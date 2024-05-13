ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
ザルツブルクからウィーンへ：天才児、作曲家、ウィーン古典派の象徴
Introduction
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、5歳で作曲を始め、6歳でヨーロッパを旅した（ほとんどの場合、姉のナンネルと一緒に）神童として知られています。彼の音楽は貴族の宮殿への扉を開き、彼をパリやロンドンへと導き、当時最も有名なヨーロッパ人の一人にしました。わずか35年の生涯で、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは626曲もの作品を生み出しました。その中には、交響曲、協奏曲、室内楽、教会音楽、そして「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」や、今日でも愛され続ける「魔笛」などのオペラも含まれています。
彼の手紙は、規律と混沌の間を行き来する、陽気で衝動的な人物像を伝えています。家族は彼を「ヴォルフェル」と呼んでいました。小さな旅行用ピアノで作曲し、文法書、美しい演奏服、紅茶、砂糖、旅行用救急箱を荷物に入れて持ち歩いていた子供でした。旅行とは、馬車ででこぼこ道を何時間も移動することを意味しました。モーツァルトは合計 17 回の旅行を行い、その人生の 10 年近くを旅で過ごしました。
この激動の年代には、音楽史に名を残すオペラが誕生しています。1781年にミュンヘンのキュヴィリエ劇場で初演された『イドメネオ』は、モーツァルトの最初の偉大なオペラとされています。ウィーンでは、ウィーン宮廷劇場にて、彼の有名なダ・ポンテのオペラを上演しました。『フィガロの結婚』は1786年に、そして『コジ・ファン・トゥッテ』は1790年に、それぞれ初演されました。『ドン・ジョヴァンニ』は1787年に、プラハのノスティッツ伯爵国立劇場にて初演されました。1791年、死の直前に、ウィーンのヴィーデン劇場にて『魔笛』が初演されました。
ザルツブルクは、モーツァルトが生まれた場所であり、最初に活動した場所であり、彼の音楽的才能が育まれた場所でもあります。ウィーンでは、モーツァルトは創造的な成熟に達し、ウィーン古典派を代表する作曲家の一人となりました。ドームガッセ5番地、現在のモーツァルトハウス・ヴィエナで、モーツァルトは最も生産的な時期を過ごしました。ここで、交響曲、教会音楽、弦楽四重奏曲、そして未完のレクイエムが作曲されました。フリーランスの芸術家として、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは年間平均収入5,000グルデン（現在の約15万ユーロ）を得ました。
同時に、モーツァルトは人間らしさも失っていません。衝動的で、ユーモラスで、無秩序で、生きる喜びにあふれています。彼の書簡は、モーツァルトという偉大な人物の裏側にある、お調子者、友人、姉弟といった側面を明らかにしています。ザルツブルクのカフェ・トマセリでアーモンドミルクを飲み、姉のナンネルとボウリングを楽しみ、シュティーグルブロイでダークビールを味わい、社交的な夜を楽しんだのです。
ヨゼフ・ハイドンとの友情は、彼に最高の評価をもたらしました。ハイドンは、彼を自分が今まで出会った中で最も偉大な作曲家だと評しました。2人はフリーメイソン・ロッジの会員という共通点がありました。フリーメイソン・ロッジは、芸術、啓蒙、交流のサークルでした。
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、最後の10年間をウィーンで過ごしました。ウィーンのシュテファン大聖堂で結婚し、子供たちが生まれ、1791年に亡くなりました。波乱に満ちた人生、そしてとりわけその突然の死については、さまざまな憶測が飛び交っています。死の直前に、彼は毒殺されたと主張しましたが、科学的には毒殺の可能性は否定されています。モーツァルトの音楽は、今日でも世界中のオペラハウスや、オーストリアの彼の活動拠点でのコンサートで、人々を魅了し、感動を与え続けています。
