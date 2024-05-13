Two people cross-country skiing on a trail with snowy coniferous forest and sun star in the background.
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シュタイヤマルク州
スキー、クロスカントリー、ダッハシュタイン氷河、アルプスの山小屋で冬の休暇を楽しむ

朝の穏やかな光の下、整備されたスキー場やクロスカントリーコースを滑って、リズムに乗りましょう。

スキー、リラックス、そして楽しみ

シュタイヤマルク州では、近代的なスキーリゾートと美味しい料理が融合しています。広大なスキー場と家族向けの小さなスキー場が交互に並び、楽しみや冒険、リラックスと心身のリフレッシュが絶妙なバランスで楽しめます。心地よい温泉に浸かりながら美しい冬景色を堪能し、居心地の良い山小屋でエネルギーをチャージしましょう。

自分のペースで楽しむクロスカントリースキー

クロスカントリースキーでは、凍った湖や冬の森の中を滑り抜け、雄大な山々に近づいていきます。雪に覆われた景色の中、雪の結晶が舞う様子は幻想的です。クロスカントリースキーはまるでダンスのようで、最初はステップを数えますが、やがて自然にリズムが身についてきます。

自由な感覚：斜めに踏み出すステップも軽くなり、ポールから舞い上がる雪も短く、呼吸も深くなります。自分のペースで冬景色の中を滑走することで心が満たされ、シュタイヤマルク州でのクロスカントリースキーは心地よい驚きに満ちた体験となるでしょう。

シュタイヤマルク州の基本情報
首都グラーツ
面積16.401 km²
人口約127万人（2024年現在）
森林率62 %
最高峰：ダッハシュタイン 標高995メートル
スキー場77
自然公園7
温泉11

シュタイヤマルク州のイベント
伝統的でモダンな見どころは こちら.

あらゆる角度から見たシュタイアーマルク

ハイライト

ダッハシュタイン氷河の世界

ハウザー・カイブリング・スキー場

クライシュベルク・スキー場 - フリースタイル

ログナー・バート・ブルマウ温泉

リヒャルト・ラウフによるアルペン料理

シュタイヤマルクでのアクティビティ

ツアー

列車とバスで行く冬のツアー

ラムザウ/ダッハシュタインでのスキーツアー

ウィンタースポーツ博物館

スキーの始まりにタイムスリップ。ハウス・イム・エンスタールとミュルツツーシュラークの博物館ではスキーの楽しみの真髄に触れることができます。

ウィンター・スポーツ・ミュージアムミュルツツーシュラーク冬季スポーツ博物館

シュタイヤマルク州の小旅行先

地域

シュラードミング/ダッハシュタイン

氷河のある堂々たるダッハシュタイン山塊は、スキー、ウィンターハイキング、そしてファットバイクの中心地でもある。

シュラードミング/ダッハシュタイン

ザルツカンマーグート地方

雪に覆われたこの地方では、冬を新鮮に、そして優しく体験する機会が数え切れないほどあります。

ザルツカンマーグート

ゲゾイゼ国立公園

どこまでも続く森、急流の川、険しい山々：これが国立公園のひとつ、ゲゾイゼです。

ゲゾイゼ国立公園

ホッホシュタイヤマルク

ゼメリング（Semmering）、ホッホシュヴァープ（Hochschwab）、アイゼネルツ・アルプス（Eisenerz Alps）の間で自然を体験。この地域は、家族連れやのんびりとスキーを楽しみたい人たちにお勧めの秘境です。

ホッホシュタイヤマルク

ムーラウ

息をのむようなシュタイヤマルクの山々に囲まれたこのウィンタースポーツ地域は、あらゆる年齢層のお客様に数え切れないほどのスキーとスノーボードのハイライトを提供しています。

