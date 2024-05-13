手順 4

フライパンで、植物油と澄ましバターを熱する。パン粉やバターを入れてみて、油がジュッと泡立つほど熱くなったら（約170℃）、かぼちゃの”シュニッツェル”をフライパンに入れる。きつね色になるまで2分間揚げる。ヘラを使って裏返し（衣に穴を開けないように！）、反対側も同様にきつね色になるまで揚げる。カリッとしたかぼちゃのシュニッツェルを注意深く取り出し、ペーパータオルの上に置いて水分を拭き取る。