれました。
ベートーヴェンがかつて住んでいたアパートは、ウィーン・ミュージアムの一部として来館者のために再現されています。5つの部屋で、ベートーヴェンという芸術家について学び、彼の作品に触れることができます。
安らぎの場所、ハイリゲンシュタット
プロブスガッセ6番地には、ウィーン・ミュージアムのもうひとつの拠点、ベートーヴェン博物館があります。ベートーヴェンの時代、ウィーン19区のこのエリアはまだかなりの郊外でした。ここには温泉があり、ベートーヴェンは次第にひどくなっていく難聴の治療の地として、回復もしくは、少なくとも楽になることを望んだのです。
ベートーヴェン・ミュージアムに改装された部屋では、250平方メートルを超える敷地に6つの章を設け、ベートーヴェンの生涯に浸ることができます：「到着」、「回復」、「作曲」、「収入」、「演奏」、「遺贈」。それぞれの章では、ベートーヴェンの一面や、当時の宿泊施設の一部が紹介されています。1802年、ベートーヴェンは迫り来る難聴の恐怖に駆られ、ここで「ハイリゲンシュタットの遺言」を書きました。しかし、この「最後の」手紙を弟に送ることはありませんでした。交響曲第3番「エロイカ」もここで完成させました。その後、ベートーヴェンの最高傑作である交響曲第9番もこの場所で作曲に取り組みました。
見学できるベートーヴェンゆかりの場所
ベートーヴェン・パスクァラティ邸
メルカーバステイ8番地にある家は、ベートーヴェンがウィーンで最も長く暮らした住居です。芸術家としてのベートーヴェンの生活を物語る展示品が、当時の部屋の中に残されています。
プファールプラッツのベートーヴェン・ハウス
プファールプラッツのワイン居酒屋、ホイリゲ「マイヤー」から目と鼻の先にあるハイリゲンシュタットの家では、居間や展示品がベートーヴェンの精神を今に伝えています。
クレムスのベートーヴェン・ハウス
1820年、ベートーヴェンの弟が、1826年にベートーヴェンが住んでいたこの屋敷を取得しました。プライベート・ミュージアムでは、保存されている「思い出の部屋」を見ることができます。
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する4つの驚くべき音楽的事実
即興演奏の達人
ベートーヴェンは卓越した即興演奏家でした。同時代の作曲家たちは、彼の自由な演奏があらゆる型を破り、聴衆を驚かせたと報告しています。
革命的な交響曲
彼の9つの交響曲はどれもユニークです。特に第3番の 「エロイカ」と有名な「ダ・ダ・ダ・ダー」のモチーフを持つ第5番は、音楽史上の金字塔とされています。
オーケストラの拡大
ベートーヴェンは、新しい楽器を導入したり、既存の楽器を革新的な方法で使用したりして、古典派のオーケストラを拡大し、より力強い響きを生み出しました。
絶望的な原動力としての聴覚障害
進行性の難聴にもかかわらず、ベートーヴェンは傑作を作曲し続けました。彼の後期の作品は、極めて感情的な心の内を如実に物語っています。
クリムトのベートーヴェンへのオマージュ、セセッシオン館
セセッシオンの黄金のドームは遠くからでもよく目立ちますが、近づくほどにその魅力がいっそう際立ちます。ユーゲントシュティール様式を象徴するこの建物のファサードには、「時代には芸術を、芸術には自由を」と刻まれています。グスタフ・クリムト、ヨーゼフ・ホフマンなど、ウィーン・モダニズムの芸術家たちによって創設されて以来、セセッシオンは美術展の輝かしい舞台となってきました。
ベートーヴェン・フリーズは、このユニークな建物の中にあります。この34×2メートルの芸術作品は、1902年、グスタフ・クリムトによって制作されました。 グスタフ・クリムトがベートーヴェン没後75周年を記念して制作したものです。リヒャルト・ワーグナーによるベートーヴェンの交響曲第9 番の解釈、すなわち「人類の幸福への探求」に着想を得ています。この3部構成のフリーズは、当初は記念展のための装飾画としてのみ制作されました。その後、紆余曲折を経て、 ベルヴェデーレ宮殿、そして1986年にはセセッションに恒久的に移設されました。
美術館でベートーヴェンを体験
バーデンのベートーヴェンハウス - 天才の創造の世界
ビーダーマイヤー様式の展示室では、バーデンでのベートーヴェンの生活が紹介されています。交響曲第9番など、ここで作曲されたベートーヴェンの作品は、感動的に具体化され、聴くことができます。
散歩から音楽作品へのインスピレーションを得る
ベートーヴェンは熱心な自然愛好家でした。彼の音楽のアイデアの多くは、ウィーン周辺の森を長い間散歩している間に生まれました。交響曲第6番「田園」は、この自然への愛情を印象的に反映しています。全5楽章からなるこの作品は、田園地帯で過ごす喜び、せせらぎ、あるいは雷雨といった情景を描き出しています。ベートーヴェンはこの交響曲を単なる模倣ではなく、自然が呼び起こす感情の表現として捉えていました。
自然との深い結びつきは、彼にとって重要なインスピレーションの源でした。今日でも、さまざまなハイキングコースやベートーヴェンの遊歩道が、この芸術家を偲ばせています。
自然と街でベートーヴェンの足跡をたどる
ベートーヴェン記念行事2027年はベートーヴェン特集年として位置づけられています。
ピアノ・ソナタ全曲演奏
イーゴリ・レヴィットによるベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲演奏：2026年10月２、４、６、７日＆2027年2月9～12日
《ミサ・ソレムニス》
没後200年にあたる3月26日、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィーン楽友協会合唱団がフランツ・ヴェルザー＝メストの指揮で《ミサ・ソレムニス》を演奏します。
全交響曲
ウィーン楽友協会にてドレスデン国立歌劇場管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲全9曲：2027年4月19日（交響曲1、4、5番）、4月20日（交響曲2、3番）、4月21日（交響曲6、7番）、4月22日（交響曲8、9番）