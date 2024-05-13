手順 2

その間に、小麦粉と塩少々を大きなボウルに入れて混ぜる。イーストミックス、バター、卵を加え、ハンドミキサーの生地用ビーターを使って滑らかな生地になるまでこねる。または、作業面に少量の小麦粉を振って、手で生地を加工する。次に、小麦粉をまぶしたボウルに生地を入れ、布巾で覆い、室温で1時間おきます。