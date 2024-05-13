チロル州
スポーツ、アドレナリン全開、スピードを楽しむ冬休み
Introduction
チロルの驚くほど美しいアルプスの山々は、ウィンタースポーツを楽しみたいすべての人にとって理想の銀世界です。スピードと冒険がお好きですか？それなら、スノーパークやゲレンデに挑戦しましょう。風の力を利用したスノーカイトで丘や凍った湖を滑空したり、インフレータブル・チューブで雪の上を滑り降りるスノーチュービングに挑戦してみませんか？どれも楽しそうですが、実際にやってみると本当に楽しいものです。
雪と自然の中でのこれらの体験は、常に最優先事項です。そして、その後や途中で、山小屋でくつろぎながら、美味しい食事を楽しみ、次の滑走に備えることもできます。
あらゆる角度から見るチロルの楽しみ
ハイライト
地域
都市＆町
ハル・イン・チロル
700年の歴史を持つ城を囲むように、印象的なタウンハウスが立ち並びます。中世の面影を色濃く残すこの町は、チロルで最も保存状態の良い歴史的中心地のひとつで、訪れる人を楽しませてくれます。
トップイベント
インスブルックの華やかなクリスマス
7つのクリスマスマーケット、200以上の露店、そして高さ17.5メートルのクリスタルツリーは、インスブルックのクリスマスマジックです。
レシピ
ユニークな宿泊施設
遺産保護 - 持続可能性の代名詞
歴史的建造物の保存は、オーストリアの優れた気候保護の取り組みです。それはなぜでしょうか？
歴史的建造物の保護は、既存の建造物を維持することで資源を節約し、それによって緑地への新たな建設プロジェクトを回避することに役立ちます。
また、歴史的建造物の保全は、地域のアイデンティティを強化し、文化的価値を高めるという、社会文化的にも重要な役割を担っています。
歴史的建造物の多くは、もともと自然素材を使って建てられており、その多くは地元で調達されたものです。修復の努力は、建物の真正性を維持するために、これらの材料を使用することを目指しています。
さらに、さまざまな動植物種の生息地を保護することもできます。生態学的なレベルでも、遺産保護は理想的なアプローチです。