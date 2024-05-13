レープクーヘン
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レープクーヘン（ジンジャーブレッド）はクリスマスに欠かせないものです。昔は「ハニーケーキ」として知られ、健康に良く、ヒーリング効果があるとされていました。実はこのレープクーヘン、焼き立てよりも少し時間を置いて熟成させることで、蜂蜜とスパイスが馴染んでより美味しくなるのが魅力。オーストリアの家庭では11月頃から焼き始めます。
作り方
- 調理時間: 60 分
- 4 シート
手順 1
作り方:
ライ麦粉とベーキングパウダーを混ぜ合わせ、バターを加えてよくこねる。
手順 2
粉砂糖、スパイス、よくすりおろしたレモンピール、ハチミツと卵を加える。
手順 3
出来上がったタネをまとめ、1時間寝かせた後、平らに広げてから好みの形に切り分ける。
手順 4
焼く前に薄く卵を塗り、その上にナッツをトッピングする。
手順 5
180度に予熱したオーブンで約8～10分焼く。
手順 6
レープクーヘンは、粉砂糖や砂糖漬けのフルーツで、お好みの飾り付けをしてください。
ヒント： レープクーヘンの新鮮さを保つためには、リンゴのスライスと共にビスケットの缶などに入れて置くと良いでしょう。これで、レープクーヘンが乾燥して硬くなるのを防ぐと同時に、いい香りが付きます。
材料
レープクーヘンの材料
スパイスミックスの材料（市販のパックがない場合）
* レープクーヘン・スパイスが手に入らない場合
上記のスパイス類を用意し、ご自身で作りましょう。なお、レープクーヘン・スパイスの1パックは、下記の自家製スパイスミックス15グラム分に相当します。
まず、カルダモンの種を緑の鞘から取り出し、クローブ、オールスパイス、コリアンダーシード、八角と共に平鍋に入れて、香りが出るまで炒る。スパイスをすり鉢に入れて、細かくすり粉にする。残りのスパイスもすり鉢に入れて混ぜ合わせる。それを使う時まで、気密性の高いビンに入れておきます。