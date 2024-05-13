2026年のオススメ観光地
Willkommen, liebe Gäste aus Japan!
Introduction
東西に長い国土を持ち、地域ごとに突出した個性で旅行者を魅了するオーストリア。数多くの都市と観光施設の中から、特に日本のお客様を心待ちにしている7か所をご紹介します。
1. ザルツブルク
ザルツブルク(Salzburg)は、モーツァルトの故郷であり、映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台として知られる古都で、ユネスコ世界遺産に登録されています。街のシンボルは、メンヒスベルク山から旧市街を睥睨するホーエンザルツブルク城(Hohensalzburg)。堅牢な中世の城塞建築ですが、豪華な装飾で彩られた大司教の居間や黄金の間は圧巻です。高台からはアルプスの山並みが目前に広がります。
1756年にモーツァルトが生まれた家(Mozart Geburtshaus)は、記念館になっており、幼少期のバイオリンや書簡などが展示されています。また生家から近い大聖堂(Dom)には、神童が使った洗礼盤が残っています。
またザルツブルクは、ビールの名産地でもあります。モーツァルトも飲んだシュティーグル（Stiegl）社のビール醸造所では、見学と試飲もできます。
ザルツブルク観光にはザルツブルク・カードが便利です。公共交通機関の利用やほぼすべての観光施設への入場が含まれています。また2025年5月からはザルツブルク市を含むザルツブルガーランドに宿泊する観光客には、宿泊期間中エリア内の公共交通機関（一部例外あり）を無料で利用できるゲスト・モビリティ・チケットが提供されます。
『サウンド・オブ・ミュージック』公開60周年
『サウンド・オブ・ミュージック』は1965年に公開されたアメリカ映画で、ジュリー・アンドリュースとクリストファー・プラマーが主演し、ロバート・ワイズがメガホンを取りました。音楽は黄金のデュオと呼ばれたロジャース＆ハマースタインが手掛けています。
舞台は1930年代、ナチスに併合される直前のザルツブルクで、撮影は大部分、ザルツブルクとその周辺のアルプス地域で行われました。ロケ地の多くは撮影当時の姿を留めており、世界中からの訪れるファンを魅了しています。
ミラベル庭園(Mirabellgarten)を訪れれば、風に乗ってドレミの歌が聴こえてきそう。家庭教師に派遣されたマリアが自分を鼓舞するレジテンツ広場(Residenzplatz)、トラップ一家の豪邸となったレオポルヅクロン宮殿(Schloss Leopoldskron)、二組のカップルが恋を囁くヘルブルン宮殿(Schloss Hellbrunn)のガラスのあずまやなど、見どころは数え切れません。市内と郊外のロケ地を効率よく巡るには、ザルツブルク市観光局推薦のツアーへの参加がオススメです。
2. ウィーン
ヨーロッパの中心に位置するウィーンは、長くハプスブルク家の都として栄え、華やかな宮廷文化とともに多彩な芸術が花開いた街です。壮麗な宮殿や美術館には、絵画や工芸の名品が数多く収められており、街を歩くだけでその歴史と美しさを感じることができます。また、音楽の都としても知られ、歴史ある劇場やコンサートホールでは、今もなお質の高い演奏が楽しめます。伝統と現代の魅力が調和したウィーンは、訪れる人にやさしく寄り添い、心に残るひとときを届けてくれます。
3. グラーツ
オーストリア第2の都市であり、シュタイアマルク州の州都、そしてユネスコ世界遺産都市のグラーツ(Graz)。地中海性の温暖な気候に恵まれ、南欧の雰囲気が漂う文化都市です。赤い瓦屋根の旧市街は、中世のたたずまいを色濃く残しています。シュロスベルクの丘(Schlossberg)にそびえる時計塔、シュタイアマルク州庁舎(Landhaus)と武器博物館(Zeughaus)、"フレンドリーな宇宙人"の愛称を持つ現代博物館(Kunsthaus Graz)は、必ず訪問したい観光名所です。大阪城研究に一役買ったエッゲンベルク宮殿の豊臣期大坂城下屏風絵も見逃せません。
