手順 3 ホースラディッシュのクリームスープ

鍋にバターと小麦粉を入れ、焦がさないようにルーを作り、リースリング（白ワイン）で丁寧に伸ばします。2分間弱火で煮込みます。野菜ブイヨンと植物性生クリームを注ぎ入れ、ゆっくりと沸騰させます。野菜ブイヨン、生クリーム（植物性）、パセリの茎、ラベージ、みじん切りした小玉ねぎ、にんにく、黒胡椒を加えて一分間煮て、冷まします。冷めたら、ザルで漉し、瓶詰めのホースラディッシュ（西洋わさび）80gを加えてフードプロセッサーで滑らかになるまで撹拌します。味見をして、必要に応じてホースラディッシュを追加します。もう一度ザルで漉し、塩とリンゴ酢で味を調えます。