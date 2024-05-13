White castle on peninsula in turquoise Traunsee lake, yacht harbor on right, village in background.
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オーバーエステライヒ州
美しい湖畔、歴史的な旧市街、荘厳な山々を愛でて過ごす夏の休日

澄み切った湖と山々が広がるザルツカンマーグート地方は、昔から人気の「避暑地」で、ここで過ごす休暇は純粋な喜びをもたらしてくれます。

オーバーエステライヒ州の風景：険しい山々と緩やかな丘陵が織りなす美しさ

丘陵地帯のミュールフィアテル地方には四角い形の伝統的な農場や、ドナウ川の特徴的なシュレーゲン・シュリンゲ（大ループ）が見られます。さらに、文化首都バート・イシュル・ザルツカンマーグート など、様々な景観がオーバーエステライヒ州の美しさを形作っています。

リンツ：ドナウ河畔の先進的な州都

鉄鋼の街から活気ある文化の実験場、そして未来のトレンディな都市へと変貌を続けるリンツは、訪れる人々を驚かせるだけでなく、自らも進化を続けていることが評価され、現在ユネスコの「メディア芸術都市」に認定されています。未来の博物館 アルス・エレクトロニカを擁するリンツは、デジタル革命の舞台における世界のパイオニアです。

オーバーエステライヒ州のグルメ

リンツァー・トルテ：ジューシーなレッドカラントのジャムの上に菱形模様が特徴的なトルテは、州都を代表するケーキです。1653年に発表された世界最古のケーキレシピも、このリンツァートルテに由来しています。

オーバーエステライヒ州の概要
首都リンツ
面積11.982 km²
人口約153万人（2024年現在）
70
最も深い湖トラウンゼー湖、191メートル
自然公園4

オーバーエステライヒ州カード
オーバーエスターライヒ州のゲストカードは、お得なレジャー体験の鍵です。ケーブルカーを無料で利用したり、観光名所を割引料金で訪れたり、湖や川を低料金でクルーズしたりすることができます。

