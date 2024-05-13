レープクーヘン

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dessert

レープクーヘン（ジンジャーブレッド）はクリスマスに欠かせないものです。昔は「ハニーケーキ」として知られ、健康に良く、ヒーリング効果があるとされていました。実はこのレープクーヘン、焼き立てよりも少し時間を置いて熟成させることで、蜂蜜とスパイスが馴染んでより美味しくなるのが魅力。オーストリアの家庭では11月頃から焼き始めます。