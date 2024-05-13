Woman in dirndl holding wildflower bouquet on blooming mountain meadow, coniferous forest in background.
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ザルツブルク州
アルプスの牧草地、湖、滝に囲まれた夏の休日

澄み切った湖や滝、アルプスの牧草地、森、そして魅惑的な山の世界：ザルツブルク州は爽やかな風と明るい日差しに包まれ、自然を身近に感じられます。

ザルツブルク州での夏の休暇は、湖畔での軽やかな風、山小屋での軽食、そして愛する人との田舎でのピクニックに似ています。ザルツブルク州では、自然が主役です。最も暖かい季節は、 アウムの夏（アルムゾンマー）と呼ばれ、アクティビティ、スポーツ、そしてアウトドアを楽しむ、まさにアルプスのライフスタイルです！ザルツブルク州の人々は、湖、森、山、そしてアルプスの牧草地、新鮮な空気の中で楽しめるあらゆるアウトドアが大好きです。

たとえば、ホーエ・タウエルン国立公園：オーストリア最大の国立公園は、生物多様性、アルプスの風景、そして滝の宝庫です。ザルツブルク州・ゼーンラント地域は澄み切った湖で愛され、ザルツカンマーグートは絵のように美しい避暑地として200年近く高い評価を得ています。

ザルツブルク州の基本情報
首都ザルツブルク
面積7.156 km²
人口約571,500人（2024年現在）
森林率51,9%
最高峰グロースベネディガー (3,674m)
国立公園ホーエ・タウエルン
自然公園3
スパ6

ザルツブルク州カード
ザルツブルク州とザルツブルク市内にある多くのアトラクションや小旅行先を網羅した、夏休みのためのオールインクルーシブカードです。

ザルツブルク州のイベント
ザルツブルク州の伝統的な見どころと現代的な見どころはこちら

イベントカレンダー

ザルツブルク州の紹介

ハイライト

ホーエ・タウエルン国立公園:アルプス最大の保護地域

ザルツブルク州・ゼーンランド草原と森の間にある4つの湖

アルプスの夏：アルプスの自然体験

天然記念物：滝、渓谷、素晴らしい景色

ルンガウ地方：伝統的で静か、それでいて爽やかな活気のある場所

アルプス料理：最高の食材を使った情熱的な料理

ザルツカンマーグート：絵のように美しい避暑地

ザルツブルク州のアクティビティ

ザルツブルク州の保護された自然

ホーエ・タウエルン国立公園

アルプス全体で最大の国立公園は、大胆な期待をも上回るものです：手つかずの自然が残るこの保護地域には、標高3,000メートル以上の山が250以上、氷河が342以上もあります。その中心は グロースグロックナー.標高3,798メートルのこの山はオーストリア最高峰で、山塊の上にそびえ立っています。有名なグロースグロックナー・ハイ・アルパイン・ロードでは、オーストリアで最も高い展望台まで、スリル満点の曲がりくねったドライブが楽しめます。

ワシ、アイベックス、マーモットの故郷であるこの山は、国立公園のレンジャーと一緒に野生の中を探検することもできる。そして 国立公園博物館ミッターシルにある国立公園博物館は、公園の見どころをひとつ屋根の下で創造的に紹介しています。

