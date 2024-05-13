2,600年の塩の歴史を五感で感じてください。

ザルツブルグ市からほど近いハレイン近郊のデュルンベルクには塩の鉱床があり、紀元前6世紀にはケルト人が定住していました。しかし、"ザルツブルグ "という名称が初めて記録されたのは755年頃のことである。1190年以降、盛んになった塩の貿易は、ザルツブルクの大司教たちに富と影響力をもたらし、イタリア建築の影響を受けたバロック様式の建物は、今日でもその証となっている。ザルツァッハ川は塩の最も重要な輸送ルートであった。

しかし、1816年にハプスブルク家に併合されると、ハプスブルク家はハルシュタットとバート・イシュルの塩鉱山を優先したため、この交易は終わりを告げた。1989年、ザルツブルガーランドのハレイン製塩所はついに閉鎖された。現在でもガイドツアーで塩坑を見学することができる。