オーバーエステライヒ州
美しい湖畔、歴史的な旧市街、荘厳な山々を愛でて過ごす夏の休日
Introduction
オーバーエステライヒ州の風景：険しい山々と緩やかな丘陵が織りなす美しさ
丘陵地帯のミュールフィアテル地方には四角い形の伝統的な農場や、ドナウ川の特徴的なシュレーゲン・シュリンゲ（大ループ）が見られます。さらに、文化首都バート・イシュル・ザルツカンマーグート など、様々な景観がオーバーエステライヒ州の美しさを形作っています。
リンツ：ドナウ河畔の先進的な州都
鉄鋼の街から活気ある文化の実験場、そして未来のトレンディな都市へと変貌を続けるリンツは、訪れる人々を驚かせるだけでなく、自らも進化を続けていることが評価され、現在ユネスコの「メディア芸術都市」に認定されています。未来の博物館 アルス・エレクトロニカを擁するリンツは、デジタル革命の舞台における世界のパイオニアです。
オーバーエステライヒ州のグルメ
リンツァー・トルテ：ジューシーなレッドカラントのジャムの上に菱形模様が特徴的なトルテは、州都を代表するケーキです。1653年に発表された世界最古のケーキレシピも、このリンツァートルテに由来しています。
オーバーエステライヒ州カード
オーバーエスターライヒ州のゲストカードは、お得なレジャー体験の鍵です。ケーブルカーを無料で利用したり、観光名所を割引料金で訪れたり、湖や川を低料金でクルーズしたりすることができます。
多彩な表情を見せるオーバーエスターライヒ州
ハイライト
地域
都市＆町
オーバーエステライヒ州の伝統的なイベント
恋人の日曜日：2025年3月30日、グムンデンではジンジャーブレッドで作ったハートを贈り合います。この習慣は1641年にまで遡り、「無形文化遺産」の一部となっています。
グレックラー行列：1月5日、シェーンペルヒテンが「悪霊」を追い払うために、グレックラーが輝く帽子をかぶってザルツカンマーグート地方の町を駆け抜ける行事。
エーベンゼーのカーニバル：1604年以来、2月末のエーベンゼー・アム・トラウンゼーでは、色とりどりのパレードが通りを彩ります。
アルプスの祭りと牛追い：夏の終わりには、アルプスの牧草地から色とりどりに飾られた牛が連れ立って下りてきます。
クリスマスマーケット：シュタイヤーやヴァインベルク城、ミュールフィアテル、サンクト・ヴォルフガングで開かれるクリスマス・マーケットが有名です。
著名人
バート・イッシュルの皇帝記念日
皇帝陛下のお気に入りの夏の別荘には、今日も皇室の精神が息づいています。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と皇妃エリザベートは、離宮の壮麗な建物の威光と、温泉地バート・イッシュルの中心街で開催されるお二人にちなんだお祭りで、不滅の存在となっています。ハイライトは8月18日の皇帝の誕生日を祝うお祭りです。
レシピ
リンツァートルテ
リンツァートルテの原型は「リンツァー・マッセ」と言われるものです。これは世界に存在するトルテのレシピの中でも最も古いものだと証明されています。このレシピで作れば、オリジナルのリンツァートルテのように美味しく作れます。
ユニークな宿泊施設
オーバーエステライヒ州の特徴的な農家「フィアカントホーフ」
エンス、シュタイヤー、ヴェルス、リンツの間に広がる丘陵地帯には、中世からいわゆる四角い農家と呼ばれる「フィアカントホーフ」という独特の建築様式の農家が広がっています。森と畑に囲まれた荘園は、アルプス山麓の典型的なイメージを作り出しています。これらの農家は、地域によって砂岩、石灰岩、または花崗岩などで建てられています。厚さ1メートルにもなる壁は、冬には内部に熱を蓄え、夏には暑い日差しを遮り、中を涼しく保ちます。
一見すると、この四角い建物は純粋に農業のために建てられたように見えますが、細部にはバロック様式の要素やアールヌーボーの装飾が見られます。扉や門もところどころに凝った装飾が施されています。