洋ナシとサフランのコンポート
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秋の果物でコンポートを時間と愛情をかけて作りましょう。洋ナシとサフランのコンポートは、エレガントな風味のバリエーションを広げます。
作り方
- 調理時間: 90 分
- 3 約1リットルの瓶ｘ３
手順 1
バニラのさやを柔らかくなるまで揉み、半分に割って種をこそぎ取る。鍋に水500ml、白ワイン、グラニュー糖、レモン汁、サフラン、そいだバニラのさやと種、クローブを入れる。沸騰したら静かに5分煮る。
手順 2
洋梨の皮をむき、半分に切って芯を取り除き、3cmの厚さのくし形に切る。変色を防ぐため、スライスした梨を冷水につける。
手順 3
梨を水からあげ、瓶に並べる。バニラのさやとクローブを瓶に分け、熱い液体を注ぎ、瓶を密閉する。
手順 4
瓶をベーキングトレイに並べる。沸騰したお湯を指の幅ほどトレイに注ぎ、コンポートを130℃の上下火で1時間加熱する。または、95℃に熱した蒸し器で45分間加熱することでもよい。そのまま冷ます。
ヒント：
6ヶ月は保存できます。
鹿肉のローストやケシの実パスタによく合います。
*1リットルの瓶3つ分の材料なので、調理料を減らしたい場合は各分量を調整してください。
材料
コンポート1リットル瓶3杯分の材料