ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは世界で最も有名な作曲家の一人です。モーツァルトの音楽を愛する人々にとって、彼が生活し、作曲活動をした地を訪れることは、時を越えてモーツァルトと出会い、感動に満ちたひと時を過ごすことができます。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、5歳で作曲を始め、6歳でヨーロッパを旅した（ほとんどの場合、姉のナンネルと一緒に）神童として知られています。彼の音楽は貴族の宮殿への扉を開き、彼をパリやロンドンへと導き、当時最も有名なヨーロッパ人の一人にしました。わずか35年の生涯で、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは626曲もの作品を生み出しました。その中には、交響曲、協奏曲、室内楽、教会音楽、そして「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」や、今日でも愛され続ける「魔笛」などのオペラも含まれています。

彼の手紙は、規律と混沌の間を行き来する、陽気で衝動的な人物像を伝えています。家族は彼を「ヴォルフェル」と呼んでいました。小さな旅行用ピアノで作曲し、文法書、美しい演奏服、紅茶、砂糖、旅行用救急箱を荷物に入れて持ち歩いていた子供でした。旅行とは、馬車ででこぼこ道を何時間も移動することを意味しました。モーツァルトは合計 17 回の旅行を行い、その人生の 10 年近くを旅で過ごしました。

この激動の年代には、音楽史に名を残すオペラが誕生しています。1781年にミュンヘンのキュヴィリエ劇場で初演された『イドメネオ』は、モーツァルトの最初の偉大なオペラとされています。ウィーンでは、ウィーン宮廷劇場にて、彼の有名なダ・ポンテのオペラを上演しました。『フィガロの結婚』は1786年に、そして『コジ・ファン・トゥッテ』は1790年に、それぞれ初演されました。『ドン・ジョヴァンニ』は1787年に、プラハのノスティッツ伯爵国立劇場にて初演されました。1791年、死の直前に、ウィーンのヴィーデン劇場にて『魔笛』が初演されました。

ザルツブルクは、モーツァルトが生まれた場所であり、最初に活動した場所であり、彼の音楽的才能が育まれた場所でもあります。ウィーンでは、モーツァルトは創造的な成熟に達し、ウィーン古典派を代表する作曲家の一人となりました。ドームガッセ5番地、現在のモーツァルトハウス・ヴィエナで、モーツァルトは最も生産的な時期を過ごしました。ここで、交響曲、教会音楽、弦楽四重奏曲、そして未完のレクイエムが作曲されました。フリーランスの芸術家として、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは年間平均収入5,000グルデン（現在の約15万ユーロ）を得ました。

同時に、モーツァルトは人間らしさも失っていません。衝動的で、ユーモラスで、無秩序で、生きる喜びにあふれています。彼の書簡は、モーツァルトという偉大な人物の裏側にある、お調子者、友人、姉弟といった側面を明らかにしています。ザルツブルクのカフェ・トマセリでアーモンドミルクを飲み、姉のナンネルとボウリングを楽しみ、シュティーグルブロイでダークビールを味わい、社交的な夜を楽しんだのです。

ヨゼフ・ハイドンとの友情は、彼に最高の評価をもたらしました。ハイドンは、彼を自分が今まで出会った中で最も偉大な作曲家だと評しました。2人はフリーメイソン・ロッジの会員という共通点がありました。フリーメイソン・ロッジは、芸術、啓蒙、交流のサークルでした。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、最後の10年間をウィーンで過ごしました。ウィーンのシュテファン大聖堂で結婚し、子供たちが生まれ、1791年に亡くなりました。波乱に満ちた人生、そしてとりわけその突然の死については、さまざまな憶測が飛び交っています。死の直前に、彼は毒殺されたと主張しましたが、科学的には毒殺の可能性は否定されています。モーツァルトの音楽は、今日でも世界中のオペラハウスや、オーストリアの彼の活動拠点でのコンサートで、人々を魅了し、感動を与え続けています。