手順 3

大きな鍋に塩を入れて湯を沸かす。その間に、マウンテンチーズをすりおろす。シュペッツレ器具を使い、沸騰したお湯に生地を少しずつ入れる。表面に浮き上がってきたシュペッツレを穴開きお玉で取り出し、冷水で洗う。茹で汁は少し取っておく。