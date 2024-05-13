手順 2

打ち粉をした台の上で、生地を約5mmの厚さに伸ばす。大きめ（8ｃｍほど）のクッキーカッターやグラスを使って、顔の部分を丸く切り抜く。ブタ1個につき鼻と耳用に2つの丸を、小さめ（４ｃｍほど）のクッキーカッター／グラスで切り抜く。生地がなくなるまでこの作業を繰り返す。