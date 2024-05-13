カーニバルの揚げパン、ファッシングスクラプフェン
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アプリコットジャムをたっぷり詰め、粉砂糖をまぶしたファッシングスクラプフェンは、オーストリアのカーニバルシーズンの定番です。
作り方
- 調理時間: 60 分
- 16 個
パン種を作る
薄力粉、イースト、牛乳を混ぜ合わせ、ラップで包みます。 常温で約30分～1時間おきます。
卵黄、卵、砂糖、ラム酒、バニラビーンズ、レモンの皮をクリーム状にし、１の生地と残りの小麦粉とを混ぜる。ミキサーのフックアタッチメントを利用して中速で混ぜる。 途中、バターと塩を加え、滑らかな生地になるまで4〜5分混ぜる。
生地を一つ50 gづつになるようにちぎって丸くして、平たくなるよう押す。小麦粉をまぶした布巾の上に並べる。 小麦粉をまぶしたタオルで覆い、約1〜2時間おきます。サイズはほぼ2倍になればＯＫです。
天ぷら鍋にキャノーラ油を150度に熱し、丸めた生地を入れ、蓋をして3分間揚げ、裏返し、さらに3分間揚げる。 黄金色になったら、網にあげて冷まし、アプリコットジャムを中に絞り、表面に粉砂糖をまぶします。
焼きたてのドーナツをお楽しみください。
材料
カーニバル・ドーナツ、ファッシングスクラプフェンの起源と知られざる事実
ドーナツの起源にまつわる説
ドーナツの起源についてはさまざまな説があります。一つは、古いドイツ語で「クラフォ」と呼ばれるパンケーキに由来するという説。もう一つは、オーストリアの菓子職人、ケーシーリー・クラップフが1815年のウィーン会議の際に発明した丸いイースト生地のボールから始まったという説です。この新しいパンは大成功を収め、その年オーストリアの首都では1000万個以上のドーナツが消費されたといわれています。
ひとつのデザートに様々な名前
オーストリアで「クラプフェン」といえば、多くの人がすぐにその味を思い浮かべますが、ベルリンでは「プファンクーヘン」と呼ばなければ同じ効果はありません。ライン川流域では「クレッペル」と呼ばれ、ドイツの他の地域では「ベルリーナー」として知られています。名前が多すぎると感じるかもしれませんが、オーストリアで最も典型的なカーニバルのデザートを楽しみたいなら、「クラプフェン」を注文するのが良いでしょう。ちなみに、このお菓子はカーニバルの時期だけでなく、1年中楽しむことができます。
なぜカーニバルの時期に食べるのか？
文化的な背景として、「クラプフェン」はイースト生地を油で揚げて作る料理です。オーストリアの伝統に従えば、油で揚げる調理法です。そして、カーニバルの季節の後に続く断食期間中には、脂肪や卵を摂取してはいけないとされていました。そのため、四旬節の始まりである灰の水曜日の前に、これらの材料を使って美味しいドーナツを作り、甘いもの好きの人々を喜ばせていたのです。
ルーツ
カーニバル・ドーナツの起源は、ローマ時代にまでさかのぼるとも言われています。当時「グロブリ」と呼ばれていたこのケーキは、蜂蜜とケシの実で覆われており、紀元前150年頃の春のバッカナリア祭で、すでに人気の高い料理の一つだったようです。
ドーナツはの甘い歴史（少なくとも1900年頃）
ドーナツを分かち合うことは、結婚の誓いと同じだったのでしょうか？20世紀初頭には、そうだったようです。ウィーンでは、ある男性が金色のドーナツを差し出して愛を示していました。このドーナツを分かち合う儀式は、恋人同士の正式な婚約を象徴していたのです。こんなに美味しい誘いを断れる人は、なかなかいなかったでしょうね。