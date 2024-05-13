ドナウ川沿いの有名な城と宮殿
バロック様式の宮殿と中世の騎士の城を訪問
Introduction
中世の城趾や、ハプスブルク帝国時代の壮麗な宮殿や歴史ある庭園を巡り、貴族や騎士の足跡を辿りましょう。
アッグシュタイン城址
アッグシュタイン城址は、ドナウ川の右岸に静かに佇んでいます。川面から約300メートルの高さに位置する険しい崖の上、深い森に包まれたこの廃墟の城は、約900年もの間、ドナウ渓谷を見守ってきました。ガイドによる全域を巡るツアーとオーディオガイドがあり、それぞれ違った中世の世界を垣間見ることができます。
アクセス：クレムスからバス720で45分
ルネッサンス様式のシャラブルク城
メルクの南約6ｋｍにあるアルプス以北で最も美しいルネッサンス様式の城であるシャラブルク城は、メルク修道院とともにニーダーエステライヒ州で最も人気のある観光地の一つです。城では毎年様々な展示会が行われます。中世の宮殿とルネッサンス様式のテラコッタのアーケードのある中庭が建築的に魅力的に組み合わさったシャラブルク城は、オーストリアの最も偉大な文化財の 1 つです。庭園、自然、城、レストランが揃っており、文化と自然と味覚が同時に楽しめる場所です。
ゴッツォブルク城
ゴッツォブルクと呼ばれるこの城は、オーストリアで最も重要な中世の都心の建物の一つと考えられています。その波乱に満ちた歴史は 13 世紀に始まり、今日に至るまで建築研究者、歴史家、美術史家たちの関心を集め続けています。
ゴッツォブルクは伝統的な意味での城ではなく、クレムス市民で裁判官であり、王家の財産の管理者でもあったゴッツォの住居兼仕事場である宮殿でした。質の高い芸術的な調度品は今でも人々を魅了しています。紋章ホールに加えて、居住棟の展示室にある記念碑的な壁画は、アルプス山脈以北の 13 世紀の最も重要なフレスコ画群のひとつです。
アルトシュテッテン城
ここには王位継承者フランツ・フェルディナンドとその妻、ゾフィー公爵夫人の思い出が保存されています。二人は 1914 年にサラエボで暗殺未遂事件の犠牲となり、ここで永眠しました。フランツ・フェルディナンド大公博物館では、王位継承者とその家族の波乱に満ちた人生について知ることができます。毎年変わる特別テーマでは、彼の多面的な人生に焦点を当て、来場者に紹介されます。広大な城公園では、5 月から 6 月にかけて 1,000 本を超える牡丹が満開となり、伝統的な牡丹祭りが行われます。4月から11月1日まで会館。
アクセス：メルクからペヒラルンまで電車、バスに乗り換えて約30分。
シュロスホーフ宮殿
将軍サヴォイのオイゲン公の狩猟と田舎の住居として建てられたこの宮殿は、マリア・テレジアによって拡張され、ハプスブルク家の最大の田舎の宮殿群となりました。今日に至るまで、この複合施設は、ホーフ宮殿をバロック芸術作品たらしめる 3 つの重要な要素、豪華な部屋のある宮殿、広大なバロック庭園、中央ヨーロッパ最大のバロック様式の敷地（農地、動物園）によって特徴づけられています。ファミリー向けデスティネーション。