オーバーエステライヒ州のお薦めイベント:
オーバーエステライヒ州の人気イベントを イベントカレンダーで確認してください。

多彩な表情を見せるオーバーエスターライヒ州

ハイライト

ザルツカンマーグート地方：アルプスと湖に囲まれたの美しい避暑地

リンツ：未来の都市

2024年ヨーロッパ文化首都

ドナウ川沿いを歩くハイキングコース：パッサウからリンツを経由してグラインへ

ゴーザウゼー湖の自然体験 - 幸せの場所へのハイキング

オーバーエステライヒの文化財、ビールをめぐる旅

ピュルン・プリエルにあるオーストリア最長のクライミングコース - ヴィア・フェラータ

オーバーエステライヒ州のアクティビティ

オーバーエステライヒ州の日帰りお薦めスポット

地域

ザルツカンマーグート地域

オーストリアの湖沼地帯：67の湖、標高1,500メートルを超える15の山々。自然の美しさ、それを包み込む豊かな文化。

ザルツカンマーグート

アッターゼー湖・アッターガウ

青緑色に輝く水の楽園。ベル・エポック以来、グスタフ・クリムトなどの芸術家たちのインスピレーションの源でもある。

アッターゼ湖・アッターガウ

モントゼー湖・イルゼー湖

ザルツカンマーグート地域で最も暖かい湖での純粋な水浴の喜び、ドラッヘンヴァントでのスポーツの挑戦、文化的モニュメント、そして清らかな自然に浸る。

モントゼー・イルゼー

トラウンゼー湖・アルムタール渓谷地域

オーストリアで最も深い湖。セーリングに最適な強い風が吹きます。さらに西にはアルムタール渓谷があり、ハイキングやサイクリングに最適です。

トラウンゼー湖・アルムタール渓谷

ハルシュタット湖

ダッハシュタイン山を臨むバート・ゴイザーンとハルシュタット湖は、世界遺産として国際的に最も人気のある写真モチーフのひとつです。

ハルシュタット湖

ヴォルフガングゼー湖

森と草原と山々に包み込まれるように横たわる静穏な湖。

ヴォルフガングゼー湖

ミュールフィアテル地域

北部の緑豊かな花崗岩の丘陵地帯は、自転車や馬に乗って散策するのが最適です。春には果樹の花が咲き誇ります！

ミュールフィアテル

オーバーエステライヒ州のアルプス

カルクアルペン国立公園の森やピュルン・プリエルの山々など、山の魅力が満載です。

オーバーエステライヒ州のアルプス

ドナウ地方

ハイキング、サイクリング、そしてヨーロッパの青い大動脈に沿った素晴らしい眺望、特にシュレーゲナー・シュリンゲの自然のパワーをお楽しみください。

ドナウ地方

都市＆町

エンス

オーストリア最古の都市は、初のシッタ・スロー・シティです。エンスでは、慌ただしく速いペースの生活よりも、減速、多様性、地域性が優先されます。

エンス

シュタイヤー

オーストリアで最も古い町のひとつ。980年、ランベルク城の建設とともに、エンス川とシュタイヤー川の合流点に礎石が築かれました。

シュタイヤー

ブラウナウ・アム・イン

歴史的な旧市街とゴシック様式の広場があるインフィアテル地方の中心地。

ブラウナウ・アム・イン

ウェルス

ウェルス・アン・デア・トラウンはローマ時代から社交的な文化都市でした。ランドマークであるレデラー塔は、旧市街のタウンハウスへの入り口です。

ウェルス

トラウンゼー湖畔のグムンデン

歴史ある陶器の町：多くの壮麗な別荘が、かつての帝国時代の証しです。緑と白の旗印は、グムンデンの陶器の特色です。

トラウンゼー湖畔のグムンデン
春の目覚めからクリスマスまで

オーバーエステライヒ州の伝統的なイベント

  • 恋人の日曜日：2025年3月30日、グムンデンではジンジャーブレッドで作ったハートを贈り合います。この習慣は1641年にまで遡り、「無形文化遺産」の一部となっています。

  • グレックラー行列：1月5日、シェーンペルヒテンが「悪霊」を追い払うために、グレックラーが輝く帽子をかぶってザルツカンマーグート地方の町を駆け抜ける行事。

  • エーベンゼーのカーニバル：1604年以来、2月末のエーベンゼー・アム・トラウンゼーでは、色とりどりのパレードが通りを彩ります。

  • アルプスの祭りと牛追い：夏の終わりには、アルプスの牧草地から色とりどりに飾られた牛が連れ立って下りてきます。

  • クリスマスマーケット：シュタイヤーやヴァインベルク城、ミュールフィアテル、サンクト・ヴォルフガングで開かれるクリスマス・マーケットが有名です。

著名人

シシィ、皇妃エリザベート

シシィの死後125年経った今でも、シシィの人生への憧れは絶えることがありません。今日でも彼女に近づきたいなら、彼女のお気に入りの場所の痕跡を探しに行きましょう。

シシィ

アントン・ブルックナー

2024年、オーバーエステライヒ州では、作曲家アントン・ブルックナーの生誕200年を記念して、「ブルックナーが帰ってくる！」をモットーに、華麗なプログラムが催されます。

アントン・ブルックナー
皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の誕生日

バート・イッシュルの皇帝記念日

皇帝陛下のお気に入りの夏の別荘には、今日も皇室の精神が息づいています。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と皇妃エリザベートは、離宮の壮麗な建物の威光と、温泉地バート・イッシュルの中心街で開催されるお二人にちなんだお祭りで、不滅の存在となっています。ハイライトは8月18日の皇帝の誕生日を祝うお祭りです。

皇帝の日

レシピ

リンツァートルテ

リンツァートルテの原型は「リンツァー・マッセ」と言われるものです。これは世界に存在するトルテのレシピの中でも最も古いものだと証明されています。このレシピで作れば、オリジナルのリンツァートルテのように美味しく作れます。

レシピを見る

マスのフィレ、キノコ添え

このレシピの秘訣は、新鮮なキノコとハーブです。グルメ向きのこの料理は、簡単で、しかも短時間でできます。

マスのフィレ、キノコ添え

カスプレスクネーデル

美味しい料理といえば、チロル州ケッセンの家庭料理「カスプレスクネーデル（チーズ入平型団子）」がおすすめです。

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カイザーシュマレン

カイザーシュマレンの作り方は簡単で、すぐできます。美味しく作るコツは、出来上がったカイザーシュマレンにグラニュー糖を振り掛けて、オーブンでキャラメル化することです。

