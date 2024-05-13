ご存知ですか？

パラチンケンは、オーストリア版のパンケーキ、またはフランス人がクレープと呼ぶものです。バターとメープルシロップを使ったり、甘いジャムやフルーツを挟んだり、細切りにしてスープに加えたりと、さまざまな方法で楽しむことができます。 ここではパラチンケンの基本的なレシピをご紹介しています。 そこからどのように工夫するかはあなた次第です！