ウィーナー・シュニッツェルの由来は、最近また料理史家に論じられています。確かなことは、ウィーナー・シュニッツェルはコスモポリタンといえることです。 最も古い痕跡はスペインにつながり、ムーア人がすでに中世にパン粉で肉をまぶしていました。 コンスタンチノープルのユダヤ人コミュニティは、12世紀にウィーナー・シュニッツェルに似た料理を知っていたと言われています。

ルネサンス期のヴェネツィア人 は、当時の高級なライフスタイルを実証するものとして、料理に、特にお菓子に金箔を使っていました。 1514年にカトリック教会は、このような道楽に終止符を打つことを望み、料理にゴールドを使うことを法律で禁止しました。そこでイタリアの料理人は代替として、以前からあった調理法ですが、黄金色のパン粉を使うことにしたのです。

このフライ料理は、1857年頃、オーストリアのラデツキー元帥によってオーストリアにもたらされたと言われています。言い伝えによると、彼は「コトレッタ・ミラネーゼ」が大好きで、レシピをドナウ王国に持ち込みました。しかし、オーストリアで有名なウィーナー・シュニッツェルが文書に出てきたので、1831年以降のことです。