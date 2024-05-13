オーストリアのレシピ

既成概念にとらわれず、地域の特産品を使って美味しい料理を洗練させることは、私たちオーストリア人が大切にする情熱です。

レシピや郷土料理は、その国の象徴であり、その国の精神や異文化への寛容さを表しています。

現在、オーストリアの名物料理と考える多様なメニューの組み合わせは、異文化間の対話がなければ生まれなかったものです。特にオーストリア人は、異なる文化の影響を巧みに料理に取り入れる達人です。