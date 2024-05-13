Three ski tourers with backpacks in snow-covered high mountain landscape, snow-capped peaks in background.
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フォアアールベルク州の冬
冬の休暇で、スキー、ウェルネス、雪の渓谷を体験しましょう

オーストリア最小の州で、冬のバケーションの最大の素晴らしさを体験しましょう：整備されたゲレンデ、エキサイティングなスキーツアー、そしてゲレンデの外で出会うウィンターマジック！

アルプスの「生きる喜び」に浸る

オーストリアの西部、ボーデン湖と雄大な山々の間に位置するフォアアールベルク州は、自然愛好家や文化愛好家にとってパラダイスです。ここでは、伝統的な職人技とモダンな建築が融合し、アルプスの居心地の良さをいたるところで感じられます。冬になると、渓谷や山頂はおとぎ話のような風景に変わり、スキーやスノーシューハイキング、冬の散歩にあなたを誘います。

アルプスの楽しむ文化

この地の人々は真摯で、喜びに満ちています。その生き方は、生活のそこここに現れています。例えば食。フォアアールベルク料理はボリュームたっぷりの名物料理として有名で、雪山で一日過ごした後は、居心地のよい山小屋で味わうのが最高です。有名な山のチーズのような地方産のチーズや、ケースクネプフェレKäsknöpfleのような伝統料理が、あなたをテーブルに釘付けにしてくれます。一日が終わりに近づくにつれ、フォアアールベルクの多様な文化に培われた温かいおもてなしが、楽しい出来事が満載だった完璧な冬の一日を心地よく締めくくってくれるでしょう。

フォアアールベルク州に関する基本情報
首都ブレゲンツ
面積2.600 km² / 642,400エーカー
人口約394,000人（2024年現在）
生物圏保護区1
自然公園1
最高峰：ピズ・ブイン山標高3312m

フォアアールベルクのイベント
伝統的および現代的なイベント情報は イベントカレンダーで確認してください。

あらゆる角度から見たフォアアールベルク州

ハイライト

スキーとスノーボードに最適なゲレンデ

手つかずの自然と限りない自由を満喫するスキーツアー

穏やかな自然の中で雪道を歩く冬のハイキング

静寂な雪景色の中を滑るクロスカントリースキー

山の中の家族旅行は、冒険を通して更に絆が深まります。

モダンな木造建築と時代を超えたアルプスの建築文化

チーズ文化：伝統、職人技、そして喜び

フォアアールベルク州のアクティビティ

ツアー

"クリスマス音楽” が伝えるクリスマスの心

建築家が案内する近代建築と伝統建築の見学ツアー

アールベルクの伝説

アルペンスキー発祥の地

地図でアールベルクを探すと、その名がない事に誰もが驚くかもしれません。レッヒタールアルプスとフェルヴァールの間に位置するこの山塊は、アーレン、またの名を山の松にちなんで名づけられました。

「アールベルク」を囲む風景はアルペンスキー発祥の地とされ、世界中のウィンタースポーツ愛好家にとって象徴的な場所となっています。20世紀初頭にさかのぼる豊かな歴史を持つこの地域は スキーの発展に大きく貢献してきました。.今日、ツュルスとレッヒは、目の肥えた夏と冬のゲストのための洗練された隠れ家となっています。数々の受賞歴を誇るレストランや活気あるホテル産業が、"アールベルク "の名のもとに国際基準を打ち立てています。

レッヒ・ツュルス・アム・アールベルク

ユネスコ世界遺産へのエクスカーション

何世紀にもわたり、この地の人々は自然と共生し、自然資源の持続可能な利用を当然のこととしてきました。伝統と自然保護は手を取り合い、生物多様性を未来の世代に残すことを目指しています。

地域

アルプス地域 フォアアールベルク州

ブランドナールタール、ブルーデンツ、クロスタールタール、そしてグロース・ヴァルザータールに挟まれた家族向けの地域。ハイキング、サイクリング、スキーに最適。

アルプス地域 フォアアールベルク

ボーデンゼー湖

ブレゲンツ、ドルンビルン、ホーエネムス、フェルトキルヒのボーデン湖畔で、芸術、ダンス、音楽と活気を楽しむことができます。文化のハイライトは、ブレゲンツ音楽祭です。

