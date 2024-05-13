シュタイヤマルク州
スキー、クロスカントリー、ダッハシュタイン氷河、アルプスの山小屋で冬の休暇を楽しむ
Introduction
スキー、リラックス、そして楽しみ
シュタイヤマルク州では、近代的なスキーリゾートと美味しい料理が融合しています。広大なスキー場と家族向けの小さなスキー場が交互に並び、楽しみや冒険、リラックスと心身のリフレッシュが絶妙なバランスで楽しめます。心地よい温泉に浸かりながら美しい冬景色を堪能し、居心地の良い山小屋でエネルギーをチャージしましょう。
自分のペースで楽しむクロスカントリースキー
クロスカントリースキーでは、凍った湖や冬の森の中を滑り抜け、雄大な山々に近づいていきます。雪に覆われた景色の中、雪の結晶が舞う様子は幻想的です。クロスカントリースキーはまるでダンスのようで、最初はステップを数えますが、やがて自然にリズムが身についてきます。
自由な感覚：斜めに踏み出すステップも軽くなり、ポールから舞い上がる雪も短く、呼吸も深くなります。自分のペースで冬景色の中を滑走することで心が満たされ、シュタイヤマルク州でのクロスカントリースキーは心地よい驚きに満ちた体験となるでしょう。
あらゆる角度から見たシュタイアーマルク
ハイライト
ツアー
ウィンタースポーツ博物館
スキーの始まりにタイムスリップ。ハウス・イム・エンスタールとミュルツツーシュラークの博物館ではスキーの楽しみの真髄に触れることができます。
地域
ホッホシュタイヤマルク
ゼメリング（Semmering）、ホッホシュヴァープ（Hochschwab）、アイゼネルツ・アルプス（Eisenerz Alps）の間で自然を体験。この地域は、家族連れやのんびりとスキーを楽しみたい人たちにお勧めの秘境です。
都市＆町
レオーベン
鉱業とゲッサー・ビール16世紀のハックルハウス（Hacklhaus）、中世のシュヴァンマートゥルム（Schwammerlturm）の塔、中庭は、ベルクマンズブルンネン（Bergmannsbrunnen）の噴水横のメイン広場にあります。
闇に抗う祭り
初雪が降ると、シュタイヤマルクの生活は、居心地の良いリビングの暖かさへとゆっくりスローダウンします。しかし、暗闇をそのままにはしておきません。昔から伝わる風習や伝統は、「暗い季節」の精霊を追い払うものです。特に有名なのが、冬の暗い影を払うために作られたペルヒテの恐ろしい仮面です。クランプスやペルヒテのパレードでは、これらの彫刻が施された仮面を見ることができます。
一方で、クリスマスマーケットでは、より静かで瞑想的な体験が楽しめます。塔から響くトランペットや聖歌隊の歌声が祭りの雰囲気を盛り上げる中、ホットワインが手を温めてくれます。色とりどりの屋台が立ち並ぶ賑やかな雰囲気の中、時間を忘れてしまいそうです。
レシピ
ユニークな宿泊施設
シュタイヤマルク州の自然公園
観光客はオーストリアの「緑の心臓」の手つかずの自然に浸れるだけでなく、7つの自然公園は希少な動植物の生息地としても保護されている：