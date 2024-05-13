ザワークラウト入りポテトのお焼き、白菜のクリームサラダ添え
- 野菜
- メイン料理
秋の多文化料理：文化の違う世界から生まれた食材の出会い。根菜のジャガイモと、野菜のキャベツと白菜のコンビネーション。
作り方
- 調理時間: 30 分
- 4 人分
手順 1
ポテトのお焼き用に、ジャガイモの皮をむき、粗いおろし金ですりおろす。塩と混ぜ合わせ、10分間放置する。汁気を切り、軽く絞る。
手順 2
タマネギとニンニクは皮をむいてみじん切りにする。ジャガイモにみじん切りしたタマネギ、ニンニク、ザワークラウト、ナツメグ、キャラウェイシード、卵、小麦粉を入れてなめらかになるまで混ぜる。タマネギは食感がほしい場合は細切りでもよい。
手順 3
サラダ用に、白菜を半分に切り、葉の部分を5mm～1cmの太さに切る。赤玉ねぎは皮をむいて半分に切り、芯を切り取って細切りにし、白菜に加える。
ヒント： 白菜のクリーム煮は、大さじ2杯のパンプキンシードオイルかコールドプレスピーナッツオイルで味を調える。
手順 4
ニンニクは皮をむき、胚芽を取り除いてみじん切りにする。ニンニクとレモンの皮を削ったものと絞り汁、生クリーム、塩、コショウ、キャラウェイシードを混ぜ、ドレッシングを作る。白菜サラダにかけ、スプーン2本かサラダサーバーで丁寧に混ぜる。
材料
お焼きの材料：
白菜のクリームサラダの材料
コツ：白菜のクリームサラダは、大さじ2杯のパンプキンシードオイルかコールドプレスピーナッツオイルで味を調える。黒モルトビールと一緒にどうぞ。