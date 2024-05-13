Hokkaido pumpkin in the garden
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カボチャのコルドン・ブルー

  • メイン料理
レシピ制作: リヒャルト・ラウホ／カタリーナ・ザイザー

薄くスライスしたカボチャでイタリア風に生ハムとリコッタチーズを巻いたエレガントな一品！

作り方

  • 調理時間: 45 分
  • 4 人分
手順 1

かぼちゃは皮をむいて芯を取り除き、2～3ミリの輪切りに16枚に切る。スライスの両面に塩をし、15分置く。きれいな布巾やペーパータオルで水気を拭き取る。

手順 2

リコッタチーズ小さじ1/2とバジルの葉2枚を生ハムで巻いて、小さな包みを作る。かぼちゃの薄切り2枚に胡椒をし、生ハムをはさみ、リコッタが密封されていることを確認しながら押し合う

手順 3

小麦粉とパン粉を別々の平皿に置き、卵は別の皿でフォークを使って泡立てる。かぼちゃの薄切りに小麦粉をつけ、溶き卵にくぐらせ、かぼちゃにしっかり卵をからませる。最後にパン粉をつけ、丁寧にパン粉を押さえる。

手順 4

フライパンで、植物油と澄ましバターを熱する。パン粉やバターを入れてみて、油がジュッと泡立つほど熱くなったら（約170℃）、かぼちゃの”シュニッツェル”をフライパンに入れる。きつね色になるまで2分間揚げる。ヘラを使って裏返し（衣に穴を開けないように！）、反対側も同様にきつね色になるまで揚げる。カリッとしたかぼちゃのシュニッツェルを注意深く取り出し、ペーパータオルの上に置いて水分を拭き取る。

手順 5

パセリを小枝に分け、熱したバターか植物油で炒める。熱い油がはねるので、特に注意して蓋をする！炒めたらパセリを取り出し、ペーパータオルの上に置いて水分を拭き取る。塩で味付けする。コルドン・ブルーにパセリを添える。

ヒント：レモンマヨネーズと、シュタイヤマルク州産のヴェルシュリースリングワインがよく合います。

材料

生ハムとリコッタチーズ入りカボチャのコルドン・ブルー

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