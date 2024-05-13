ニンジンの蒸し焼き、ヘーゼルナッツ・ホイップクリーム添え
- 野菜
- メイン料理
- 前菜
柔らかく香ばしくなるまでオーブンで蒸し焼きした色とりどりの家宝ニンジンにヘーゼルナッツフォームを添えると、洗練された味になります。
作り方
- 調理時間: 60 分
- 4 人分
ニンジンは洗って皮をむき、大きさや太さによって縦半分か横半分に切る。オーブンペーパーの上に置く。レモンの皮をピーラーで大きくむき、果汁を絞る。にんじんを塩、レモン果汁、レモンの皮、バター、タイムで味付けしたら、オーブンペーパーで包み、両端をホッチキスで閉じる。
バリエーション： ニンジンの代わりにゴボウを使うこともできます。皮をそいだゴボウをレモン1個分の果汁を加えた冷水に浸す。ゴボウの皮のアクが取れたら、水から取り出し、水気を切ってニンジンと同じようにする。調理時間は約25～30分。
150℃に予熱したオーブンで約40分焼く。ニンジンが柔らかくなったかを、ナイフの先で確認する。
ヘーゼルナッツの泡を作るため、小さな鍋でバターを溶かす。ビーフブイヨンと卵黄を鍋に入れて蒸し、クリーム状になるまで泡立てる。ヘーゼルナッツオイルとバターを卵黄の泡にゆっくりと混ぜ合わせる。ヘーゼルナッツペーストとマッシュを混ぜる。米酢を加え、塩で味を調える。
ヘーゼルナッツクリームをIsiボトル（グルメホイップ）でホイップクリームを作る。密封リング付きキャップをねじ込み、ボトル容量0.5リットルの場合は2カプセル、1リットルの場合は4カプセルを加える。50℃の湯煎で温める。
ヒント イシボトルがない場合は、ホイップでなくとも熱いヘーゼルナッツクリームをニンジンと一緒に出すこともできる。この場合は特にタイミングが重要で、ニンジンに火が通る直前に泡立てる（つまり準備する）。
オーブンペーパーを注意深く切って開き、ニンジンをオーブンペーパーに盛り付ける。ヘーゼルナッツフレークを振りかける。ヘーゼルナッツの泡は別に小鉢に盛る。
合うドリンクのヒント： ミディアムボディのピノ・ブラン