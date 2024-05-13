Schloss Grafenegg at sunset surrounded by parkland with bridge and trees, Lower Austria.
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ニーダーエステライヒ州 - インスピレーションに満ちたとっておきの時間
文化と自然が調和するところ

ウィーンからすぐ近くのニーダーエステライヒ州は、芸術、音楽、自然、そして美食が独自の形で融合する場所です。州内に点在する城や宮殿で体験できる文化と伝統、様々な音楽祭やイベント、オーストリアの生命線ドナウ川、肥沃な土地で生産されるワインや新鮮な食べ物・・・ウィーンを取り巻く地域は、こんなに魅力に溢れています。

ヨーロッパで最も有名な音楽イベントのひとつ、グラーフェネック音楽祭では、ニーダーエステライヒ・トーンキュンストラー管弦楽団が素晴らしい音色で観客を魅了しています。

ユネスコ世界遺産に登録されたヴァッハウ渓谷では、ブドウ畑や歴史的建造物が織りなす風景に心奪われることでしょう。ドナウ川クルーズで、この地域ならではの美しさを満喫するのもおすすめです。

伝統的なホイリゲでは、上質なワインと郷土料理を囲み、和やかなひとときを楽しめます。ニーダーエステライヒ州はまさにワイン愛好家の楽園。何世紀にもわたるワイン文化と最高品質の味わい、そして息づく伝統を実際に体験してみてください。

ニーダーエステライヒ州の休日 ー ひらめきが満ちる時
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ニーダーエスタライヒ州の主な見どころ

グラーフェネック音楽祭

夏のグラーフェネック音楽祭は、ニーダーエステライヒ州の各地で夏に行われるフェスティバルのハイライトです。夏の星空の下、壮大な野外ステージ「雲の塔（ヴォルケントゥルム）」で開かれるコンサートは、まさに音楽の贅沢なひとときです。広い公園はピクニック場。屋内のホールでも様々な音楽会が開催。グルメレストランも楽しめます。

ワインと食

ニーダーエステライヒ州に広がる8つのワイン生産地域は、大まかに3つの気候地域に分けられます。北部のヴァインフィアテル地方、ドナウ川流域、南東部のバンノニア地域です。その中でも、ユネスコ世界遺産に登録されているヴァッハウ地方は、オーストリアで最も有名なワイン生産地です。美味しいワインやサイダー、食事など各地の特産品はホイリゲでご堪能ください。ホイリゲとは、ワイナリーが季節のワインを提供するワインバーまたは居酒屋を指します。

ワイナリー　ポルツ・ヴァッハウ

ホイリゲ、ホテルも経営するワイナリー・ポルツ。ガゼボとゲストガーデンを備えた広々としたホイリゲ・レストランで自家製ワインと美味しい食事でゆったりとしたひとときを。

ドナウの船旅

歴史が息づく名建築

ニーダーエステライヒ州には、完璧な一枚を撮影できる絶好のスポットが数多くあります。古典的な名所から建築の傑作まで、歴史的にも世界的にも唯一無二の存在として見事に演出されています。
城や宮殿、そして趣のあるホテルの壁まで ― インスタ映えする美しい景観は、旅のアルバムに欠かせません。

注目の建築スポット

ニーダーエステライヒ州の多彩な顔

FAQ

  • オーストリアの北東部に広がり、ウィーンを取り囲むように位置しています。

  • チェコやスロヴァキアと国境を接し、オーストリア国内ではブルゲンランド州、シュタイヤマルク州、オーバーエステライヒ州と隣接。

  • ドナウ川が州を横断し、農業やワイン産業に大きな影響を与えています。ワッハウ渓谷はユネスコ世界遺産にも登録されており、高品質な白ワインを生産しています。

  • オーストリアで最も歴史が深い地域の一つであり、中世の城や修道院が多数存在しています。代表的なスポット：メルク修道院、クレムス（Kの旧市街、クロースターノイブルク修道院など。

  • 音楽と芸術の影響も強い地域で、モーツァルト、ベートーヴェンやシューベルトと関わりがあります。

  • ワッハウ渓谷：ブドウ畑とドナウ川の美しい景観で有名。ワインの産地。

  • メルク修道院：バロック建築の傑作。

  • ウィーンの森地方：ハイキングや自然散策に最適。

  • シュロス・ホーフ：ハプスブルク家の宮殿で、豪華な庭園と歴史的な建物が魅力。

  • センメリング鉄道：世界遺産。ウィーンからグラーツへ走る鉄道路線で通ります。

  • シュネーベルク山：かわいい登山鉄道（SLも走っています）で山上へ。

  • ウィーンからのアクセスが非常に良好で、鉄道、バスや高速道路が便利。

  • ドナウ川のクルーズも観光手段として人気です。

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