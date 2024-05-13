Horse-drawn sleigh with three people on snowy landscape, farmhouses and snow-covered firs in background.
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ザルツブルク州
スキー、ソリ、アイススケート、ロマンチックな旅など、冬の休暇を楽しむことができます。

雪に覆われた山々、凍った湖、氷の滝、氷河地帯：ザルツブルク州で過ごす冬の休暇は、美を追求する人々を魅了します。

穏やかな冬の休日：ロマンティックでリラックス

ザルツブルク州では、冬の休暇をさまざまな側面から楽しむことができます。穏やかでロマンチックな 冬の魔法がまだ残っているからです。馬そりに乗ったり、熱気球に乗ったり、雪景色の中を歩いたり、スノーシューで山歩きをしたりと、のんびりとしたペースでアルプスを体験することができます。

アクティブな冬の休日：活気に満ちたダイナミックな旅

ザルツブルク州でエネルギッシュな旅をお望みなら、この地方の スキーリゾートでは、さまざまなスポーツを楽しむことができます。スキー、クロスカントリースキー、そり、そしてスリル満点のエクストリームスポーツは、興奮とアドレナリン、そしてアルプスの山小屋での軽食への期待を与えてくれます。

ザルツブルク州の基本情報
首都ザルツブルク
面積7.156 km²
人口約571,500人（2024年現在）
森林率51,9%
最高峰グロースベネディガー (3,674m)
スキー場57
自然公園3
スパ6

ザルツブルク州のイベント
伝統イベント、や現代のイベントや見どころはこちら： イベントカレンダー.

ザルツブルク州の全景

ハイライト

家族一緒に山を制覇

世界一流のスキーリゾートでスキーを楽しむ

完璧なコースのクロスカントリースキーとスケート

チュービング、スノーバイク、スノーカイトなどの楽しいスポーツ

アドレナリン全開のアイスクライミング

馬車に乗って冬のロマンスを楽しむ

ザルツブルク州のアルプス料理

ザルツブルク州のアクティビティ

ボード、ランナー、アイゼン

ザルツブルク州のウィンタースポーツ

ザルツブルク州北部の凍った湖から南へ行くとウィンタースポーツが盛んな地域が連なっています。 スキーサーカス・ザールバッハ・ヒンターグレム・レオガング・フィーバーブルンから オーバータウエルン, ヴェルフェンヴェングそして キッツシュタインホルンと、冬のライフスタイルは、伝説的なスキー小屋と人気のアルプス料理なしには語れません。 アルプス料理、ジャガイモのグローストル（ベイクトポテト）、カスプレスクネーデル（チーズ入り団子）、ワイルドブルーベリーのケーキなど。

最新のケーブルカー、照明付きのゲレンデ、公共交通機関、スキーサーキット：ザルツブルク州のスキーリゾートのすべてが、持続可能なウィンターシーズンを目指しています

ザルツブルク州のスキー場

ザルツブルク州の旅行目的地

地域

ルンガウ地方

街を離れ、ルンガウの田園地帯へ！ザルツブルク州最南端の冬の楽園は、その静けさと自然で知られています。

ルンガウ地方

ホッホケーニヒ山脈

120キロメートルのゲレンデ、34基のリフト、85キロメートルのウィンターハイキングコース、40キロメートルのクロスカントリースキーコースなど、冬を過ごすには最高の場所です。

ホッホケーニヒ山脈

ガスタイン渓谷

トップクラスのスキー場、一流の宿泊施設、ウェルネスが揃うこのホットスポットは、デザイナー、ヨギー、愛好家にとって特別なアルプスの魅力に溢れています。

ガスタイン渓谷

オーバータウエルン

100キロに及ぶゲレンデと、11月から5月まで保証された雪が、スノーカイト、スキー、ソリ、クロスカントリースキーなどのウィンタースポーツファンを魅了します。

オーバータウエルン

グローサール渓谷

スキーブランコでドルフガシュタインと結ばれたグローサール渓谷には、10人乗りのゴンドラリフト、最高のゲレンデ、山頂の高級レストラン、ファミリー向けサービスがあります。

グローサール渓谷

都市＆町

サンクト・ギルゲン

「モーツァルト村」としても知られるこの絵のように美しい町は、スポーツ、文化、自然を提供しています。

サンクト・ギルゲン

ザールバッハ／ヒンターグレム

夏はマウンテンバイク、冬はスキー：夏はマウンテンバイク、冬はスキー。

ザールバッハ／ヒンターグレム

ツェル・アム・ゼー／カプルーン

氷河、山々、湖。ザルツブルク州らしい、もうひとつの素晴らしい組み合わせ。

ツェル・アム・ゼー／カプルーン

ザールフェルデン／レオーガング

テンポの速いアウトドア・アクティビティ、イベント、文化的ハイライト、そして比類ない山の世界で知られる。

ザールフェルデン／レオーガング

バート・ガスタイン

温泉、ベルエポック建築、印象的なアルプスの世界がある歴史的な温泉の町。

バート・ガスタイン

ワグライン／クライナール

水、山、自然、たくさんのアクティビティ、そして持続可能なセンス。

ワグライン／クライナール

マリア・アルム

夏も冬ものどかなこの村は、ホッホケーニッヒの山々に直接アクセスできます。

マリア・アルム
活力を取り戻す

ザルツブルク州の「アルパイン・ウェルネス」

爽快な硫黄風呂、心地よい塩水プール、吸入療法、ミネラル豊富な水での水泳など、この地方の多くの温泉や屋内プールには、水の癒しの力が流れています。屋外の温水プールに浮かべば、雪山を見上げることができます。これぞザルツブルク州の「アルパイン・ウェルネス」です。

