フォアアールベルク州の冬
冬の休暇で、スキー、ウェルネス、雪の渓谷を体験しましょう
Introduction
アルプスの「生きる喜び」に浸る
オーストリアの西部、ボーデン湖と雄大な山々の間に位置するフォアアールベルク州は、自然愛好家や文化愛好家にとってパラダイスです。ここでは、伝統的な職人技とモダンな建築が融合し、アルプスの居心地の良さをいたるところで感じられます。冬になると、渓谷や山頂はおとぎ話のような風景に変わり、スキーやスノーシューハイキング、冬の散歩にあなたを誘います。
アルプスの楽しむ文化
この地の人々は真摯で、喜びに満ちています。その生き方は、生活のそこここに現れています。例えば食。フォアアールベルク料理はボリュームたっぷりの名物料理として有名で、雪山で一日過ごした後は、居心地のよい山小屋で味わうのが最高です。有名な山のチーズのような地方産のチーズや、ケースクネプフェレKäsknöpfleのような伝統料理が、あなたをテーブルに釘付けにしてくれます。一日が終わりに近づくにつれ、フォアアールベルクの多様な文化に培われた温かいおもてなしが、楽しい出来事が満載だった完璧な冬の一日を心地よく締めくくってくれるでしょう。
あらゆる角度から見たフォアアールベルク州
ハイライト
ツアー
アルペンスキー発祥の地
地図でアールベルクを探すと、その名がない事に誰もが驚くかもしれません。レッヒタールアルプスとフェルヴァールの間に位置するこの山塊は、アーレン、またの名を山の松にちなんで名づけられました。
「アールベルク」を囲む風景はアルペンスキー発祥の地とされ、世界中のウィンタースポーツ愛好家にとって象徴的な場所となっています。20世紀初頭にさかのぼる豊かな歴史を持つこの地域は スキーの発展に大きく貢献してきました。.今日、ツュルスとレッヒは、目の肥えた夏と冬のゲストのための洗練された隠れ家となっています。数々の受賞歴を誇るレストランや活気あるホテル産業が、"アールベルク "の名のもとに国際基準を打ち立てています。
ユネスコ世界遺産へのエクスカーション何世紀にもわたり、この地の人々は自然と共生し、自然資源の持続可能な利用を当然のこととしてきました。伝統と自然保護は手を取り合い、生物多様性を未来の世代に残すことを目指しています。
地域
都市＆町
フォアアールベルクの生活習慣
「灰の水曜日」後の最初の日曜日、フォアアールベルク州のあちこちで毎年、古くからの伝統的な火祭りが行われます。この風習は冬を追い払い、人々に幸運をもたらすことを目的としています。芸術的に積み上げられた木製の塔が燃やされ、頂上にある火薬入りの「火花の魔女」の爆発で、このお祭りは最高潮に達します。
モンタフォンでは、火花の日曜日に「シャイベンシュラーゲン」も祝われます。ハンノキやシラカバの木で作った円盤をハシバミの棒に乗せ、点火し、円盤の棒を打ち付けます。すると、光り輝く円盤が暗闇に光の弧を描きます。この燃えるような光景は、音楽とともに、美味しい食べ物や飲み物、特に伝統的なイーストケーキである「フンカクアッハリ」とともに楽しみます。
トップイベント
モンタフォン・ワールドカップ
モンタフォン・ワールドカップの期間中、シルブレッタ・モンタフォン・スキー場の難コースで開催されるFISスノーボード・クロス・ワールドカップで、プロたちが華麗なレースを繰り広げます。
ユニークな宿泊施設
モニュメントの保護：持続可能性の代名詞
歴史的建造物の保存は、オーストリアにおける気候保護のための傑出した取り組みでです。なぜ、それが重要なでしょう？
歴史的建造物の保存は資源を節約し、緑地の封鎖を防ぎます。
また、社会文化的にも重要な役割を果たしています。これらの建造物を保存することは、地域全体に利益をもたらし、その歴史的建築物によってそこを訪れる人たちににインスピレーションを与えます。
歴史的建造物の多くは、地元で採れる天然素材を使って建てられています。専門的に修繕する場合、そのオリジナリティを維持するために、こうした地域の材料を使う事が好まれます。
さらに、さまざまな動植物種の存在も保護されなす。こうしたモニュメントの保護は、生態系の持続可能性にとって極めて重要なステップなのです。