カーニバル・ドーナツ、ファッシングスクラプフェンの起源と知られざる事実

ドーナツの起源にまつわる説

ドーナツの起源についてはさまざまな説があります。一つは、古いドイツ語で「クラフォ」と呼ばれるパンケーキに由来するという説。もう一つは、オーストリアの菓子職人、ケーシーリー・クラップフが1815年のウィーン会議の際に発明した丸いイースト生地のボールから始まったという説です。この新しいパンは大成功を収め、その年オーストリアの首都では1000万個以上のドーナツが消費されたといわれています。

ひとつのデザートに様々な名前

オーストリアで「クラプフェン」といえば、多くの人がすぐにその味を思い浮かべますが、ベルリンでは「プファンクーヘン」と呼ばなければ同じ効果はありません。ライン川流域では「クレッペル」と呼ばれ、ドイツの他の地域では「ベルリーナー」として知られています。名前が多すぎると感じるかもしれませんが、オーストリアで最も典型的なカーニバルのデザートを楽しみたいなら、「クラプフェン」を注文するのが良いでしょう。ちなみに、このお菓子はカーニバルの時期だけでなく、1年中楽しむことができます。

なぜカーニバルの時期に食べるのか？

文化的な背景として、「クラプフェン」はイースト生地を油で揚げて作る料理です。オーストリアの伝統に従えば、油で揚げる調理法です。そして、カーニバルの季節の後に続く断食期間中には、脂肪や卵を摂取してはいけないとされていました。そのため、四旬節の始まりである灰の水曜日の前に、これらの材料を使って美味しいドーナツを作り、甘いもの好きの人々を喜ばせていたのです。

ルーツ

カーニバル・ドーナツの起源は、ローマ時代にまでさかのぼるとも言われています。当時「グロブリ」と呼ばれていたこのケーキは、蜂蜜とケシの実で覆われており、紀元前150年頃の春のバッカナリア祭で、すでに人気の高い料理の一つだったようです。

ドーナツはの甘い歴史（少なくとも1900年頃）

ドーナツを分かち合うことは、結婚の誓いと同じだったのでしょうか？20世紀初頭には、そうだったようです。ウィーンでは、ある男性が金色のドーナツを差し出して愛を示していました。このドーナツを分かち合う儀式は、恋人同士の正式な婚約を象徴していたのです。こんなに美味しい誘いを断れる人は、なかなかいなかったでしょうね。