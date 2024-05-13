チロルは、スキー、スノーボード、クロスカントリースキーなど、スポーツを楽しむための自然とインフラが整っており、思い出に残る冬を過ごすのに最適です。

チロルの驚くほど美しいアルプスの山々は、ウィンタースポーツを楽しみたいすべての人にとって理想の銀世界です。スピードと冒険がお好きですか？それなら、スノーパークやゲレンデに挑戦しましょう。風の力を利用したスノーカイトで丘や凍った湖を滑空したり、インフレータブル・チューブで雪の上を滑り降りるスノーチュービングに挑戦してみませんか？どれも楽しそうですが、実際にやってみると本当に楽しいものです。

雪と自然の中でのこれらの体験は、常に最優先事項です。そして、その後や途中で、山小屋でくつろぎながら、美味しい食事を楽しみ、次の滑走に備えることもできます。