手順 2

オーブンを180℃に予熱し、適当なサイズのスプリングフォームデコレーションケーキ型にバターを塗っておく。 生地の半分強を指の腹で型に押し付ける。 残りの生地は、格子用の小さなロールと縁用の太いロールに分ける。お好みでウエハースで土台を覆い（省略可）、滑らかにかき混ぜたジャムを塗る。

縁取り用に太めに作っておいた生地のロールを焼き型に入れ、優しく押し付ける。細めのロールを使って、格子模様を作る。好みで、アーモンドフレークを振りかける。