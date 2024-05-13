フォアアールベルク州のチーズフォンデュ
- 定番
- 野菜
- メイン料理
フォアアールベルク州のチーズ、美味しい付け合わせ、そして新鮮な赤キャベツのサラダ。このレシピで、お祝いの食事はきっと華やかになることでしょう。
作り方
- 調理時間: 30 分
- 4 分量
手順 1
フォンデュ用
ニンニクを皮をむき、フォンデュ鍋にこすりつける。
手順 2
チーズの皮を取り除き、粗くおろす。
手順 3
白ワインと一緒にフォンデュ鍋に入れ、弱火で絶えずかき混ぜながら加熱します。
手順 4
コーンスターチとチェリー酒を一緒に混ぜる。
手順 5
フォンデュ鍋をアルコールコンロの上に置き、温めておく。
手順 6
サラダ用
キャベツの外側の葉を取り除き、4等分に切り、芯を取り除く。その後、鋭利なナイフまたはスライサーで細かく切る。
手順 7
切ったキャベツをボウルに入れ、塩を加え、ミネラルウォーターを注ぎます。1時間ほど置いておきます。その後、キャベツをよく揉みます。余分な塩水を絞り出し、捨てます。
手順 8
リンゴを洗い、4等分に切り、芯を取り除き、薄切りにします。ザクロの種を丁寧に外します。ローズマリーを洗い、葉を摘みます。
手順 9
ドレッシングは、すべての材料を混ぜ合わせる。
手順 10
赤キャベツ、リンゴのスライス、ザクロの種、カボチャの種、ローズマリーの葉をボウルに入れ、混ぜ合わせる。ドレッシングをかけ、必要に応じて塩で味を調える
ヒント：付け合わせとして、パン、アーティチョーク（瓶詰め）、ピクルス、トウモロコシのピクルス、メジュールデーツを添えてください。
材料
フォンデュの材料
コールスローの材料
ドレッシングの材料