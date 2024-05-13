1. ザルツブルク

ザルツブルク(Salzburg)は、モーツァルトの故郷であり、映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台として知られる古都で、ユネスコ世界遺産に登録されています。街のシンボルは、メンヒスベルク山から旧市街を睥睨するホーエンザルツブルク城(Hohensalzburg)。堅牢な中世の城塞建築ですが、豪華な装飾で彩られた大司教の居間や黄金の間は圧巻です。高台からはアルプスの山並みが目前に広がります。

1756年にモーツァルトが生まれた家(Mozart Geburtshaus)は、記念館になっており、幼少期のバイオリンや書簡などが展示されています。また生家から近い大聖堂(Dom)には、神童が使った洗礼盤が残っています。

またザルツブルクは、ビールの名産地でもあります。モーツァルトも飲んだシュティーグル（Stiegl）社のビール醸造所では、見学と試飲もできます。

ザルツブルク観光にはザルツブルク・カードが便利です。公共交通機関の利用やほぼすべての観光施設への入場が含まれています。また2025年5月からはザルツブルク市を含むザルツブルガーランドに宿泊する観光客には、宿泊期間中エリア内の公共交通機関（一部例外あり）を無料で利用できるゲスト・モビリティ・チケットが提供されます。