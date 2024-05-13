バリエーション： ニンジンの代わりにゴボウを使うこともできます。皮をそいだゴボウをレモン1個分の果汁を加えた冷水に浸す。ゴボウの皮のアクが取れたら、水から取り出し、水気を切ってニンジンと同じようにする。調理時間は約25～30分。