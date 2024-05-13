ドナウ川沿いの有名な城と宮殿

デュルンシュタイン城址

デュルンシュタインの町はヴァッハウ渓谷のなかでも特に美しい風景や古い伝統文化を持ち、観光のハイライトの一つです。山上には1140 年から 1145 年の間に建てられたデュルンシュタイン城址が見られます。イングランド王リチャード獅子心王は十字軍から帰還した際に、オーストリア公レオポルト 5 世によって捕らえられここに監禁されました (1192-1193)。後に銀 15 万マルクの身代金を支払って解放されました。

城址へは町から階段を登って徒歩約30分。