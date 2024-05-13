手順 4

ニンニクは皮をむき、胚芽を取り除いてみじん切りにする。ニンニクとレモンの皮を削ったものと絞り汁、生クリーム、塩、コショウ、キャラウェイシードを混ぜ、ドレッシングを作る。白菜サラダにかけ、スプーン2本かサラダサーバーで丁寧に混ぜる。