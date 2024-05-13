ヴァルトフィアテル地方のケシの実パスタ
- 定番
- スイーツ
- メイン料理
- デザート＆スイーツ
メインディッシュとしてもデザートとしても、ケシの実をまぶしたじゃがいもバスタ（ニョッキ風）は本当に美味しいです。
作り方
- 調理時間: 30 分
- 4 分量
手順 1
じゃがいもをやわらかくゆで、ざっと冷まし、ポテトマッシャーでつぶすか、裏ごしします。小麦粉、バター、塩少々、卵と混ぜ合わせ、滑らかでしかも作業しやすい生地を作る。
手順 2
生地を細長く切り分けて、沸騰したお湯に入れ、そのまま10分ほど静かに茹でます。
手順 3
そっと湯を切って、溶かしバター、砂糖、バニラシュガー、ラム酒、すりおろしたケシの実を 混ぜ、温めた皿に盛り、粉砂糖をふり掛ける。
材料
材料：
ご存知ですか？
ニーダーエステライヒ州のヴァルトフィアテル（Waldviertel）地方はケシの栽培で有名で、ケシの実を使った料理やお菓子が地域の特産品となっています。ケシの実（Mohn）が収穫されるのは、一般的に8月から9月にかけての晩夏から初秋にかけてです。収穫されたケシの実は、すぐに加工され、ペストリーやデザート、料理などに利用されます。