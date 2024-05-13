Multiple donuts with powdered sugar star pattern on surface, close-up.
  1. Homepage
  2. オーストリアの美食
  3. オーストリア料理のレシピ
  4. カーニバルの揚げパン、ファッシングスクラプフェン

カーニバルの揚げパン、ファッシングスクラプフェン

  • 定番
  • 野菜
  • スイーツ
  • デザート＆スイーツ

アプリコットジャムをたっぷり詰め、粉砂糖をまぶしたファッシングスクラプフェンは、オーストリアのカーニバルシーズンの定番です。

作り方

  • 調理時間: 60 分
  • 16 個
手順 1

パン種を作る

薄力粉、イースト、牛乳を混ぜ合わせ、ラップで包みます。 常温で約30分～1時間おきます。

手順 2

卵黄、卵、砂糖、ラム酒、バニラビーンズ、レモンの皮をクリーム状にし、１の生地と残りの小麦粉とを混ぜる。ミキサーのフックアタッチメントを利用して中速で混ぜる。 途中、バターと塩を加え、滑らかな生地になるまで4〜5分混ぜる。

手順 3

生地を一つ50 gづつになるようにちぎって丸くして、平たくなるよう押す。小麦粉をまぶした布巾の上に並べる。 小麦粉をまぶしたタオルで覆い、約1〜2時間おきます。サイズはほぼ2倍になればＯＫです。

手順 4

天ぷら鍋にキャノーラ油を150度に熱し、丸めた生地を入れ、蓋をして3分間揚げ、裏返し、さらに3分間揚げる。 黄金色になったら、網にあげて冷まし、アプリコットジャムを中に絞り、表面に粉砂糖をまぶします。

焼きたてのドーナツをお楽しみください。

材料

カーニバル・ドーナツ用

カーニバル・ドーナツ、ファッシングスクラプフェンの起源と知られざる事実

ドーナツの起源にまつわる説

ドーナツの起源についてはさまざまな説があります。一つは、古いドイツ語で「クラフォ」と呼ばれるパンケーキに由来するという説。もう一つは、オーストリアの菓子職人、ケーシーリー・クラップフが1815年のウィーン会議の際に発明した丸いイースト生地のボールから始まったという説です。この新しいパンは大成功を収め、その年オーストリアの首都では1000万個以上のドーナツが消費されたといわれています。

ひとつのデザートに様々な名前

オーストリアで「クラプフェン」といえば、多くの人がすぐにその味を思い浮かべますが、ベルリンでは「プファンクーヘン」と呼ばなければ同じ効果はありません。ライン川流域では「クレッペル」と呼ばれ、ドイツの他の地域では「ベルリーナー」として知られています。名前が多すぎると感じるかもしれませんが、オーストリアで最も典型的なカーニバルのデザートを楽しみたいなら、「クラプフェン」を注文するのが良いでしょう。ちなみに、このお菓子はカーニバルの時期だけでなく、1年中楽しむことができます。

なぜカーニバルの時期に食べるのか？

文化的な背景として、「クラプフェン」はイースト生地を油で揚げて作る料理です。オーストリアの伝統に従えば、油で揚げる調理法です。そして、カーニバルの季節の後に続く断食期間中には、脂肪や卵を摂取してはいけないとされていました。そのため、四旬節の始まりである灰の水曜日の前に、これらの材料を使って美味しいドーナツを作り、甘いもの好きの人々を喜ばせていたのです。

ルーツ

カーニバル・ドーナツの起源は、ローマ時代にまでさかのぼるとも言われています。当時「グロブリ」と呼ばれていたこのケーキは、蜂蜜とケシの実で覆われており、紀元前150年頃の春のバッカナリア祭で、すでに人気の高い料理の一つだったようです。

ドーナツはの甘い歴史（少なくとも1900年頃）

ドーナツを分かち合うことは、結婚の誓いと同じだったのでしょうか？20世紀初頭には、そうだったようです。ウィーンでは、ある男性が金色のドーナツを差し出して愛を示していました。このドーナツを分かち合う儀式は、恋人同士の正式な婚約を象徴していたのです。こんなに美味しい誘いを断れる人は、なかなかいなかったでしょうね。

こちらもご興味はありませんか？

オーストリア・ニュースレターにご登録ください！

毎月1回無料でオーストリアの観光情報を配信しています。

  • お勧めの観光名所

  • グルメやショッピング

  • オーストリアのテーマやイベント

  • 日本におけるオーストリア関連の情報