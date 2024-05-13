グロースグロックナー・アルプス山岳道路

グロースグロックナー・アルプス山岳道路には、数々の絶景ポイントや展示、興味深いインフォメーションスポットが点在し、まさに最高峰の自然体験の出発点となります。ホーエ・タウエルン国立公園の真髄に触れ、オーストリア最高峰のグロースグロックナー山の神秘と唯一無二の魅力を体感することができます。

全長48kmのグロースグロックナー・アルプス山岳道路は、オーストリア・アルプスを代表する絶景ルートで、単なるドライブの楽しみを超えた壮大な体験ができます。

標高2,571mまで続くこの山岳道路は、ヨーロッパ最大級の自然保護区ホーエ・タウエルン国立公園の中を走り、雄大な山々や氷河、緑豊かな渓谷、アルプスの森など、変化に富んだ風景を楽しむことができます。沿道には、インフォメーションスポット、15の展示施設、12の体験ステーションが点在し、さらに興味深い学習・展望コースや、のどかなレストランや山小屋が並ぶ広大なハイキングルートも整備されています。

なかでも人気なのが、支道の先にあるエーデルワイスシュピッツェです。ここからは30を超える3000m級の山々と、オーストリア最高峰グロースグロックナー（3,798m）の北壁を望む壮大なパノラマが広がります。

また、ホッホトア・トンネルではザルツブルク州とケルンテン州の境界を越え、カイザー・フランツ・ヨーゼフス・ヘーエでは、グロースグロックナーとパステルツェ氷河の雄大な景色を堪能できます。ここには多彩な展示を備えたビジターセンターがあり、様々な企画展が開催されています。また、国立公園レンジャーによる無料ガイドツアーが毎日開催され、運が良ければマーモットやアルプスアイベックスに出会えるかもしれません。

1935年に開通したこの名高いアルプス高山道路は、2025年に90周年を迎えました。2026年も特別展示やスポーツイベント、家族向けプログラムなど、多彩な企画が予定されています。