ムーラウ

エルツベルク・レオーベン

山々に雪が積もると、スキー、スノーボード、クロスカントリースキー、ウィンターハイキングを楽しむウィンタースポーツファンがエルツベルク・レオーベンに集まります。

エルツベルク・レオーベン

ムアタール

スキー、冬のハイキング、クロスカントリースキー？ファームホリデー、ウェルネス休暇、それともアクティブな旅？ムアタールではすべてが可能です。

ムアタール

グラーツと近郊

ユネスコ世界遺産、デザインの街：グラーツは、クリエイティブなシーン、旧市街、未来的な建築物が完璧にミックスされた街です。

グラーツとグラーツ近郊

東シュタイヤマルク州

自然公園、リンゴの国、ハーブの国：ロマンチックな果樹園へようこそ！

東シュタイヤマルク州

温泉と火山地方

泡立ち、温まり、蒸すところ。6つの温泉街では、癒しの泉が地中から湧き出ています。

温泉と火山地方

南シュタイヤマルク州

南シュタイヤマルク自然公園とシルヒャーランドの丘陵地帯を散策し、ワインと上質な料理を楽しみましょう。

南シュタイヤマルク州

都市＆町

アドモント

アドモントには、世界最大の修道院図書館、大学教会、ベネディクト会修道院があります。ゲゾイゼ国立公園での冒険への玄関口となっています。

アドモント

ユーデンブルク

ユーデンブルクのランドマークは町の塔です。展望台からはムアタール渓谷を見渡すことができる。内部にはヨーロッパで最も近代的なプラネタリウムがあります。

ユーデンブルク

レオーベン

鉱業とゲッサー・ビール16世紀のハックルハウス（Hacklhaus）、中世のシュヴァンマートゥルム（Schwammerlturm）の塔、中庭は、ベルクマンズブルンネン（Bergmannsbrunnen）の噴水横のメイン広場にあります。

レオーベン

ブルック・アン・デア・ムーア

山々に囲まれた川沿いの町：ゴシック建築のコルンメッサーハウスにちなんでコルンメッサーの市とも呼ばれるブルックは、都会的な生活と山が融合しています。

ブルック・アン・デア・ムーア

ハルトベルク

リラックスと減速：歴史に彩られた城壁の向こうには、歴史的建造物に指定された市立庭園、文化的イベント、冒険ルートがあります。

ハルトベルク

バート・ラートカースブルク

シュタイヤマルク州南部に位置し、歴史的な旧市街とロマンチックな路地、そしてパークテルメ・スパの特別な温泉でのリラクゼーションをお楽しみいただけます。

バート・ラートカースブルク

アルトアウスゼー

緑の湖か、山の中のおいしい空気か。アルトアウスゼー（Altaussee）に人々を惹きつけるのは、おそらくその混合物なのでしょう。

アルトアウスゼー
文化と伝統

闇に抗う祭り

初雪が降ると、シュタイヤマルクの生活は、居心地の良いリビングの暖かさへとゆっくりスローダウンします。しかし、暗闇をそのままにはしておきません。昔から伝わる風習や伝統は、「暗い季節」の精霊を追い払うものです。特に有名なのが、冬の暗い影を払うために作られたペルヒテの恐ろしい仮面です。クランプスやペルヒテのパレードでは、これらの彫刻が施された仮面を見ることができます。

一方で、クリスマスマーケットでは、より静かで瞑想的な体験が楽しめます。塔から響くトランペットや聖歌隊の歌声が祭りの雰囲気を盛り上げる中、ホットワインが手を温めてくれます。色とりどりの屋台が立ち並ぶ賑やかな雰囲気の中、時間を忘れてしまいそうです。

レシピ

カボチャのコルドン・ブルー

薄くスライスしたカボチャでイタリア風に生ハムとリコッタチーズを巻いたエレガントな一品！

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シュタイヤマルクのフライドチキンサラダ

このレシピでは美味しいチキンを使ってください。そうすれば、フライドチキンサラダがシュタイヤマルク州のオリジナルのように美味しく作れます。

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シュタイヤマルク風バックヘンドル

オーストリア、シュタイヤマルク地方の定番料理であるフライドチキンを試してみませんか？ バックヘンドルはオーブンで焼くので、ジューシーでカリッと仕上がります。

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ユニークな宿泊施設

シュタイラレック・アム・ポグシュ

アイゲン・イム・エンスタールのシュロスホテル・ピヒラルン

グランド ホテル ヴィースラー

フラドニッツのアルムウェルネス・ピーラー

ザンクト・ランブレヒトのアウスツァイト・ホテル

ハウス・イム・エンスタールのネイチャー＆ウェルネス・ホテル・ヘフレーナー

利用して守る

シュタイヤマルク州の自然公園

観光客はオーストリアの「緑の心臓」の手つかずの自然に浸れるだけでなく、7つの自然公園は希少な動植物の生息地としても保護されている：

よくある質問

最高の シュタイアーマルク州のクロスカントリースキー場整備されたコースとスケートコース、洗練されたガイドとオリエンテーションシステム。クロスカントリースキーのコースはテクニックを教え、専用のセンターが用具を提供します。これにより シュタイヤン・トレイル・クオリティ・シール.

シュタイアーマルクでのクロスカントリースキー6つのヒント

4つの山からなるスキー・カルーセルがある地域を選ぶか、小さくて魅力的なスキー場を選ぶか：シュタイアーマルクの シュタイアーマルク州のトップスキーリゾートシュタイアーマルク州のトップスキーリゾートは、整備された安全なゲレンデです：

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