Skiing in the Ischgl ski resort
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チロル州
スポーツ、アドレナリン全開、スピードを楽しむ冬休み

チロルは、スキー、スノーボード、クロスカントリースキーなど、スポーツを楽しむための自然とインフラが整っており、思い出に残る冬を過ごすのに最適です。

チロルの驚くほど美しいアルプスの山々は、ウィンタースポーツを楽しみたいすべての人にとって理想の銀世界です。スピードと冒険がお好きですか？それなら、スノーパークやゲレンデに挑戦しましょう。風の力を利用したスノーカイトで丘や凍った湖を滑空したり、インフレータブル・チューブで雪の上を滑り降りるスノーチュービングに挑戦してみませんか？どれも楽しそうですが、実際にやってみると本当に楽しいものです。

雪と自然の中でのこれらの体験は、常に最優先事項です。そして、その後や途中で、山小屋でくつろぎながら、美味しい食事を楽しみ、次の滑走に備えることもできます。

チロル州の基本情報
首都 インスブルック
面積 12.648km²
人口775.970人（2024年現在）
森林率41,2 %
最高峰グロースグロックナー山3.798 m
スキー場 154
氷河5
温泉6

チロル州のイベント

伝統的なものから現代的なものまで、チロル州で開催されるイベントは イベントカレンダーをご覧ください。

あらゆる角度から見るチロルの楽しみ

ハイライト

スワロフスキー・クリスタルワールドを体験

スキー山小屋はモダンで快適

ハイライン179：世界最長の歩行者用吊り橋

アイスクライミング：冒険好きにはたまらない

アクアドーム・レンゲンフェルト：パノラマ天国で温泉に浸かる

インスブルック：生きる喜びとクリスマスの出会い

チロル州のアクティビティ

チロルの小旅行

地域

アウサーフェルン地方：知る人ぞ知るスポット

チロル人の間では知る人ぞ知るスポット：堂々たるパノラマに囲まれたオーサーフェルンは、リラックスと冒険心を求める人々が望むものをすべて提供してくれます。

アウサーフェルン地方

インスブルック：あらゆる楽しみが詰まったアルプスの首都と近郊

この地域はインスブルック市とその周辺の40の町からなります。都会的なアメニティから田園的なのどかさまで、あらゆるものが揃っています。

インスブルックと近郊

東チロル：高く高く

ホーエ・タウエルンとリエンツ・ドロミテの間に広がるチロルの飛び地には、3,000メートルを超える266の山がそびえています。中心地はリエンツ。

東チロル

オーバーランド地方：独創的

オーストリアで最も標高の高いシュピスのような魅力的な古い村々が、渓谷、美しい高地の谷、松林とともに探検を待っています。

チロル州のオーバーランド地方

ウンターランド地方：印象的な歴史

ウンターランドは、キッツビュール、クフシュタイン、シュヴァッツの3つの地区を含み、イン渓谷下部の大部分を占めています。景色はまさに夢のようです。

チロル州ウンターランド地方

都市＆町

イシュグル

伝統的なウィンタースポーツの地として国際的な名声を得た大きな村。ここでは常に何かが起こっています！

イシュグル

ゼーフェルト

トレイルからトレイルへ：チロルのクロスカントリースキーの中心地には、4つ星や5つ星のホテルが集中しています。

ゼーフェルト

セアファウス

セアファウスは、フィスやラディスとともに、冬も夏も太陽が降り注ぐ高原の完璧な保養地です。

セアファウス

セルデン

かつては山間の農村だったこの村は、豊富な雪、雄大な山の景色、豊富なスキーコースで行楽客を楽しませてくれます。

セルデン

シュヴァーツ

町の教区教会は、チロル最大のゴシック様式のホール教会です。シュヴァーツは1500年頃、銀と銅の鉱脈で名を馳せました。

シュヴァーツ

ハル・イン・チロル

700年の歴史を持つ城を囲むように、印象的なタウンハウスが立ち並びます。中世の面影を色濃く残すこの町は、チロルで最も保存状態の良い歴史的中心地のひとつで、訪れる人を楽しませてくれます。

