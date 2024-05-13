ザルツブルク ー 世界の舞台

ザルツァッハ川沿いに広がるバロックの街、ザルツブルク。この街は1996年にユネスコ世界文化遺産に登録され、歴史の息吹を感じさせながらも、意外なほどモダンな一面を垣間見ることができます。

ミラベル宮殿とミラベル庭園は、まるで絵葉書のような美しい風景を楽しめる場所。ここからは、ザルツブルクのシンボルであるホーエンザルツブルク城（11世紀築）を一望でき、モダンアートを展示する近代美術館が建つメンヒスベルクの丘と対峙するようにそびえ立っています。

旧市街の中心には、ザルツブルクで最も有名な通りゲトライデガッセがあります。ここは、ザルツブルクが生んだ偉大な音楽家ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの生誕地であり、世界でも指折りの美しいショッピングストリートとして多くの人々を魅了しています。そこから少し歩くと、1000年以上にわたり大司教の統治が続いた歴史を物語るザルツブルク大聖堂や、華麗な居室とレジデンツギャラリーを擁する旧大司教宮殿があります。

市街地から少し南へ足を延ばせば、緑豊かな庭園と魅力的な動物園、そして世界的に有名な水の仕掛けで知られるヘルブルン宮殿が広がります。特に暑い夏の日には、多くの人々がこのユニークな体験を楽しみに訪れます。

ザルツブルクを世界中に有名にしているのは、モーツァルトとバロックの古都だけではありません。音楽の都としてザルツブルクは街全体が「世界の舞台」なのです。ザルツブルク音楽祭（夏）、復活祭音楽祭（春）、聖霊降臨祭音楽祭（初夏）、モーツァルト週間（冬）、野外のジーメンス・フェスティバル・ナイト（夏）、文化週間（秋）、ジャズ＆ザ・シティ（秋）などのフェスティバルの他、州立劇場やマリオネット劇場、コンサートホール、宮殿や教会で通年にわたり、音楽イベントが開催されています。