Cheese fondue on laid table with bread, red wine, candles and salad, hand dipping bread.
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フォアアールベルク州のチーズフォンデュ

  • 定番
  • 野菜
  • メイン料理

フォアアールベルク州のチーズ、美味しい付け合わせ、そして新鮮な赤キャベツのサラダ。このレシピで、お祝いの食事はきっと華やかになることでしょう。

作り方

  • 調理時間: 30 分
  • 4 分量
手順 1

フォンデュ用

ニンニクを皮をむき、フォンデュ鍋にこすりつける。

手順 2

チーズの皮を取り除き、粗くおろす。 

手順 3

白ワインと一緒にフォンデュ鍋に入れ、弱火で絶えずかき混ぜながら加熱します。 

手順 4

コーンスターチとチェリー酒を一緒に混ぜる。

手順 5

フォンデュ鍋をアルコールコンロの上に置き、温めておく。

手順 6

サラダ用

キャベツの外側の葉を取り除き、4等分に切り、芯を取り除く。その後、鋭利なナイフまたはスライサーで細かく切る。 

手順 7

切ったキャベツをボウルに入れ、塩を加え、ミネラルウォーターを注ぎます。1時間ほど置いておきます。その後、キャベツをよく揉みます。余分な塩水を絞り出し、捨てます。

手順 8

リンゴを洗い、4等分に切り、芯を取り除き、薄切りにします。ザクロの種を丁寧に外します。ローズマリーを洗い、葉を摘みます。

手順 9

ドレッシングは、すべての材料を混ぜ合わせる。

手順 10

赤キャベツ、リンゴのスライス、ザクロの種、カボチャの種、ローズマリーの葉をボウルに入れ、混ぜ合わせる。ドレッシングをかけ、必要に応じて塩で味を調える

ヒント：付け合わせとして、パン、アーティチョーク（瓶詰め）、ピクルス、トウモロコシのピクルス、メジュールデーツを添えてください。

材料

フォンデュの材料
コールスローの材料
ドレッシングの材料

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