ホーエ・タウエルン国立公園

ザルツブルク州のエクスカーションコース

地域

ルンガウ

標高1,000メートルから眺める峰々、アルプスの牧草地、そして山間の湖は、徒歩でも自転車でも自然を満喫できる。

ルンガウ

ホッホケーニッヒ

海抜2,181メートルのこの山は、様々なアクティビティに最適です：ハイキング、サイクリング、アルプスの山小屋での休憩など、様々なアクティビティに最適です。

ホッホケーニッヒ

ガスタイン渓谷

ホッホケーニッヒは、デザイナー、ヨギー、愛好家にとって、アルプスの魅力にあふれた特別な場所です。

ガスタイン渓谷

オーバータウエルン

標高2,500メートル、山の新鮮な空気と素晴らしい景色。

オーバータウエルン

テンネンガウ

アルプスのオスターホルン群とカルスト地形のテンネンゲビルゲの間のハイキング。

テンネンガウ

グロッサール渓谷

ハイキングやマウンテンバイクでアルプスの山小屋や渓谷にある屋外プールや博物館へ。あらゆる可能性が広がります。

グロッサール渓谷

都市＆町

モーツァルトの街ザルツブルク

ザルツブルクは世界で最も有名な文化都市のひとつです。要塞、大聖堂、観光名所を擁する魅惑的なバロック都市は、トップクラスの文化の舞台です。

ザルツブルク

ヴォルフガング湖畔のサンクト・ギルゲン

ヴォルフガング湖畔のモーツァルト村としても知られるこの絵のように美しい町は、スポーツ、文化、自然を満喫できる。ロマンチックな自然の楽園です。

サンクト・ギルゲン

ザールバッハ・ヒンターグレム

夏はマウンテンバイク、冬はスキー：夏はマウンテンバイク、冬はスキー。もちろん、印象的な山々や峰々もここにあります。

ザールバッハ・ヒンターグレム

ツェル・アム・ゼー / カプルーン

氷河、山々、湖：氷河、山、湖。ザルツブルク州の典型的な風景です。

ツェル・アム・ゼー / カプルーン

ザールフェルデン / レオーガング

活発なアウトドア活動、イベント、文化的ハイライト、そしてもちろん印象的な山の世界で知られています。。

ザールフェルデン / レオーガング

マウテルンドルフ

伝統に彩られ、ホーエ・タウエルンの山々に囲まれたルンガウの小さく静かな町。

マウテルンドルフ

バート・ガスタイン

温泉、ベルエポック建築、印象的な山の景色がある歴史的な温泉の町。

バート・ガスタイン

ヴァグライン・クライナール

水、山、自然、たくさんのアクティビティ、そして持続可能性を感じられる場所。

ワグライン・クライナール

マリア・アルム

夏も冬ものどかな村。ホッホケーニッヒの山々に直接アクセスできます。

マリア・アルム
ザルツブルクの塩の世界

2,600年の塩の歴史を五感で感じてください。

ザルツブルグ市からほど近いハレイン近郊のデュルンベルクには塩の鉱床があり、紀元前6世紀にはケルト人が定住していました。しかし、"ザルツブルグ "という名称が初めて記録されたのは755年頃のことである。1190年以降、盛んになった塩の貿易は、ザルツブルクの大司教たちに富と影響力をもたらし、イタリア建築の影響を受けたバロック様式の建物は、今日でもその証となっている。ザルツァッハ川は塩の最も重要な輸送ルートであった。

しかし、1816年にハプスブルク家に併合されると、ハプスブルク家はハルシュタットとバート・イシュルの塩鉱山を優先したため、この交易は終わりを告げた。1989年、ザルツブルガーランドのハレイン製塩所はついに閉鎖された。現在でもガイドツアーで塩坑を見学することができる。

ザルツブルクの塩の世界

トップイベント

ザールフェルデン・ジャズ・フェスティバル

ジャズと即興音楽のホットスポット：45年以上の歴史を誇るジャズ・フェスティバルでは、アルプスの風景と実験的な音楽が毎年ミックスされます。

ザールフェルデン・ジャズ・フェスティバル

アルプスの夏のイベント

アルプスの朝食からアルプスのガイド付きハイキングまで、また高原動物公園でのゲームデーからブランデーのテイスティングまで。

アルプスの夏のイベント

UCIマウンテンバイク・ワールドシリーズ

2010年以来、エピック・バイクパーク・レオーガングはUCIマウンテンバイク・ワールドカップのワールドカップ競技となっており、クロスカントリー、ダウンヒル、エンデューロのレースが開催されている。

UCIマウンテンバイク・ワールドシリーズ

アイアンマン70.3ツェル・アム・ゼー/カプルン

世界屈指のトライアスロンコースで、参加者はツェル湖で水泳1.9km、自転車90km、マラソン21.1kmを走ります。

アイアンマン

著名人

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは世界で最も有名な作曲家の一人です。その天才の背後にいる人物について知るために、毎年何千人ものゲストがザルツブルクを訪れます。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

フランツ・クサヴァー・グルーバー

彼は、平和と連帯の象徴である聖歌「きよしこの夜」を作曲しました。

フランツ・クサヴァー・グルーバー

ヨーゼフ・モーア牧師

1818年、ヨーゼフ・モーア牧師とF.X.グルーバーは「きよしこの夜」のメロディとテキストを組み合わせ、聖夜に国境や言語を越えて人々を結びつける歌を生み出しました。

ヨーゼフ・モーア

レシピ

ザルツブルガー・ノッケル

ザルツブルク料理は基本的にその作り方を知っていればとても簡単にできます。ザルツブルク州の白いデザート、ザルツブルガー・ノッケルはこの地方でとても親しまれています。

