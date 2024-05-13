オーストリアのレシピ
季節が巡る中で、旬のもの、地域の料理、そして驚きを
既成概念にとらわれず、地域の特産品を使って美味しい料理を洗練させることは、私たちオーストリア人が大切にする情熱です。
レシピや郷土料理は、その国の象徴であり、その国の精神や異文化への寛容さを表しています。
現在、オーストリアの名物料理と考える多様なメニューの組み合わせは、異文化間の対話がなければ生まれなかったものです。特にオーストリア人は、異なる文化の影響を巧みに料理に取り入れる達人です。
ウィーナー・シュニッツェルやターフェルシュピッツとともに、地方の名物料理は、オーストリア料理の中で最も人気のある料理リストの上位を占めるクラシックな料理のひとつです。
オーストリアの代表的な伝統料理
オーストリアのケーキとデザートはかつての王政時代の王国の影響を受け、様々な菓子職人によって洗練され、罪深い美味しさに満ちています。
ケーキとデザート
バニラの繊細な香りが漂い、人々がクリスマスの音色に耳を傾ける頃、オーストリアではアドヴェント（待降節）の季節が到来し、国中がお祭り気分に包まれます。
クリスマスクッキー
マス、イワナ、ナマズ、ツァンダーは湖、川、渓流で見られます。そして、魚料理を得意とするシェフ達が、オーストリアで最高品質の新鮮な魚と燻製を提供しています。
魚料理
野菜とハーブはすべてのベジタリアン料理において皿の主役であり、一年中いつでも旬です。オーストリア全土の数多くの野菜農家が、有機栽培と持続可能な栽培に取り組んでいます。
野菜料理
その季節ならではの味わいや、オーストリアの魅力に満ちたドリンクで、居心地の良いひとときをお過ごしください。
シーンに合わせて楽しめる季節のドリンク
寒くなると、体の芯から温まる料理が食べたくなります。ボリュームのあるシチュー、オーブンで煮込んだロースト、甘い焼き菓子など、冬の心地よさを存分に楽しめるレシピをご紹介します。
寒い季節にぴったりの料理
伝統的なレシピを再解釈し、四季折々の食材をパン生地に混ぜ込みます。その結果、自然の実りがそのままお皿に誕生したような、特別な料理体験ができるのです。