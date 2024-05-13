オーバーエステライヒ州の特徴的な農家「フィアカントホーフ」

エンス、シュタイヤー、ヴェルス、リンツの間に広がる丘陵地帯には、中世からいわゆる四角い農家と呼ばれる「フィアカントホーフ」という独特の建築様式の農家が広がっています。森と畑に囲まれた荘園は、アルプス山麓の典型的なイメージを作り出しています。これらの農家は、地域によって砂岩、石灰岩、または花崗岩などで建てられています。厚さ1メートルにもなる壁は、冬には内部に熱を蓄え、夏には暑い日差しを遮り、中を涼しく保ちます。

一見すると、この四角い建物は純粋に農業のために建てられたように見えますが、細部にはバロック様式の要素やアールヌーボーの装飾が見られます。扉や門もところどころに凝った装飾が施されています。