あらゆる視点から見るヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
「…私は一曲も交響曲を持っていないので、必死になって新しい曲を作曲している…」ヴォルフガング・アマデウス・ モーツァルト、, リンツからレオポルト・モーツァルト宛ての手紙
オーストリア国内でモーツァルトの足跡をたどる
ザルツブルク・ドームクオーター
モーツァルトの音楽は、ドームクオーターと大聖堂の中で、今も生き生きとよみがえります。当時の部屋は、彼が大司教の宮廷のために作曲し、演奏していた場所の様子を、現在に伝えています。
モーツァルトの足跡を訪ねるザルツブルク散策
この散策ルートでは、ザルツブルクにおけるモーツァルトの足跡を一歩一歩辿っていきます。初期の住居から静かな墓地、そしてモーツァルトの音楽が歴史を刻んだ場所まで。
ガストホーフ「ヴァイセス・クロイツ」
インスブルックはモーツァルトがイタリアを旅する途中の立ち寄り先でした。13歳の時、彼はこの宿に宿泊しました。この宿は現在、旧市街の歩行者天国の真ん中に位置しています。
ハウス・デア・ムジーク「音楽の家」
「Facing Mozart」では、来館者がモーツァルトの肖像画を（文字どおり）生き生きと動かすことができます。フェイストラッキングを使って、頭の動きや表情を操作できる体験は、とても楽しいものです。
タイムトラベル・ウィーン
5Dシネマでマルチメディア効果と音楽の巨匠たちが出会います。ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトとヨハン・シュトラウス2世の魅力的でユーモアあふれる出会いを体験してください。
モーツァルトの最も有名な作品の一覧
オペラ
イドメネオ、KV 366 (1780)：運命的な誓いが王に自らの息子を犠牲にすることを強いる。神の意志、愛、そして人間性との葛藤。1781年1月29日、ミュンヘン・キュヴィリエ劇場にて初演。
フィガロの結婚（1786年）：アルマヴィーヴァ伯爵の城で繰り広げられる陰謀と複雑な事情に満ちたダ・ポンテのオペラ。1786年5月1日、ウィーン・ホーフブルク劇場にて初演。
ドン・ジョヴァンニ（1787年）：誘惑、権力、そして道徳の深淵を描いた劇。超自然的な夜、主人公は避けがたい結末へと向かう。1787年10月29日、プラハで初演。
オペラ
コジ・ファン・トゥッテ、KV 588 (1790)：ダ・ポンテの台本によるこのオペラは、愛、忠実、誘惑を機知に富んだ手法で探求する作品であり、二組のカップルが欺瞞によって試されるという話。1790年1月26日、ウィーンのホーフブルク劇場で初演されました。
魔笛（1791年）：童話的なモチーフと象徴主義を特徴とするオペラ。タミーノとパミーナが知恵と真実を求める旅を描きます。モーツァルトの死の直前の1791年9月30日、ウィーンのヴィーデン劇場で初演されました。
その他の有名な作品
ピアノ協奏曲第21番（1785年）：穏やかなアンダンテで知られる本作は、華麗なソロのパッセージと優雅なオーケストラの響きが見事に調和しています。
アイネ・クライアネ・ナハト・ムジーク（1787年）：印象的な主題、活気ある楽章、そして穏やかなアンダンテを持つ陽気なセレナーデ。
交響曲第41番「ジュピター」（1788年）：モーツァルト最後の交響曲。その和声の洗練さと、見事な対位法の終楽章で有名。
ニ短調のレクイエム（1791年）：劇的で深い情感に満ち、未完の作品。暗く重厚な合唱部と力強い独唱部が特徴。
音楽祭とコンサート：モーツァルトの音楽に出会う年間を通じて、コンサート、フェスティバル、特別プログラムがヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの音楽的遺産を称えています。ここでは、モーツァルトの作品とウィーン古典派の世界を今に伝えるイベントで体験することができます。
