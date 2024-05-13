ご存じでしたか？

伝統的なアンズ団子は、ヴァッハウの代名詞と言えます。そして、オーストリアらしく異文化に対してオープンで、うまく異文化を融合してきたことを示す一例でもあります。原産が中国であったアンズ、もともとポリネシアの植物からできた砂糖、団子料理というオーバーエステライヒ州の調理法を組み合わせた名物料理なのです。EUは、独自性を持つ物にブランド指定を設けています。ヴァッハウのアンズもその一つで、ヴァッハウのアンズ農家は厳しい規制を難なくクリアし、ヨーロッパ全土で通用する保護原産地呼称の証明書を取得し、この貴重な果実「ヴァッハウ・アンズ」は最高級品として認定されています。