Laid table with Easter pastries, coloured egg, jam, butter, cress and cutlery on white tablecloth.
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イースターリースのパン

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ほんの簡単な材料といくつかの手順で出来る、手作りの伝統的イースターリース・パンを焼いてみてください

作り方

  • 調理時間: 45 分
  • 6 個
手順 1

酵母が完全に溶けるまで、蜂蜜とミルクと一緒に混ぜ、小さな泡ができるまで休ませる。

手順 2

その間に、小麦粉と塩少々を大きなボウルに入れて混ぜる。イーストミックス、バター、卵を加え、ハンドミキサーの生地用ビーターを使って滑らかな生地になるまでこねる。または、作業面に少量の小麦粉を振って、手で生地を加工する。次に、小麦粉をまぶしたボウルに生地を入れ、布巾で覆い、室温で1時間おきます。

手順 3

休ませたら、オーブンを180°Cに予熱する。

手順 4

作業台に小麦粉を振る。生地を六等分に分け、それぞれ約25cmの長さのロールに成形する。次に、よく切れるナイフで縦に2本線を入れる。3本のひも状の生地を三つ編みにし、円にして両端を閉じる。

手順 5

焼く前に少量のミルクを輪にした生地の表面に塗る。

手順 6

黄金色になるまで同じ温度で約25-30分焼く。

手順 7

焼けたら冷ましておく。サーブする前に、イースターエッグを真ん中に置き、バターやジャムをつけて食べると美味しい。

材料

生地用：

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