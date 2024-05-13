Painting of Ludwig van Beethoven in a golden frame on a marble wall, with a nameplate below.
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ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
反抗、沈黙、天才の間の人生　-　 2027年、ベートーヴェン没後200年

2027年3月26日はベートーヴェンの没後200年です。ウィーンを第二の故郷に選んだベートーヴェンは、芸術と文化の街でほとんどの時間を過ごしました。天才の足跡は、さまざまな場所で辿ることができます。ウィーン楽友協会、ウィーン国立歌劇場、アン・デア・ウィーン劇場など、記念公演が予定されています。

1770年にボンで生まれたルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、ウィーン古典主義の完成者であると同時に、ロマン主義の先駆者であると考えられています。1792年に若くしてウィーンに移り住み、1827年に亡くなるまで過ごしました。彼の音楽は、フランス革命やナポレオン、王政復古といった激動の時代を背景に生まれました。ベートーヴェンの9つの交響曲、とりわけ冒頭のモチーフが印象的な第5番と、シラーの「歓喜の歌」を含む第9番は、今や世界的な文化遺産の一部となっています。

しかし、彼の人生は、独創的で頑固、しばしば孤独という矛盾に特徴づけられていました。幼くして聴覚に障害を負った彼は、静寂の中で作曲を行ったのです。ベートーヴェンは自分の音楽で「苦しむ人類に奉仕したい」と考え、今日でも深い感動を呼ぶ作品を生み出しました。

ベートーヴェンが生涯の大半を過ごしたアパートの一部は現在、一般に公開されており、この偉大な人物の生涯と作品を知ることができます。ウィーンを中心に、ウィーンの森、バーデン、クレムスなど、ベートーヴェンを記念する場所は数多くあります。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
生まれ：1770年12月17日 ドイツ、ボン
死去：没年：1827年3月26日 ウィーン
職業：作曲家、ピアニスト
時代：古典派、ロマン派の先駆者
有名な作品：交響曲第9番（歓喜の歌）、交響曲第5番（運命の交響曲）、フィデリオ、ミサ・ソレムニス

ベートーヴェンの足跡

ベートーヴェンの住居

パスクァラティ・ハウス

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、ウィーンに創作のインスピレーションと生活の拠点を見出しました。彼が実際に暮らしていた住居のうち2か所は現在も見学可能で、ゆかりの品々が展示されています。

そのひとつが、ウィーン中心部のメルカーバスタイとシュレーフォーゲルガッセの角にあるパスクァラティハウスです。ベートーヴェンはここで約8年間暮らしました。この家の名前の由来となったヨハン・バプティスト・フライヘル・フォン・パスクァラティは、ベートーヴェンの偉大なパトロンでした。彼はここで、唯一のオペラ『フィデリオ』のインスピレーションを得ました。また、『エリーゼの結婚』の繊細な旋律もここで書かれました。

ベートーヴェンがかつて住んでいたアパートは、ウィーン・ミュージアムの一部として来館者のために再現されています。5つの部屋で、ベートーヴェンという芸術家について学び、彼の作品に触れることができます。

ベートーヴェンのウィーン郊外の住まい

安らぎの場所、ハイリゲンシュタット

プロブスガッセ6番地には、ウィーン・ミュージアムのもうひとつの拠点、ベートーヴェン博物館があります。ベートーヴェンの時代、ウィーン19区のこのエリアはまだかなりの郊外でした。ここには温泉があり、ベートーヴェンは次第にひどくなっていく難聴の治療の地として、回復もしくは、少なくとも楽になることを望んだのです。

ベートーヴェン・ミュージアムに改装された部屋では、250平方メートルを超える敷地に6つの章を設け、ベートーヴェンの生涯に浸ることができます：「到着」、「回復」、「作曲」、「収入」、「演奏」、「遺贈」。それぞれの章では、ベートーヴェンの一面や、当時の宿泊施設の一部が紹介されています。1802年、ベートーヴェンは迫り来る難聴の恐怖に駆られ、ここで「ハイリゲンシュタットの遺言」を書きました。しかし、この「最後の」手紙を弟に送ることはありませんでした。交響曲第3番「エロイカ」もここで完成させました。その後、ベートーヴェンの最高傑作である交響曲第9番もこの場所で作曲に取り組みました。

見学できるベートーヴェンゆかりの場所

ベートーヴェン・パスクァラティ邸

メルカーバステイ8番地にある家は、ベートーヴェンがウィーンで最も長く暮らした住居です。芸術家としてのベートーヴェンの生活を物語る展示品が、当時の部屋の中に残されています。

