夏のグラーフェネック音楽祭は、ニーダーエステライヒ州の各地で夏に行われるフェスティバルのハイライトです。夏の星空の下、壮大な野外ステージ「雲の塔（ヴォルケントゥルム）」で開かれるコンサートは、まさに音楽の贅沢なひとときです。

グラーフェネック城の広大な敷地にあるコンサートホールと野外劇場「雲の塔」では、国際的な有名な音楽家やオーケストラが一年を通して公演を行っています。特に8月と9月に開催されるグラーフェネック音楽祭は、ニーダーエステライヒ州の夏の音楽シーンを彩るハイライトです。

2007年夏以来、グラーフェネック音楽祭はピアニスト、ルドルフ・ブッフビンダーの芸術監督の下、グラーフェネック城公園で行われています。 食の楽しみ、歴史的な城と広大な風景庭園、世界に誇るコンサート・プログラムのすべてが組み合わさったグラフェネック音楽祭は、すべての人の感覚を大いに楽しませてくれます。

音楽祭の前後にも、さまざまなコンサートやイベントが開かれます。6月中旬の星降るサマーナイト・ガラを皮切りに、夏の音楽シーズンのプログラムが展開されます。春にもイースター・イベントなども催され、15万人以上の人々が城周辺に集います。