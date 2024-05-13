ご存知ですか？

ニーダーエステライヒ州のヴァルトフィアテル（Waldviertel）地方はケシの栽培で有名で、ケシの実を使った料理やお菓子が地域の特産品となっています。ケシの実（Mohn）が収穫されるのは、一般的に8月から9月にかけての晩夏から初秋にかけてです。収穫されたケシの実は、すぐに加工され、ペストリーやデザート、料理などに利用されます。