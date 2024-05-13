2027年3月26日はベートーヴェンの没後200年です。ウィーンを第二の故郷に選んだベートーヴェンは、芸術と文化の街でほとんどの時間を過ごしました。天才の足跡は、さまざまな場所で辿ることができます。ウィーン楽友協会、ウィーン国立歌劇場、アン・デア・ウィーン劇場など、記念公演が予定されています。

1770年にボンで生まれたルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、ウィーン古典主義の完成者であると同時に、ロマン主義の先駆者であると考えられています。1792年に若くしてウィーンに移り住み、1827年に亡くなるまで過ごしました。彼の音楽は、フランス革命やナポレオン、王政復古といった激動の時代を背景に生まれました。ベートーヴェンの9つの交響曲、とりわけ冒頭のモチーフが印象的な第5番と、シラーの「歓喜の歌」を含む第9番は、今や世界的な文化遺産の一部となっています。

しかし、彼の人生は、独創的で頑固、しばしば孤独という矛盾に特徴づけられていました。幼くして聴覚に障害を負った彼は、静寂の中で作曲を行ったのです。ベートーヴェンは自分の音楽で「苦しむ人類に奉仕したい」と考え、今日でも深い感動を呼ぶ作品を生み出しました。

ベートーヴェンが生涯の大半を過ごしたアパートの一部は現在、一般に公開されており、この偉大な人物の生涯と作品を知ることができます。ウィーンを中心に、ウィーンの森、バーデン、クレムスなど、ベートーヴェンを記念する場所は数多くあります。