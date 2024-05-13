アーモンド・クグロフ

定番

野菜

スイーツ

dessert • レシピ制作: レナーテ・ワグナー

王政時代、「ナッツの女王」と呼ばれた甘いアーモンドの消費量は天文学的な数字でした。それもそのはず、ウィーンのパティシエたちは、料理をより美味しくするために、アーモンドにこだわっていたのです。