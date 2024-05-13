ザルツブルク州
アルプスの牧草地、湖、滝に囲まれた夏の休日
Introduction
ザルツブルク州での夏の休暇は、湖畔での軽やかな風、山小屋での軽食、そして愛する人との田舎でのピクニックに似ています。ザルツブルク州では、自然が主役です。最も暖かい季節は、 アウムの夏（アルムゾンマー）と呼ばれ、アクティビティ、スポーツ、そしてアウトドアを楽しむ、まさにアルプスのライフスタイルです！ザルツブルク州の人々は、湖、森、山、そしてアルプスの牧草地、新鮮な空気の中で楽しめるあらゆるアウトドアが大好きです。
たとえば、ホーエ・タウエルン国立公園：オーストリア最大の国立公園は、生物多様性、アルプスの風景、そして滝の宝庫です。ザルツブルク州・ゼーンラント地域は澄み切った湖で愛され、ザルツカンマーグートは絵のように美しい避暑地として200年近く高い評価を得ています。
ザルツブルク州の紹介
ハイライト
ホーエ・タウエルン国立公園
アルプス全体で最大の国立公園は、大胆な期待をも上回るものです：手つかずの自然が残るこの保護地域には、標高3,000メートル以上の山が250以上、氷河が342以上もあります。その中心は グロースグロックナー.標高3,798メートルのこの山はオーストリア最高峰で、山塊の上にそびえ立っています。有名なグロースグロックナー・ハイ・アルパイン・ロードでは、オーストリアで最も高い展望台まで、スリル満点の曲がりくねったドライブが楽しめます。
ワシ、アイベックス、マーモットの故郷であるこの山は、国立公園のレンジャーと一緒に野生の中を探検することもできる。そして 国立公園博物館ミッターシルにある国立公園博物館は、公園の見どころをひとつ屋根の下で創造的に紹介しています。
地域
都市＆町
2,600年の塩の歴史を五感で感じてください。
ザルツブルグ市からほど近いハレイン近郊のデュルンベルクには塩の鉱床があり、紀元前6世紀にはケルト人が定住していました。しかし、"ザルツブルグ "という名称が初めて記録されたのは755年頃のことである。1190年以降、盛んになった塩の貿易は、ザルツブルクの大司教たちに富と影響力をもたらし、イタリア建築の影響を受けたバロック様式の建物は、今日でもその証となっている。ザルツァッハ川は塩の最も重要な輸送ルートであった。
しかし、1816年にハプスブルク家に併合されると、ハプスブルク家はハルシュタットとバート・イシュルの塩鉱山を優先したため、この交易は終わりを告げた。1989年、ザルツブルガーランドのハレイン製塩所はついに閉鎖された。現在でもガイドツアーで塩坑を見学することができる。
トップイベント
UCIマウンテンバイク・ワールドシリーズ
2010年以来、エピック・バイクパーク・レオーガングはUCIマウンテンバイク・ワールドカップのワールドカップ競技となっており、クロスカントリー、ダウンヒル、エンデューロのレースが開催されている。
著名人
レシピ
ユニークな宿泊施設
なぜアルプス農業が重要なのでしょうか？
アルプス農業は文化的景観の保護に役立ち、管理されたアルプスの牧草地が雪崩や土石流から守るため、渓谷の安全を確保します。
過繁茂を防ぎ、生物多様性を促進します。
高山の牧草地では、1平方メートルあたり70種類ものハーブが育つ（谷間では平均わずか7種類）。この生物多様性は自然にとって極めて重要です。
アルプスの農家や牧畜業者は、牛、羊、ヤギから貴重な乳製品を生産しています。
アルプスの牧草地は、美しい山の風景の中で、シンプルさと真正性を体現した活力に満ちた隠れ家を提供してくれます。
ザルツブルク州のゲスト・モビリティ・チケット
ザルツブルク州は、2025年5月1日よりザルツブルク市とザルツブルク州内の公共交通機関を無料で利用できるゲスト・モビリティ・チケットが導入されています。