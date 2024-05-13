朝の穏やかな光の下、整備されたスキー場やクロスカントリーコースを滑って、リズムに乗りましょう。

スキー、リラックス、そして楽しみ

シュタイヤマルク州では、近代的なスキーリゾートと美味しい料理が融合しています。広大なスキー場と家族向けの小さなスキー場が交互に並び、楽しみや冒険、リラックスと心身のリフレッシュが絶妙なバランスで楽しめます。心地よい温泉に浸かりながら美しい冬景色を堪能し、居心地の良い山小屋でエネルギーをチャージしましょう。

自分のペースで楽しむクロスカントリースキー

クロスカントリースキーでは、凍った湖や冬の森の中を滑り抜け、雄大な山々に近づいていきます。雪に覆われた景色の中、雪の結晶が舞う様子は幻想的です。クロスカントリースキーはまるでダンスのようで、最初はステップを数えますが、やがて自然にリズムが身についてきます。

自由な感覚：斜めに踏み出すステップも軽くなり、ポールから舞い上がる雪も短く、呼吸も深くなります。自分のペースで冬景色の中を滑走することで心が満たされ、シュタイヤマルク州でのクロスカントリースキーは心地よい驚きに満ちた体験となるでしょう。