レシピを見る

ユニークな宿泊施設

オーバーエステライヒ州の特別な宿泊施設

スパリゾート・テルメ・ガインベルク

ミュールフィアテルのベルガーグート

ファミリーホテル：ダッハシュタインケーニッヒ

オーバーエステライヒ州の農場で休暇を

生物多様性で有名な地域

カルクアルペン国立公園

豊かな生物多様性で世界遺産の頂点に君臨する自然。その発見には圧倒されます。

生物多様性を守るために私たちにできることは？

  1. 自然を尊重する標識のある道を歩き、ゴミは持ち帰りましょう。

  2. 持続可能な移動手段を使う。公共交通機関を利用したり、自転車で移動しましょう。

  3. 野生動物への配慮安全な距離を保って動物を観察しましょう。

  4. 意識的に（有機的に）楽しみましょう。地元の持続可能な食品や製品を選びましょう。

  5. 生物多様性を守りましょう。生物多様性の保護と保全は、生態系のバランスにとって極めて重要です。

カルカルペン国立公園
独特な建築様式

オーバーエステライヒ州の特徴的な農家「フィアカントホーフ」

エンス、シュタイヤー、ヴェルス、リンツの間に広がる丘陵地帯には、中世からいわゆる四角い農家と呼ばれる「フィアカントホーフ」という独特の建築様式の農家が広がっています。森と畑に囲まれた荘園は、アルプス山麓の典型的なイメージを作り出しています。これらの農家は、地域によって砂岩、石灰岩、または花崗岩などで建てられています。厚さ1メートルにもなる壁は、冬には内部に熱を蓄え、夏には暑い日差しを遮り、中を涼しく保ちます。

一見すると、この四角い建物は純粋に農業のために建てられたように見えますが、細部にはバロック様式の要素やアールヌーボーの装飾が見られます。扉や門もところどころに凝った装飾が施されています。

フィアカントホーフ

よくある質問

オーバーエステライヒ州は以下が世界的に有名です：

  • 水晶のように美しい湖（アッターゼー、トラウンゼー、モントゼー、イルゼー、ヴォルフガングゼー、ハルシュテッターゼーなど）と印象的な山々（ホーヘダッハシュタイン（2,995m）、トルシュタイン（2,948m）、グロイザープリエル（2,523m）、トラウンシュタイン（1,691m）、ホーヘノック（1,961m）、シャーフベルク（1,783m）など）が混在するザルツカンマーグート

  • ヨーロッパ文化首都、バート・イッシュル／ザルツカンマーグート,

  • ドナウ川沿いに広がる州都 リンツ。街を体表するケーキ、リンツァートルテが有名です。

  • 丘陵地帯の ミュールフィアテル,

  • 50の醸造所と 100種類のビール,

  • ユニークな シュレーゲナー・シュリンゲは、ドナウ河がその流れを大きく曲げるヘアピン・カーブがある壮大な景観に出会える所です。シュレーゲナー・シュリンゲは、自然を求める人にとっても、文化や料理を愛する人にとっても、絶対に見逃せない所です。

オーバーエステライヒ州の名前は、その前身であるオーバーエステライヒ大公国の名前に由来していなす。 かつて大公国は、ハプスブルク家の世襲地でした。

首都リンツを擁するオーバーエステライヒ州は、現代アート、未来的な先進テクノロジー、自然の中での特別な体験の融合を求める人々にぴったりの場所です。

ここでは、オーストリアで最も美しい オーバーエステライヒ州の観光スポット:

リンツアルスエレクトロニカ・センター、レントス博物館、城博物館、ペストリングベルク、またヨーロッパ文化都市バート・イッシュル／ザルツカンマーグート、修道院（サンクト・フローリアン修道院、シュレーグル修道院、シュリーアバッハ修道院）などが主な見所です。

オーバーエステライヒ州で最も高い山は、ダッハシュタイン山脈の最高峰であるホーエ・ダッハシュタイン（2,995 m）です。

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