モーツァルト・ディナーコンサート
『ドン・ジョヴァンニ』や『フィガロの結婚』、『魔笛』の調べが響く中、モーツァルト時代の歴史的雰囲気の中で、音楽を一層引き立てる美食をお楽しみいただけます。
ルペルティヌム現代美術館
展覧会「魔笛の魔法にかかって」では、ココシュカ、シュレヴォクト、フッターらの芸術家がモーツァルトの作品をどう解釈したかを紹介。来場者が没入できるインタラクティブな展示も見ることができます。
特別展「コスモス魔笛」
『魔笛』と、その初演から国際的成功への物語が、希少な品々、舞台装置、そして2世紀以上にわたる上演史への洞察を通じて照らし出されます。
ウィーン・モーツァルト・コンサート
18世紀さながらに：アリア、序曲、モーツァルトの旋律が、バロック様式の衣装と伝説的なウィーンのコンサートホールと出会う――歴史の趣あふれる一夜。
ナンネルとコンスタンツェ：モーツァルトを支えた女性
マリア・アンナ「ナンネル」・モーツァルトは、ヴォルフガングにとって最初の偉大な音楽上のパートナーでした。ザルツブルクのゲトライデガッセに生まれ、彼女自身も音楽の天才と見なされていました。幼少期は音楽、パズル、旅行に彩られ、教育と好奇心を育む母親の支えを受けて育ちました。ナンネルはパリやロンドンの舞台、ヨーロッパの宮廷で輝きを放ち（マリア・テレジア皇后からも称賛された）、しかし大きくなると、当時の社会的制約によりその才能は表舞台では発揮されることはありませんでした。その後ザルツブルクとザンクト・ギルゲンで教鞭を執り、自身の作品を作曲し、弟との密な文通を続けました。ヨハン・バプティスト・フォン・ベルヒトルトとの結婚は生活に安定をもたらしましたが、女性にとって芸術的自由はほとんど認められない環境下での生活でした。ナンネルは長年ザンクト・ギルゲンで暮らし、多くの継子や養子を育て、夫の死後はザルツブルクに戻りました。
コンスタンツェ・モーツァルトは、ウィーンにおいてヴォルフガングの伴侶として寄り添うとともに、賢明なマネージャーとしても重要な役割を果たしました。彼女は芸術面でも彼に刺激を与え、実務や組織面で支え続けただけでなく、『ハ短調ミサ曲』のソプラノ独唱パートをはじめとする高度な要求を伴う役柄を見事に歌い上げました。1791年、モーツァルトの死後、彼女は責任を引き受けました。コンサートを企画し、モーツァルトの作曲作品を携えて各地を巡り、出版社と交渉し、最初のモーツァルト伝記の執筆に貢献しました。コンスタンツェはレクイエムの完成も確保し、それによってモーツァルトの音楽的遺産を保存し形作る上で決定的な役割を果たしたのです。
モーツァルトのおもしろ豆知識：天才児の人生を垣間見るヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、ウィーン古典派音楽の天才以上の存在でした。彼の日常生活、旅、そして個性は、彼の音楽をはるかに超えた魅力的な物語を伝えています。 以下のことをご存知でしたか？
旅行と教育
...モーツァルトの時代、旅行は困難で時間がかかりましたか？
馬車でザルツブルクからウィーンまで行くには、最大で一週間かかることもありました。
…モーツァルトは演奏旅行に「旅行用ピアノ」を持参したのですか？
この小さなピアノは幅90cm、奥行き31cmで、移動中の作曲にも最適でした。
…モーツァルトが文学書、旅行ガイド、文法書を持ち歩いていたのですか？
彼は旅行を新たな言語を学び、学びを続ける機会として活用しました。
…父レオポルト・モーツァルトはいつも推薦状を携帯していたのですか？
これらは貴族たちとの面会を確実なものとし、旅をより快適なものにするのに役立ちました。
愛、友情、そして成功
…モーツァルトが最も創作活動が活発だった時期をウィーンのドームガッセ5番地で過ごしたことをご存知ですか？
現在のモーツァルトハウス・ヴィエナがあるこの地で、数多くの名曲を生み出しました。
... モーツァルトは「貴族の令嬢」を求めるよりも、愛による結婚を選んだのでしょうか？
騎士に叙任されたにもかかわらず、その称号に適したとは言えない、コンスタンツェ・ヴェーバーと結婚しました。
... モーツァルトとヨーゼフ・ハイドンは1781年頃から親密な友情を育んでいたのですか？
