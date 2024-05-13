カボチャのコルドン・ブルー
- 肉
- メイン料理
薄くスライスしたカボチャでイタリア風に生ハムとリコッタチーズを巻いたエレガントな一品！
作り方
- 調理時間: 45 分
- 4 人分
手順 1
かぼちゃは皮をむいて芯を取り除き、2～3ミリの輪切りに16枚に切る。スライスの両面に塩をし、15分置く。きれいな布巾やペーパータオルで水気を拭き取る。
手順 2
リコッタチーズ小さじ1/2とバジルの葉2枚を生ハムで巻いて、小さな包みを作る。かぼちゃの薄切り2枚に胡椒をし、生ハムをはさみ、リコッタが密封されていることを確認しながら押し合う
手順 3
小麦粉とパン粉を別々の平皿に置き、卵は別の皿でフォークを使って泡立てる。かぼちゃの薄切りに小麦粉をつけ、溶き卵にくぐらせ、かぼちゃにしっかり卵をからませる。最後にパン粉をつけ、丁寧にパン粉を押さえる。
手順 4
フライパンで、植物油と澄ましバターを熱する。パン粉やバターを入れてみて、油がジュッと泡立つほど熱くなったら（約170℃）、かぼちゃの”シュニッツェル”をフライパンに入れる。きつね色になるまで2分間揚げる。ヘラを使って裏返し（衣に穴を開けないように！）、反対側も同様にきつね色になるまで揚げる。カリッとしたかぼちゃのシュニッツェルを注意深く取り出し、ペーパータオルの上に置いて水分を拭き取る。
手順 5
パセリを小枝に分け、熱したバターか植物油で炒める。熱い油がはねるので、特に注意して蓋をする！炒めたらパセリを取り出し、ペーパータオルの上に置いて水分を拭き取る。塩で味付けする。コルドン・ブルーにパセリを添える。
ヒント：レモンマヨネーズと、シュタイヤマルク州産のヴェルシュリースリングワインがよく合います。
材料
生ハムとリコッタチーズ入りカボチャのコルドン・ブルー