ベートーヴェン・パスクァラティハウス

プファールプラッツのベートーヴェン・ハウス

プファールプラッツのワイン居酒屋、ホイリゲ「マイヤー」から目と鼻の先にあるハイリゲンシュタットの家では、居間や展示品がベートーヴェンの精神を今に伝えています。

プファールプラッツのベートーヴェン・ハウス

ハイリゲンシュタット・ベートーヴェン博物館

ハイリゲンシュタットのベートーヴェンの家では、ベートーヴェンの生涯を身近に感じることができます。

ベートーヴェン博物館

クレムスのベートーヴェン・ハウス

1820年、ベートーヴェンの弟が、1826年にベートーヴェンが住んでいたこの屋敷を取得しました。プライベート・ミュージアムでは、保存されている「思い出の部屋」を見ることができます。

クレムスのベートーヴェン・ハウス

メードリングのベートーヴェンハウス

ハフナーハウスにあるベートーヴェン記念館は、ここで2度の夏を過ごした作曲家を記念しています。住居と仕事場は、オリジナルの展示品とともに展示されている。

ベートーヴェンハウス・メードリング（日本語あり）

ウィーン中央墓地のベートーヴェンの墓

ベートーヴェンは1827年にヴェーリンガーの地元墓地に埋葬されましたが、遺骸は後にウィーン中央墓地の名誉地区に移されました。

ベートーヴェンの墓

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する4つの驚くべき音楽的事実

即興演奏の達人

ベートーヴェンは卓越した即興演奏家でした。同時代の作曲家たちは、彼の自由な演奏があらゆる型を破り、聴衆を驚かせたと報告しています。

革命的な交響曲

彼の9つの交響曲はどれもユニークです。特に第3番の 「エロイカ」と有名な「ダ・ダ・ダ・ダー」のモチーフを持つ第5番は、音楽史上の金字塔とされています。

オーケストラの拡大

ベートーヴェンは、新しい楽器を導入したり、既存の楽器を革新的な方法で使用したりして、古典派のオーケストラを拡大し、より力強い響きを生み出しました。

絶望的な原動力としての聴覚障害

進行性の難聴にもかかわらず、ベートーヴェンは傑作を作曲し続けました。彼の後期の作品は、極めて感情的な心の内を如実に物語っています。

ベートーヴェン・フリーズ

クリムトのベートーヴェンへのオマージュ、セセッシオン館

セセッシオンの黄金のドームは遠くからでもよく目立ちますが、近づくほどにその魅力がいっそう際立ちます。ユーゲントシュティール様式を象徴するこの建物のファサードには、「時代には芸術を、芸術には自由を」と刻まれています。グスタフ・クリムト、ヨーゼフ・ホフマンなど、ウィーン・モダニズムの芸術家たちによって創設されて以来、セセッシオンは美術展の輝かしい舞台となってきました。

ベートーヴェン・フリーズは、このユニークな建物の中にあります。この34×2メートルの芸術作品は、1902年、グスタフ・クリムトによって制作されました。 グスタフ・クリムトがベートーヴェン没後75周年を記念して制作したものです。リヒャルト・ワーグナーによるベートーヴェンの交響曲第9 番の解釈、すなわち「人類の幸福への探求」に着想を得ています。この3部構成のフリーズは、当初は記念展のための装飾画としてのみ制作されました。その後、紆余曲折を経て、 ベルヴェデーレ宮殿、そして1986年にはセセッションに恒久的に移設されました。

美術館でベートーヴェンを体験

ウィーン分離派会館のベートーヴェン・フリーズ ：グスタフ・クリムトのオマージュ

クリムトの記念碑的なフリーズは、ベートーヴェンの交響曲第9番への視覚的な賛歌です。芸術、音楽、神話が融合した総合芸術。

ウィーン分離派会館のベートーヴェン・フリーズ

ウィーンの「音楽の家」：ベートーヴェンの音の世界

4フロアにわたった音の実験、聴覚とテーマにしたインスタレーション。ウィーン古典派をテーマにした展示を組み合わせた、インタラクティブなベートーヴェン展。

音楽の家(Haus der Musik)

バーデンのベートーヴェンハウス - 天才の創造の世界

ビーダーマイヤー様式の展示室では、バーデンでのベートーヴェンの生活が紹介されています。交響曲第9番など、ここで作曲されたベートーヴェンの作品は、感動的に具体化され、聴くことができます。

博物館「ベートーヴェン・ハウス」

ウィーン美術史博物館：古楽器コレクション

ベートーヴェンの音の宇宙が、歴史的な鍵盤楽器や楽譜、オリジナルの肖像画とともに、ウィーンのユニークな古楽器コレクションで出会うことができます。。

ウィーン美術史博物館
自然を愛したベートーヴェン

散歩から音楽作品へのインスピレーションを得る

ベートーヴェンは熱心な自然愛好家でした。彼の音楽のアイデアの多くは、ウィーン周辺の森を長い間散歩している間に生まれました。交響曲第6番「田園」は、この自然への愛情を印象的に反映しています。全5楽章からなるこの作品は、田園地帯で過ごす喜び、せせらぎ、あるいは雷雨といった情景を描き出しています。ベートーヴェンはこの交響曲を単なる模倣ではなく、自然が呼び起こす感情の表現として捉えていました。

