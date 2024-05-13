アーモンド・クグロフ
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王政時代、「ナッツの女王」と呼ばれた甘いアーモンドの消費量は天文学的な数字でした。それもそのはず、ウィーンのパティシエたちは、料理をより美味しくするために、アーモンドにこだわっていたのです。
作り方
- 調理時間: 50 分
- 10 分量
手順 1
クグロフ型に溶かしバターを塗り、オーブンを180℃まで予熱する。
手順 2
卵黄に粉砂糖を入れて泡立つまで泡立てる。ナッツリキュールまたはラム酒と、バニラシュガーを加える。
手順 3
トーストを細かく砕く。小麦粉とアーモンドパウダーを混ぜる。卵黄と混ぜ合わせ、よくかき混ぜる。
手順 4
卵白をグラニュー糖と一緒に固くなるまで泡立てる。泡立てた卵白を混ぜ合わせた中に入れる。用意した型に流し入れる。45～50分焼く。
手順 5
少し冷ましてから裏返して取り出す。アプリコットジャムを軽く温め、リングケーキに塗る。
手順 6
アーモンドスライスをテフロン加工などくっつかないフライパンで弱火で焦げ目がつくまで焼く。リングケーキにふりかけ、ジャムを乾燥させる。
材料
アーモンドクグロフケーキ用：