24歳の年齢差にもかかわらず、二人は強い音楽の絆で結ばれていました。
生と死
… モーツァルトは大の数字パズル好きで、14種類以上のカードゲームを極めた遊び心のあるカードのプロだったことをご存知ですか？
タロックは彼のお気に入りのゲームの一つで、しばしば賭け事としてプレイしました。
… モーツァルトはファッションに敏感で、特に布地やボタン、刺繍に深い興味を持っていたことをご存じですか？
彼にとって、服装はパフォーマンスの一部でした。
… モーツァルトはボリュームたっぷりの料理が大好きでした——グリルしたポークチョップからザワークラウト添えのレバークネーデルまで？
それらに合わせる飲み物として、ダークビールが一番好きでした。
…モーツァルトがウィーンのどこに埋葬されたかご存知ですか？
彼の墓は聖マルクス墓地にあるものの、正確な位置は不明です。
映画化
… ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの生涯と伝説を描いた映画があるのをご存じですか？
－『Amadeus (アマデウス) 』(1984年、ミロシュ・フォアマン監督) — トム・ハルスがモーツァルト役、F・マレー・エイブラハムがサリエリ役を演じた、世界的に大成功を収めたモーツァルト映画。
－『Wen die Götter lieben (モーツァルトの恋)』(1942年、カール・ハートル監督) — ハンス・ホルトがモーツァルトを演じたオーストリアの古典作品。
－『Mozart - Reich mir die Hand, mein Leben (モーツァルト) 』(1955年、カール・ハートル監督) — オスカー・ヴェルナー主演の続編。
－『Vergesst Mozart (Forget Mozart) 』(1985年、監督：スラヴォ・ルター) — アーミン・ミュラー＝シュタール出演のドイツ映画。
－『Der Wadenmesser (The Wild Life of Wolfgang Mozart)』 (2005年、クルト・パルム監督) — 現代的なオーストリアのモーツァルト映画。
ウィーン古典派
ウィーン古典派（1770年–1830年）、別名第一ウィーン楽派は、ヨーゼフ・ハイドン、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンといった作曲家によって代表されるヨーロッパの芸術音楽の様式です。
モーツァルトがウィーンに移住した後の数年は、ウィーン古典派主義の発展に大きな影響を与えました。ここでヨーゼフ・ハイドンとモーツァルトは芸術的なアイデアを交換し合い、互いに刺激し合って革新的な作品を生み出しました。特に弦楽四重奏曲と交響曲は当時人気のジャンルでその一例です。
ちなみに、ウィーンでは毎晩1万人の音楽ファンが生演奏でクラシック音楽を楽しんでいます——これは世界でも類を見ない光景です。
作曲家の食に関する興味は？
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは音楽を愛しただけでなく、日常生活のささやかな喜びも大切にしていました。生家からすぐ近くの、ザルツブルクの伝統的なカフェ「トマセッリ」では、アーモンドミルクを飲むことを楽しみました。この習慣は、忙しい日々の中で安らぎのひとときを与えてくれました。また、ボリュームのある食事も大好きで、レバーの団子料理とザワークラウト、そして黒ビールの組み合わせがお気に入りでした。姉のナンネルの日記には、2人がシュティーグルブロイでボウリングを楽しみながら、社交的なひとときを過ごした様子が記されています。
1791年10月、フランクフルト・アム・マインから妻コンスタンツェに宛てた手紙の中で、モーツァルトはこう書いています：「五時半に居間のドアから出て——お気に入りの散歩道である斜面を越えて劇場へ向かうと——何を目にしたと思う？——何の匂いがしたと思う？——ドン・プリムスがカルボナード（牛肉のビール煮込み）を持って現れたのだよ！——なんて美味いんだ！」
これらの瞬間は、食べ物の喜びと社交性と日常生活を自分の世界に織り交ぜた一人の男性の姿を浮かび上がらせています。