ハル・イン・チロル

イムスト

レッヒタール・アルプスの端に位置するイン渓谷のバロック様式の中心地には、町役場や修道院があります。活気ある文化シーンは期待を裏切りません。

イムスト

トップイベント

大晦日のイベント

2024/12/31 – 2025/1/1
Innsbruck

年の変わり目には、インスブルックを中心にいろいろな街で賑やかな行事が開催されます。

大晦日のイベント

ゼーフェルトのクリスマスマーケット

2024/11/19 – 2025/1/6
Seefeld

ゼーフェルトの伝統的なクリスマスマーケットは、クリスマスの雰囲気をお約束します。

ゼーフェルトのクリスマスマーケット

インスブルックの華やかなクリスマス

2024/11/15 – 2025/1/6
Innsbruck

7つのクリスマスマーケット、200以上の露店、そして高さ17.5メートルのクリスタルツリーは、インスブルックのクリスマスマジックです。

インスブルックの華やかなクリスマス

ハーネンカム・レース

2025/1/20 – 2025/1/26
Kitzbühel

毎年、世界で最も伝説的なアルペンスキー競技大会がキッツビュール・アルプスで開催されます。ゴールはキッツビュールです。

ハーネンカム・レース

フォーヒルズ・トーナメント

最も権威あるスキージャンプ大会のひとつが、1月初旬に大勢の観客の前で開催されます。

フォーヒルズトーナメント

チロル州のカーニバル

チロルの村々では、春が冬と戦います。主役は見事な手彫りの人形と仮面です。

チロルの仮面行列

レシピ

チロルの団子料理

チロルの団子料理は「シュペック・クネーデル」とか、単に「クネーデル」と呼ばれ、サイズも大小あり、チロル地方で親しまれています。このレシピを使えば、本場のものそっくりに仕上がります。小さな形のものはビーフスープに入れて、大きなものは温かいザワークラウトやサラダと一緒にいただきます。

レシピを見る

グリューワイン

グリューワイン（ホットワイン）はオーストリアで最も人気のある冬の飲み物です。 クローブとシナモンで風味づけした赤ワインの香りが、クリスマスマーケットやスキーの山小屋のムードを盛り上げます。

グリューワイン

ユニークな宿泊施設

ホテル・ヴァルトクローゼ

コクーン・アルパイン・ブティック・ロッジ

ゼロ・ホテル

グラドンナ・マウンテン・リゾート

気候保護情報

遺産保護 - 持続可能性の代名詞

歴史的建造物の保存は、オーストリアの優れた気候保護の取り組みです。それはなぜでしょうか？

  • 歴史的建造物の保護は、既存の建造物を維持することで資源を節約し、それによって緑地への新たな建設プロジェクトを回避することに役立ちます。

  • また、歴史的建造物の保全は、地域のアイデンティティを強化し、文化的価値を高めるという、社会文化的にも重要な役割を担っています。

  • 歴史的建造物の多くは、もともと自然素材を使って建てられており、その多くは地元で調達されたものです。修復の努力は、建物の真正性を維持するために、これらの材料を使用することを目指しています。

  • さらに、さまざまな動植物種の生息地を保護することもできます。生態学的なレベルでも、遺産保護は理想的なアプローチです。

よくある質問

  • ヒンタートゥスにてファンスロープ

  • エッツタールでスノーバイキング（マウンテンバイク）

  • アッーンゼー湖でのスノースケート

  • セルファウスでエアボード

  • チロル・ツークシュピッツ・アリーナにてスノーパーク

チロルの冬は、これらのスポーツに最高のコンディションを提供します：

スキーとスノーボード：スキーとスノーボード：チロルはスキーリゾートで世界的に有名です。 イシュグル, キッツビュールそして アールベルク.これらのリゾートには、完璧に整備されたゲレンデとフリーライディング用のファンパークがあります。

クロスカントリースキーアーヘンゼー地方と ゼーフェルトには、初心者から上級者まで、絵に描いたような風景の中でスキーが楽しめる、整備されたコースが何キロにもわたって続いています。

そり：家族全員で楽しめるスポーツです。 シュトゥーバイタールまたは シリアン.

スノーシュー：この穏やかなアクティビティでは、ゲレンデから離れて冬の風景を探索することができます。ペルティザウシェファウなどは特にスノーシューに適した場所です。

はい、各地で発行される ゲストカードがあれば、チロル州の観光名所を無料または割引料金で訪れることができます。

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