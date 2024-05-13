ザルツブルク州の「アルパイン・ウェルネス」

爽快な硫黄風呂、心地よい塩水プール、吸入療法、ミネラル豊富な水での水泳など、この地方の多くの温泉や屋内プールには、水の癒しの力が流れています。屋外の温水プールに浮かべば、雪山を見上げることができます。これぞザルツブルク州の「アルパイン・ウェルネス」です。

そして、心も体も温かくリラックスしたら、スキーやクロスカントリー、スノーシューを楽しみながら、あるいはただ静かに散歩を楽しみながら、屋外の新鮮な空気に触れて活力を取り戻しましょう。