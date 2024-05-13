アプリコット・パラチンケン
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オーストリア版のクレープであるパラチンケンは、甘くておいしい詰め物入りのデザートとして、または細長く刻んでコンソメスープに入れて食されています。ここではアプリコットジャムを使ったレシピをご紹介します。
作り方
- 調理時間: 30 分
- 4 皿分
手順 1
牛乳に小麦粉、砂糖、塩を加えて滑らかになるまでかき混ぜてから、卵を泡立て少しずつ混ぜる。ダマができたらふるいにかける。生地を約15分間ねかせる。
手順 2
一枚目のクレープを焼く
中火から強火でフライパン（直径24cm）にオイルまたはバター大さじ2を熱し、生地を大さじ約4杯ほど流し入れ、フライパンの底全体が薄く均一に覆われるようにフライパンを回します。表面が乾いて裏面に少し色がついたら、裏返して反対側も同様に焼く。
手順 3
残りの生地でさらにクレープを焼き、出来上がったクレープを重ねて予熱したオーブンで温めておく。
手順 4
ジャムを温め、必要であれば少量のラム酒で味を調える。パンケーキにジャムを塗り、丸めて、温めた皿に盛り、粉砂糖をふりかける。ホイップクリームとミントの葉を添える。
材料
アプリコットジャム・クレープの材料：
ご存知ですか？
パラチンケンは、オーストリア版のパンケーキ、またはフランス人がクレープと呼ぶものです。バターとメープルシロップを使ったり、甘いジャムやフルーツを挟んだり、細切りにしてスープに加えたりと、さまざまな方法で楽しむことができます。 ここではパラチンケンの基本的なレシピをご紹介しています。 そこからどのように工夫するかはあなた次第です！