レシピを見る

ユニークな宿泊施設

ヴォルフガング湖畔のコルティゼン

マリア・アルムのホッホケーニギン

DAS.GOLDBERG：スイスの石松、金、水

ヴィーゼルグート:伝統的なルーツを持つモダンなブティックホテル

フォルストホルム:ウェルネスと郷土料理

プラディース：ヘブン・スパ：1,500m²の自然建築のスパ

バート・ガスタインのミラモンテ

気候保護情報

なぜアルプス農業が重要なのでしょうか？

  • アルプス農業は文化的景観の保護に役立ち、管理されたアルプスの牧草地が雪崩や土石流から守るため、渓谷の安全を確保します。

  • 過繁茂を防ぎ、生物多様性を促進します。

  • 高山の牧草地では、1平方メートルあたり70種類ものハーブが育つ（谷間では平均わずか7種類）。この生物多様性は自然にとって極めて重要です。

  • アルプスの農家や牧畜業者は、牛、羊、ヤギから貴重な乳製品を生産しています。

  • アルプスの牧草地は、美しい山の風景の中で、シンプルさと真正性を体現した活力に満ちた隠れ家を提供してくれます。

持続可能な旅
持続可能な観光をめざして

ザルツブルク州のゲスト・モビリティ・チケット

ザルツブルク州は、2025年5月1日よりザルツブルク市とザルツブルク州内の公共交通機関を無料で利用できるゲスト・モビリティ・チケットが導入されています。

お得なゲスト・モビリティ・チケット

よくある質問

  • 川沿い サイクリングまたはペダルを漕いで山の上へ。

  • ハイキング：湖や氷河のパノラマを眺めながら、アルプスの牧草地を越えて山頂を目指します。

  • ゴルフ：この地でゴルフクラブを振ってください。

  • サーフィンには風を、ラフティングには急流を：ザルツブルク州では、あらゆるウォータースポーツが簡単に楽しめます。

  • ザールバッハ・ヒンターグレム

    ザールバッハ ヒンターグレムは、ピンスガウの草山に囲まれた渓谷で、マウンテンバイカーや家族連れが集まります。

  • ホッホケーニッヒ

    標高2,181メートルに位置するこの山は、様々なアクティビティに最適な静寂に包まれている。

  • ガシュタイン渓谷

    ベルエポックの壮麗なアールヌーボーの家々が、この渓谷に特別な魅力を与えています。

  • ツェル・アム・ゼー・カプルーン

    氷河、山々、湖が織りなすもうひとつの素晴らしい場所。

  • オーバーシュタウエルン

    標高2,500メートルからの眺望は、雄大なアルプス地方でのハイキングを刺激します。

  • ルンガウ

    海抜1,000メートルから、峰々、アルプスの牧草地、そして山間の湖を徒歩や自転車で探索するのに最適な場所です。

  • ホーエ・タウエルン国立公園

    この地域には、250を超える3,000メートル峰と342の氷河があり、保護された自然に囲まれています。

  • ヴォルフガング湖: ダッハシュタイン山塊の山々に囲まれたザルツカンマーグートの美しい湖。

  • ツェル湖:ツェル・アム・ゼー近郊にある大きな湖で、セーリング、ウィンドサーフィン、水泳などのウォータースポーツに人気があります。

  • フュッシュル湖:ザルツカンマーグートにあるもうひとつの美しい湖で、澄んだ水と静かな雰囲気で知られています。フュッシュル湖は、水泳やボート遊び、湖畔の散策に人気があります。

  • ヒンターゼー湖：テンネンゲビルゲ山地にある、印象的な岩に囲まれた美しい湖。

  • ワラー湖:セーリング、サーフィン、釣りなどのウォータースポーツで有名。

  • マット湖:きれいな水と魅力的な環境で人気のマットゼー湖は、水泳、セーリング、ウィンドサーフィンなどのウォータースポーツの人気スポット。

  • オーバートラム湖：フラッハガウ州トゥルマー湖水地方の一部であるオーバートラム湖は、セーリング、サーフィン、スタンドアップパドルなどのウォータースポーツで人気の場所です。

ザルツブルク州カードは、ザルツブルクの街と地域の約180の体験やアトラクションに無料で入場できるオールインクルーシブ・パスで、6日間または12日間利用できます。多くのアトラクションは何度でもお楽しみいただけますが、温泉、ケーブルカー、その他いくつかのアトラクションは6日間または12日間で1回のみご利用いただけます。

  • 湖とプール

  • 城と宮殿

  • 博物館と展覧会

  • ショー鉱山

  • 自然体験

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