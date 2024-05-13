Linzer eyes with apricot jam and powdered sugar on glass plate, beside sieve, candle and fir branch.
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リンツの目（リンツァー・アウゲン）

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リンツァー・アウゲンは、おそらくオーストリアで最も有名で最も伝統的なクリスマスケーキの一つです。

作り方

  • 調理時間: 40 分
  • 25 個分
手順 1

オーブンを200℃に予熱しておく。

手順 2

冷たいバターを細かく切り、小麦粉と一緒に手早く混ぜる。

手順 3

砂糖、卵、バニラシュガー、すりおろしたレモンの皮を加え、手早く混ぜあわせて滑らかな生地にする。冷蔵庫や涼しい場所で30分以上休ませる。

手順 4

生地を約3mmの厚さに伸ばし、鋸歯型のカッターで円盤状に切り抜く。円盤の半分に穴をあける（専用のカッターか小さいクッキーカッターを使う）。

手順 5

ベーキングトレイに並べ、予熱したオーブンで10分ほどきつね色になるまで焼く。

手順 6

焼き上がったら、穴が開いていないほうのクッキーの底にジャムを塗り、穴が開いたほうのクッキーを上に載せ、粉砂糖を振りかけて完成。

ヒント： ショート・ペストリーで作られた他のクッキーと同様、リンツァーアウゲンは、二週間ほどで湿気てきます。密閉された金属製の缶に保管することをお勧めします。

材料

リンツァー・アウゲン

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