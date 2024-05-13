ご存知でしたか？

マーブルクグロフは、伝統的カフェには欠かせません。アップフェルシュトゥルーデルやザッハートルテとともに、「クライナー・ブラウナー」や「メランジュ」、その他様々な種類のコーヒーと一緒に楽しむのに最適なお菓子のひとつです。