ボーデンゼー湖

ブレゲンツの森

木造建築や職人技と料理の創造性が融合し、豊かな森ではハイキング、その他のアウトドア・アクティビティを楽しむことができます。

ブレゲンツの森

クラインヴァルザータール

ドイツからのみアクセス可能なアルプスのハイキング・パラダイス。

クラインヴァルザータール

モンタフォン

高い山々に囲まれたこの渓谷では、魅力的な山村やアルプスの牧草地でリラックスできるほか、スキー、スノーボード、登山も楽しめます。

モンタフォン

レッヒ・ツュルス・アム・アールベルク

山間の湖と美しい自然に囲まれた独特の素晴らしい雰囲気を備えた、夏のハイキングに最適な地域です。

レッヒ・ツュルス・アム・アールベルク

都市＆町

ブルーデンツ

自然、文化、南部の風情が融合した南部の歴史的宝石。

ブルーデンツ

フェルトキルヒ

小さな路地と歴史的なシャッテンブルク城のある魅惑的な中世の旧市街。

フェルトキルヒ

ホーへネムス

アルト・エムス城跡やルネッサンス様式の宮殿など、豊かな歴史を持つ町。

ホーエネムス

ドルンビルン

1639年に建てられた赤い家、市場広場、聖マルティン教会が歴史的な見どころです。

ドルンビルン
ユネスコ無形文化遺産

フォアアールベルクの生活習慣

「灰の水曜日」後の最初の日曜日、フォアアールベルク州のあちこちで毎年、古くからの伝統的な火祭りが行われます。この風習は冬を追い払い、人々に幸運をもたらすことを目的としています。芸術的に積み上げられた木製の塔が燃やされ、頂上にある火薬入りの「火花の魔女」の爆発で、このお祭りは最高潮に達します。

モンタフォンでは、火花の日曜日に「シャイベンシュラーゲン」も祝われます。ハンノキやシラカバの木で作った円盤をハシバミの棒に乗せ、点火し、円盤の棒を打ち付けます。すると、光り輝く円盤が暗闇に光の弧を描きます。この燃えるような光景は、音楽とともに、美味しい食べ物や飲み物、特に伝統的なイーストケーキである「フンカクアッハリ」とともに楽しみます。

トップイベント

グスタフ

2024/10/18 – 2024/9/20
Messe Dornbirn, Dornbirn

味覚のための時間と空間を提供するのは、デザインと嗜好の見本市「グスタフ」です。

グスタフ

モンタフォン・ウィンター・マジック

2024/12/23 – 2025/1/5
Schruns

この一連のイベントは、一年で最も美しく、同時に最も瞑想的な時期を、音楽体験に変えます。

モンタフォン・ウィンター・マジック

モンタフォン・ワールドカップ

2025/3/20 – 2025/3/22

モンタフォン・ワールドカップの期間中、シルブレッタ・モンタフォン・スキー場の難コースで開催されるFISスノーボード・クロス・ワールドカップで、プロたちが華麗なレースを繰り広げます。

モンタフォン・ワールドカップ

タンツカフェ・アールベルク音楽祭

2025/3/30 – 2025/4/13
Arlberg

スキーシーズンのスタイリッシュな締めくくりは、アフタースキーの楽しみととたっぷりと聞かせるサウンドで。

タンツカフェ・アールベルク音楽祭

ユニークな宿泊施設

シュヴァーネン：洗練された建築と持続可能な食事

ホテル・ポスト:居心地の良い客室とホリスティックな郷土料理

ワルザーホーフ：デザインとスポーツ精神の融合

クローネ：地方の木製家具とグルメ料理

気候保護情報

モニュメントの保護：持続可能性の代名詞

歴史的建造物の保存は、オーストリアにおける気候保護のための傑出した取り組みでです。なぜ、それが重要なでしょう？

  • 歴史的建造物の保存は資源を節約し、緑地の封鎖を防ぎます。

  • また、社会文化的にも重要な役割を果たしています。これらの建造物を保存することは、地域全体に利益をもたらし、その歴史的建築物によってそこを訪れる人たちににインスピレーションを与えます。

  • 歴史的建造物の多くは、地元で採れる天然素材を使って建てられています。専門的に修繕する場合、そのオリジナリティを維持するために、こうした地域の材料を使う事が好まれます。

  • さらに、さまざまな動植物種の存在も保護されなす。こうしたモニュメントの保護は、生態系の持続可能性にとって極めて重要なステップなのです。

オーストリアのモニュメント保護

よくある質問

フォアアールベルクのスキーリゾートは積雪条件の良さで知られています。この地域の約3分の2は標高1,000m以上に位置しているからです。多くのスキー場は標高1,400 mから2,400 mの範囲にあります。フォアアールベルク州では、冬に数多くのアクティビティが楽しめます：

美しい自然と豊かな文化が融合するフォアアールベルクでは、夏のアクティビティも充実しています。自然愛好家、文化愛好家、冒険好きなスポーツ愛好家など、誰もが楽しめるものがあります。

ブランドナータールフォアアールベルクの渓谷には、印象的な山々、湖、アルプスの牧草地がある。お子様連れのバケーションや、安らぎと自然のリラクゼーションを求める人には理想的な目的地です。

クラインヴァルザータール地理的にはフォアアールベルク州に属するが、クラインヴァルザータールへはドイツ経由でしかアクセスできない。アルプスの景観で知られ、数多くのハイキングコースがある。

クロスタータールこの静かな渓谷は、豊かな自然の多様性を印象づけ、オーストリアで最も有名なスキーリゾートの玄関口となっている。夏には、アルプスの風景が広がるハイキング天国となる。

グロース・ヴァルザータールこのユネスコ生物圏保護区では、人々は何世紀にもわたり自然と共生しており、自然資源の持続可能な利用は当然のことである。この保護区の特徴は、アルプスの草原、森林、渓流であり、伝統と自然保護が互いに補完し合っている。

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