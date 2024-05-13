Golden-brown yeast rolls shaped like piglets on a plate, decorated with golden clover and green sprinkles
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幸運を呼ぶブタの菓子パン

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大晦日に幸福をもたらす甘いブタ型パンを焼いて、幸せな新年を迎えましょう！ブタの形をした美味しいパンは、幸福を願うだけでなくどんな人にとってもご馳走です。

作り方

  • 調理時間: 85 分
  • 25 個
手順 1

すべての材料をこねて滑らかな生地にし、ボールの形に成形し、ラップで包み、冷蔵庫で 30 分間休ませる。

手順 2

打ち粉をした台の上で、生地を約5mmの厚さに伸ばす。大きめ（8ｃｍほど）のクッキーカッターやグラスを使って、顔の部分を丸く切り抜く。ブタ1個につき鼻と耳用に2つの丸を、小さめ（４ｃｍほど）のクッキーカッター／グラスで切り抜く。生地がなくなるまでこの作業を繰り返す。

手順 3

卵を泡立て器で溶く。

手順 4

オーブンシートを敷いたトレイに顔を並べ、卵を塗る。

手順 5

オーブンを160度に予熱する。

手順 6

ストローで小さい丸に鼻の穴を2つ開け、顔の上にのせる。2つ目の小さな丸を半分に切り、耳を2つ作り、顔にくっつける。すべての幸運のブタにもう一度卵を塗る。

手順 7

160℃で約20分間、きつね色になるまで焼く。

手順 8

オーブンから幸運のブタを取り出し、目を2つ、鼻にストローをさして切り抜き、目にレーズンを詰める。前日にブタパンを焼く場合は、密閉容器に入れて保存するとしっとり感が保てますが、でき立てが一番おいしい

材料

ブタパンの生地

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