そして、心も体も温かくリラックスしたら、スキーやクロスカントリー、スノーシューを楽しみながら、あるいはただ静かに散歩を楽しみながら、屋外の新鮮な空気に触れて活力を取り戻しましょう。

ザルツブルク州のスパ

著名人

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

世界的に有名な天才音楽家ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、「真の」ザルツブルク人であり、ここで生まれ、ここで活躍しました。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

フランツ・クサヴァー・グルーバー

平和と連帯のシンボルとして世界的に有名な聖歌「きよしこの夜」を作曲した。

フランツ・クサヴァー・グルーバー

ヨーゼフ・モール

聖歌"きよしこの夜 "の作詞者。この曲は信仰と世界的な調和を象徴しています。

ヨーゼフ・モール
世界的な成功の音

サウンド・オブ・ミュージック

エーデルワイス、エーデルワイス...！ハリウッドで最も成功したミュージカルのひとつ、 『サウンド・オブ・ミュージック』は、ザルツブルクの街とザルツブルク州で撮影されました。マリア・オーガスタ・トラップとその有名な歌手一家の思い出は、スクリーンの中で世界的なヒットとなりました。

ザルツブルクのヘルブルン宮殿やミラベル庭園、ザルツブルク州のモンドゼー大聖堂やヴォルフガング湖畔のザンクト・ギルゲンは、今や世界中の映画ファンが訪れる場所となっています。

レシピ

アルプスイワナのムニエル

このレシピで料理すれば、日本のイワナもザルツブルク州湖水地方産のザイブリング（アルプスイワナ）の本場の味に近づくことができます。

レシピを見る

ザルツブルガー・ノッケル

ザルツブルク料理は基本的にその作り方を知っていればとても簡単にできます。ザルツブルク州の白いデザート、ザルツブルガー・ノッケルはこの地方でとても親しまれています。

レシピを見る

ユニークな宿泊施設

マリア・アルムのホッホケーニギン

バート・ガスタインのミラモンテ

ヴォルフガングゼー湖畔のコルティセン

気候保護のヒント

気候保護と冬の休暇を組み合わせるには？

  • 持続可能なスキーリゾートを選ぶ

  • エコ認定ホテルを予約する

  • オーガニックファームで冬の休暇を過ごす

  • 鉄道での旅を計画する

  • スキーリゾートで持続可能な交通手段を利用する

  • 地域の旬のオーガニック料理を楽しむ

  • 冬のスローアクティビティに挑戦する

持続可能な旅行
ホーエ・タウエルン国立公園

ザルツブルク州の保護された自然

アルプス全体で最大の国立公園は、アルプスの野生の期待を超えるものです：標高3,000メートル以上の山が250座以上、342の氷河がこの手つかずの自然保護地域にあります。その中心は オーストリア最高峰のグロースグロックナーは、標高3,798メートルです。有名なグロースグロックナー・アルプス山岳道路街道は、冬期は閉鎖されますが、スリリングで曲がりくねったドライブが楽しめます。

ワシ、アイベックス、マーモットの生息地であるこの山は、国立公園レンジャーと一緒に大自然の中を探検することができます。ミッタージルにある国立公園博物館は、公園の見どころをクリエイティブに展示しています。

ホーエ・タウエルン国立公園

よくある質問

  • 川沿いを サイクリング、または山上でマウンテンバイク

  • ハイキング：湖や氷河のパノラマを眺めながら、アルプスの牧草地を越えて山頂を目指します。

  • ゴルフ：ゴルフ場でクラブを振る。

  • サーフィンには風を、ラフティングには急流を：ザルツブルク州では、あらゆる種類のウォータースポーツが簡単に楽しめます。

  • ヴォルフガングゼー湖: ダッハシュタイン山塊の山々に囲まれたザルツカンマーグートの美しい湖。

  • ツェル湖：ツェル・アム・ゼー近郊にある大きな湖で、セーリング、ウィンドサーフィン、水泳などのウォータースポーツに人気がある。

  • フュッシュル湖:ザルツカンマーグートにあるもうひとつの美しい湖で、澄んだ水と静かな雰囲気で知られている。フュッシュル湖は、水泳やボート遊び、湖畔の散策に人気がある。

  • ヒンターゼー：テンネンゲビルゲ山地にある、印象的な岩に囲まれた美しい湖。

  • ワラーゼー湖:セーリング、サーフィン、釣りなどのウォータースポーツで有名。

  • マットゼー湖:きれいな水と魅力的な環境で人気のマットゼー湖は、水泳、セーリング、ウィンドサーフィンなどのウォータースポーツの人気スポット。

  • オーバートラムゼー湖：フラッハガウ地方にあるトゥルマー・ゼーンラント（Trumer Seenland）の一部であるオーバートラムゼー湖は、セーリング、サーフィン、スタンドアップパドルなどのウォータースポーツで人気の場所です。

ザルツブルク州カードは、ザルツブルク市と州の約180の体験やアトラクションに無料で入場できるオールインクルーシブ・パスで、6日間または12日間利用できます。多くのアトラクションは何度でも入場できますが、温泉、ケーブルカー、その他いくつかの施設は6日間または12日間で1回のみの利用となります。

  • 湖とプール

  • 城と宮殿

  • 博物館と美術館

  • 見学鉱山

  • 自然体験

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