ニーダーエステライヒ州 - インスピレーションに満ちたとっておきの時間

ウィーンからすぐ近くのニーダーエステライヒ州は、芸術、音楽、自然、そして美食が独自の形で融合する場所です。州内に点在する城や宮殿で体験できる文化と伝統、様々な音楽祭やイベント、オーストリアの生命線ドナウ川、肥沃な土地で生産されるワインや新鮮な食べ物・・・ウィーンを取り巻く地域は、こんなに魅力に溢れています。

ヨーロッパで最も有名な音楽イベントのひとつ、グラーフェネック音楽祭では、ニーダーエステライヒ・トーンキュンストラー管弦楽団が素晴らしい音色で観客を魅了しています。

ユネスコ世界遺産に登録されたヴァッハウ渓谷では、ブドウ畑や歴史的建造物が織りなす風景に心奪われることでしょう。ドナウ川クルーズで、この地域ならではの美しさを満喫するのもおすすめです。

伝統的なホイリゲでは、上質なワインと郷土料理を囲み、和やかなひとときを楽しめます。ニーダーエステライヒ州はまさにワイン愛好家の楽園。何世紀にもわたるワイン文化と最高品質の味わい、そして息づく伝統を実際に体験してみてください。