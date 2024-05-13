Two pans with cheese spätzle, crispy onions and chives, mortar and fork on dark surface.
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クラインヴァルザータールのチーズパスタ「ケスクネープフレ」

  • 野菜
  • 定番
  • メイン料理
レシピ制作: ホテル・クラインヴァルザーターラー・ローゼンホーフ、シェフ、ゲルト・ディーツェル

フォアアールベルク州では、渓谷ごとに「ケスクネープフレ」のバリエーションがあります。クラインヴァルザータール渓谷では、伝統的に香ばしいマウンテンチーズを使って作ります。

作り方

  • 調理時間: 60 分
  • 4 分量
手順 1

小麦粉、卵、ナツメグ、塩ひとつまみを混ぜてしっかりとした生地にする。生地は厚くて泡が立つようにする。少し休ませる。

手順 2

玉ねぎは皮をむいて輪切りにし、小麦粉をまぶす。フライパンに澄ましバターを熱し、オニオンリングを半透明になるまで炒め、砂糖小さじ1を振りかけ、きつね色になるまで焼く。

手順 3

大きな鍋に塩を入れて湯を沸かす。その間に、マウンテンチーズをすりおろす。シュペッツレ器具を使い、沸騰したお湯に生地を少しずつ入れる。表面に浮き上がってきたシュペッツレを穴開きお玉で取り出し、冷水で洗う。茹で汁は少し取っておく。

手順 4

熱したフライパンにシュペッツレを入れる。すりおろしたチーズと茹で汁を加える。全体をよく混ぜ合わせる。最後に塩と粗びきコショウで味を調える。温めた皿にシュペッツレを盛り付け、オニオンリングとチャイブを飾る。

材料

ケスクネープフレの材料

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