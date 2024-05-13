リンツの目（リンツァー・アウゲン）
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- dessert
リンツァー・アウゲンは、おそらくオーストリアで最も有名で最も伝統的なクリスマスケーキの一つです。
作り方
- 調理時間: 40 分
- 25 個分
手順 1
オーブンを200℃に予熱しておく。
手順 2
冷たいバターを細かく切り、小麦粉と一緒に手早く混ぜる。
手順 3
砂糖、卵、バニラシュガー、すりおろしたレモンの皮を加え、手早く混ぜあわせて滑らかな生地にする。冷蔵庫や涼しい場所で30分以上休ませる。
手順 4
生地を約3mmの厚さに伸ばし、鋸歯型のカッターで円盤状に切り抜く。円盤の半分に穴をあける（専用のカッターか小さいクッキーカッターを使う）。
手順 5
ベーキングトレイに並べ、予熱したオーブンで10分ほどきつね色になるまで焼く。
手順 6
焼き上がったら、穴が開いていないほうのクッキーの底にジャムを塗り、穴が開いたほうのクッキーを上に載せ、粉砂糖を振りかけて完成。
ヒント： ショート・ペストリーで作られた他のクッキーと同様、リンツァーアウゲンは、二週間ほどで湿気てきます。密閉された金属製の缶に保管することをお勧めします。
材料
リンツァー・アウゲン