クラインヴァルザータールのチーズパスタ「ケスクネープフレ」
- 野菜
- 定番
- メイン料理
フォアアールベルク州では、渓谷ごとに「ケスクネープフレ」のバリエーションがあります。クラインヴァルザータール渓谷では、伝統的に香ばしいマウンテンチーズを使って作ります。
作り方
- 調理時間: 60 分
- 4 分量
手順 1
小麦粉、卵、ナツメグ、塩ひとつまみを混ぜてしっかりとした生地にする。生地は厚くて泡が立つようにする。少し休ませる。
手順 2
玉ねぎは皮をむいて輪切りにし、小麦粉をまぶす。フライパンに澄ましバターを熱し、オニオンリングを半透明になるまで炒め、砂糖小さじ1を振りかけ、きつね色になるまで焼く。
手順 3
大きな鍋に塩を入れて湯を沸かす。その間に、マウンテンチーズをすりおろす。シュペッツレ器具を使い、沸騰したお湯に生地を少しずつ入れる。表面に浮き上がってきたシュペッツレを穴開きお玉で取り出し、冷水で洗う。茹で汁は少し取っておく。
手順 4
熱したフライパンにシュペッツレを入れる。すりおろしたチーズと茹で汁を加える。全体をよく混ぜ合わせる。最後に塩と粗びきコショウで味を調える。温めた皿にシュペッツレを盛り付け、オニオンリングとチャイブを飾る。
材料
ケスクネープフレの材料