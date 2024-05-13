マーブル・クグロフ
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クグロフはオーストリア料理の定番です。このレシピを使えば、マーブル・クグロフが手早く簡単に作れます。
作り方
- 調理時間: 55 分
- 10 人前
オーブンを約170℃に予熱し、リングケーキ型に溶かしバターを塗る。
バターと卵黄をクリーム状にし、粉砂糖を加えてクリーム状になるまで混ぜる。バニラシュガーとすりおろしたレモンの皮を少々加える。
卵白とグラニュー糖を固くなるまで泡立てる。薄力粉とベーキングパウダーを混ぜ合わせ、その半分を牛乳と卵黄を混ぜたものに入れ、卵白と薄力粉を交互に混ぜる。
生地の半分弱を型に流し入れる。残りはココアパウダーで色をつけ、好みでラム酒を加える。
へらで、両方のミックスを波状にかき混ぜる。
50～55分焼く。少し冷ましてから裏返して型から取り出す。冷めたら、粉砂糖を振りかける。
材料
ご存知でしたか？
マーブルクグロフは、伝統的カフェには欠かせません。アップフェルシュトゥルーデルやザッハートルテとともに、「クライナー・ブラウナー」や「メランジュ」、その他様々な種類のコーヒーと一緒に楽しむのに最適なお菓子のひとつです。
クグロフの歴史
上質の粉砂糖をたっぷりまぶしたクグロフに、少量の生クリーム、そして香り高いメランジュ（コーヒー）--これこそ、オーストリアのお菓子文化の醍醐味です！
このケーキ作りは、中世に典型的なクグロフ型が発見されたことで初めて記録されました。それ以来、クグロフ型のスポンジケーキや、ふわふわのブリオッシュ・バンケーキの歴史は大きく変わりました。こんなに簡単に焼けるのは、型に斜めのくぼみがあるからで、とりわけ真ん中に穴が開いているからです。これによって内側から熱が通り、ケーキは四方から均等に焼かれます。これは、太陽を象徴する円形の型によっても保証されています。古くからの信仰によれば、太陽は幸福の象徴であり、クグロフは味わう幸福を意味しています。