自然との深い結びつきは、彼にとって重要なインスピレーションの源でした。今日でも、さまざまなハイキングコースやベートーヴェンの遊歩道が、この芸術家を偲ばせています。

自然と街でベートーヴェンの足跡をたどる

ウィーンの森のヘレーネンタール渓谷のベートーヴェン・ハイキングコース

ウィーンの森のベートーヴェンの散歩道

温泉地バーデンのベートーヴェン・テンペル

ウィーンのベートーヴェン広場と記念碑

ベートーヴェン記念行事

2027年はベートーヴェン特集年として位置づけられています。

オペラ《フィデリオ》

2027/1/9 – 2027/1/18
ウィーン国立歌劇場

ウィーン国立歌劇場にてベートーヴェン唯一のオペラ《フィデリオ》が、2027年1月9、12、15，18日に上演されます。

詳しくは

ピアノ・ソナタ全曲演奏

2027/2/9 – 2027/2/12
ウィーン楽友協会大ホール

イーゴリ・レヴィットによるベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲演奏：2026年10月２、４、６、７日＆2027年2月9～12日

詳しくは

《ミサ・ソレムニス》

2027/3/26
ウィーン楽友協会大ホール

没後200年にあたる3月26日、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィーン楽友協会合唱団がフランツ・ヴェルザー＝メストの指揮で《ミサ・ソレムニス》を演奏します。

詳しくは

全交響曲

2027/4/19 – 2027/4/22
ウィーン楽友協会大ホール

ウィーン楽友協会にてドレスデン国立歌劇場管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲全9曲：2027年4月19日（交響曲1、4、5番）、4月20日（交響曲2、3番）、4月21日（交響曲6、7番）、4月22日（交響曲8、9番）

詳しくは

ベートーヴェン《ハ長調ミサ曲》

2027/3/28
ウィーン楽友協会大ホール

ウィーン大聖堂管弦楽団・合唱団による記念演奏会がウィーン楽友協会で開催されます。

詳しくは

オペラ《レオノーレ》

2027/2/27 – 2027/3/12
アン・デア・ウィーン劇場

《フィデリオ》の前身となった作品で、ベートーヴェンのオペラ作品を別の角度から紹介できます。アン・デア・ウィーン劇場で2027年2月27日に初演されます。

詳しくは

よくある質問

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、1770年12月17日にボンで洗礼を受けました。正確な生年月日は記録されていませんが、一般的には1770年12月16日に生まれたと考えられています。何しろ、当時は生まれてすぐに洗礼を受ける習慣があったからです。ベートーヴェンは1827年3月26日、ウィーンで56歳の生涯を閉じました。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、1827年にウィーンのヴェーリンガー墓地に埋葬されましたが、遺骨は後にウィーン中央墓地の名誉区に移されました。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの唯一のオペラは 『フィデリオ』。当初は『レオノーレ』という名前で知られていましたが、何度も改訂され、1814年に最終版が初演されました。この作品は、不当に投獄された夫フロレスタンを救うため、フィデリオという名の男に変装するレオノーレの物語です。『フィデリオ』は、自由、正義、夫婦の貞節をテーマにしており、人間性と勇気を呼びかける音楽とみなされています。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンはすばらしい音楽遺産を残しました。彼の最も有名な作品は以下の通りです：

  • 交響曲第9番ニ短調op.125：シラーの「歓喜の歌」による合唱の終楽章が有名で、現在ではヨーロッパの国歌とされています。

  • 交響曲第5番ハ短調op.67：冒頭のモチーフが印象的な「運命の交響曲」。

  • 交響曲第3番変ホ長調op.55「エロイカ」：元々はナポレオンに捧げられましたが、英雄的理想の表現として再解釈されました。

  • ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調作品27第2番「月光ソナタ」：情感豊かな作品。

  • ピアノ・ソナタ第8番ハ短調作品13「悲愴」：ピアノ文学のもうひとつの傑作。

  • ピアノ協奏曲第5番変ホ長調op.73「皇帝」：ピアノとオーケストラのための彼の作品のハイライト。

  • ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61：ヴァイオリンのレパートリーの中心的作品。

  • オペラ「フィデリオ」op.72：自由と正義をテーマにしたベートーヴェン唯一のオペラ。

  • 弦楽四重奏曲op.131とop.130：その複雑さと深みが評価されている後期の作品。

  • 「エリーゼの結婚」WoO 59：世界中で親しまれているピアノ曲。

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