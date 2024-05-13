ニーダーエステライヒ州 - インスピレーションに満ちたとっておきの時間
文化と自然が調和するところ
Introduction
ウィーンからすぐ近くのニーダーエステライヒ州は、芸術、音楽、自然、そして美食が独自の形で融合する場所です。州内に点在する城や宮殿で体験できる文化と伝統、様々な音楽祭やイベント、オーストリアの生命線ドナウ川、肥沃な土地で生産されるワインや新鮮な食べ物・・・ウィーンを取り巻く地域は、こんなに魅力に溢れています。
ヨーロッパで最も有名な音楽イベントのひとつ、グラーフェネック音楽祭では、ニーダーエステライヒ・トーンキュンストラー管弦楽団が素晴らしい音色で観客を魅了しています。
ユネスコ世界遺産に登録されたヴァッハウ渓谷では、ブドウ畑や歴史的建造物が織りなす風景に心奪われることでしょう。ドナウ川クルーズで、この地域ならではの美しさを満喫するのもおすすめです。
伝統的なホイリゲでは、上質なワインと郷土料理を囲み、和やかなひとときを楽しめます。ニーダーエステライヒ州はまさにワイン愛好家の楽園。何世紀にもわたるワイン文化と最高品質の味わい、そして息づく伝統を実際に体験してみてください。
ニーダーエステライヒ州の休日 ー ひらめきが満ちる時
ニーダーエスタライヒ州の主な見どころ
ワインと食ニーダーエステライヒ州に広がる8つのワイン生産地域は、大まかに3つの気候地域に分けられます。北部のヴァインフィアテル地方、ドナウ川流域、南東部のバンノニア地域です。その中でも、ユネスコ世界遺産に登録されているヴァッハウ地方は、オーストリアで最も有名なワイン生産地です。美味しいワインやサイダー、食事など各地の特産品はホイリゲでご堪能ください。ホイリゲとは、ワイナリーが季節のワインを提供するワインバーまたは居酒屋を指します。
ドナウの船旅
歴史が息づく名建築
ニーダーエステライヒ州には、完璧な一枚を撮影できる絶好のスポットが数多くあります。古典的な名所から建築の傑作まで、歴史的にも世界的にも唯一無二の存在として見事に演出されています。
城や宮殿、そして趣のあるホテルの壁まで ― インスタ映えする美しい景観は、旅のアルバムに欠かせません。