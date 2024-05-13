ザルツブルク州
スキー、ソリ、アイススケート、ロマンチックな旅など、冬の休暇を楽しむことができます。
Introduction
穏やかな冬の休日：ロマンティックでリラックス
ザルツブルク州では、冬の休暇をさまざまな側面から楽しむことができます。穏やかでロマンチックな 冬の魔法がまだ残っているからです。馬そりに乗ったり、熱気球に乗ったり、雪景色の中を歩いたり、スノーシューで山歩きをしたりと、のんびりとしたペースでアルプスを体験することができます。
アクティブな冬の休日：活気に満ちたダイナミックな旅
ザルツブルク州でエネルギッシュな旅をお望みなら、この地方の スキーリゾートでは、さまざまなスポーツを楽しむことができます。スキー、クロスカントリースキー、そり、そしてスリル満点のエクストリームスポーツは、興奮とアドレナリン、そしてアルプスの山小屋での軽食への期待を与えてくれます。
ザルツブルク州の全景
ハイライト
ザルツブルク州のウィンタースポーツ
ザルツブルク州北部の凍った湖から南へ行くとウィンタースポーツが盛んな地域が連なっています。 スキーサーカス・ザールバッハ・ヒンターグレム・レオガング・フィーバーブルンから オーバータウエルン, ヴェルフェンヴェングそして キッツシュタインホルンと、冬のライフスタイルは、伝説的なスキー小屋と人気のアルプス料理なしには語れません。 アルプス料理、ジャガイモのグローストル（ベイクトポテト）、カスプレスクネーデル（チーズ入り団子）、ワイルドブルーベリーのケーキなど。
最新のケーブルカー、照明付きのゲレンデ、公共交通機関、スキーサーキット：ザルツブルク州のスキーリゾートのすべてが、持続可能なウィンターシーズンを目指しています
地域
都市＆町
ザルツブルク州の「アルパイン・ウェルネス」
爽快な硫黄風呂、心地よい塩水プール、吸入療法、ミネラル豊富な水での水泳など、この地方の多くの温泉や屋内プールには、水の癒しの力が流れています。屋外の温水プールに浮かべば、雪山を見上げることができます。これぞザルツブルク州の「アルパイン・ウェルネス」です。
そして、心も体も温かくリラックスしたら、スキーやクロスカントリー、スノーシューを楽しみながら、あるいはただ静かに散歩を楽しみながら、屋外の新鮮な空気に触れて活力を取り戻しましょう。
著名人
サウンド・オブ・ミュージック
エーデルワイス、エーデルワイス...！ハリウッドで最も成功したミュージカルのひとつ、 『サウンド・オブ・ミュージック』は、ザルツブルクの街とザルツブルク州で撮影されました。マリア・オーガスタ・トラップとその有名な歌手一家の思い出は、スクリーンの中で世界的なヒットとなりました。
ザルツブルクのヘルブルン宮殿やミラベル庭園、ザルツブルク州のモンドゼー大聖堂やヴォルフガング湖畔のザンクト・ギルゲンは、今や世界中の映画ファンが訪れる場所となっています。
レシピ
ユニークな宿泊施設
気候保護と冬の休暇を組み合わせるには？
持続可能なスキーリゾートを選ぶ
エコ認定ホテルを予約する
オーガニックファームで冬の休暇を過ごす
鉄道での旅を計画する
スキーリゾートで持続可能な交通手段を利用する
地域の旬のオーガニック料理を楽しむ
冬のスローアクティビティに挑戦する
ザルツブルク州の保護された自然
アルプス全体で最大の国立公園は、アルプスの野生の期待を超えるものです：標高3,000メートル以上の山が250座以上、342の氷河がこの手つかずの自然保護地域にあります。その中心は オーストリア最高峰のグロースグロックナーは、標高3,798メートルです。有名なグロースグロックナー・アルプス山岳道路街道は、冬期は閉鎖されますが、スリリングで曲がりくねったドライブが楽しめます。
ワシ、アイベックス、マーモットの生息地であるこの山は、国立公園レンジャーと一緒に大自然の中を探検することができます。ミッタージルにある国立公園博物館は、公園の見どころをクリエイティブに展示しています。