ヴァッハウのアンズ団子
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ドナウ川のヴァッハウ渓谷はアンズの産地で、ヴァッハウのアンズは大きくて味が濃くEU指定のブランド品になっています。このレシピではヴァッハウ産のアンズを使っています。
作り方
- 調理時間: 60 分
- 10 個
作り方
柔らかめ（室温）のバターにバニラシュガーと塩少々を加えてクリーム状にする。卵にトプフェン（クワルク）と小麦粉を加えて混ぜ、全体を滑らかな生地に仕上げる。丸めてホイルで包み、涼しい場所で約30分寝かせる。
ヒント：トプフェンやクワルクは日本では入手が難しいので、フロマージュブランや水切りヨーグルトで代用することもできます。
アンズの種を取り除く（木べらで押し出すか、切り開いて）。アンズ1個に角砂糖1個を入れる。
台に粉を振り、生地を厚さ約5cmのロール状にし、包丁で10個に切り分ける。ひとつづつ手のひらで少し平らにし、真ん中にアンズを載せ、生地を折りたたんでしっかり穴をふさぐ。小麦粉を手に振りかけ団子の形に整え、打ち粉をした台の上に置く。
大きめの鍋にたっぷりのお湯を沸かし、塩をひとつまみ入れる。沸騰したらアンズ団子を入れ、10～13分ほど茹でる。その間、団子がくっつかないように時々軽くかき混ぜる。
ヒント：団子が崩れないように、アンズを詰める前に試し茹でをしてみるとよいでしょう。必要に応じて、柔らかすぎる生地は少量の小麦粉で、固すぎる生地はバターで修正します。
その間にフライパンにバターを溶かす。パン粉を加え、シナモンで味付けし、黄金色になるまでローストする。最後に砂糖をたっぷり振りかける。
材料
ご存じでしたか？
伝統的なアンズ団子は、ヴァッハウの代名詞と言えます。そして、オーストリアらしく異文化に対してオープンで、うまく異文化を融合してきたことを示す一例でもあります。原産が中国であったアンズ、もともとポリネシアの植物からできた砂糖、団子料理というオーバーエステライヒ州の調理法を組み合わせた名物料理なのです。EUは、独自性を持つ物にブランド指定を設けています。ヴァッハウのアンズもその一つで、ヴァッハウのアンズ農家は厳しい規制を難なくクリアし、ヨーロッパ全土で通用する保護原産地呼称の証明書を取得し、この貴重な果実「ヴァッハウ・アンズ」は最高級品として認定されています。