グラーツは美食も有名です。その理由は、シュタイアマルク州の肥沃な土壌で育つ農産物が集まるから。旬を味わえるレストラン、毎朝市内各地で開かれるファーマーズマーケット、そしてブランチイベントやトリュフ祭りといったグルメイベントが年間通じて開催されています。グラーツ市観光局サイトのイベントカレンダーでは、グルメイベントだけを抽出することもできます。
※毎年8月恒例のグルメイベント「ロング・テーブル・オブ・グラーツ」は2025年の開催はありません。次回は2026年8月22日の予定です。
4. グロースグロックナー・アルプス山岳道路
グロースグロックナー・アルプス山岳道路(Großglockner Hochalpenstraße)は観光を目的とした全長48 ㎞の自動車道路です。ホーエ・タウエルン国立公園(Nationalpark Hohe Tauern)を通り、海抜2,571mまで達し、オーストリア最高峰グロースグロックナー山の麓を辿り、パステルツェ氷河(Pasterze)に至ります。標高2,369mの展望台フランツ・ヨーゼフス・ヘーエ(Kaiser-Franz-Josefs-Höhe)からは、標高3,798mのグロースグロックナー山の斜面と雪原、それらを取り囲む3千メートル級の峰々の景色が広がります。1856年には同じ眺めを、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世夫妻が楽しみました。展望台にはレストランがあり、また近くの登山道ではマーモットや、運が良ければアイベックス、カモシカやワシも見ることができます。
グロースグロックナー・アルプス山岳道路を利用するにはレンタカーやレンタバイクが一般的ですが、夏期は観光専用のグロックナーバス(Glockner Bus)が運行します(2025年は5月27日～9月30日の毎週火曜日。7月と8月は毎週火・木)。グロックナーバスの最新情報およびその他のツアーについてはこのページをご参照ください。またグロースグロックナー訪問を含む旅行会社のツアーに参加するのもよいでしょう。グロースグロックナー・アルプス山岳道路自体は、積雪の状況にもよりますが、毎年5月初め～11月初めごろまで開通しています。
5. ウィーン美術史博物館
ウィーン自然史博物館と対を成す、壮麗なウィーン美術史博物館(Kunsthistorisches Museum)、通称KHM(カーハーエム)。ハプスブルク家の歴代皇帝が世界中から蒐集した膨大なコレクションを収蔵するため、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の命により1891年に完成しました。古代エジプト・ギリシャから18 世紀後半まで約5千年にわたる美術品は、ハプスブルク家の庇護と目利きを物語っています。絵画では、ルーベンス、レンブラント、ラファエロ、フェルメール、ベラスケス、ティツィアーノ、デューラーの名作を始め、ブリューゲルの世界最大のコレクションが並びます
財宝・珍品コレクションを展示する美術工芸収集室(Kunstkammer)では、ベンヴェヌート・チェリーニの金の塩入れ『サリエラ』をはじめ、見事なブロンズ像、繊細で奇妙な象牙細工、貴重な時計、複雑なオートマタ、奇妙な科学機器、貴重なゲームなど、約2,200の美術・工芸品が展示されています。
若きグスタフ・クリムトが共同制作した一連の壁画が並ぶ大階段の間と、「世界一美しいカフェ」と称されるクーポラカフェも見逃せません。
またウィーン美術史博物館は、オーストリア各地に博物館を持つミュージアム運営団体でもあります。下記リンクでは傘下の博物館・美術館の情報もご紹介しています。
6. モーツァルトハウス・ヴィエナと音楽の家
モーツァルトハウス・ヴィエナ(Mozarthaus Viennaは、モーツァルトが28歳だった1784年9月29日から1787年4月23日まで2年半の間、一家で暮らしていたアパートです。引っ越しの多かったモーツァルトがウィーンで9番目に住んだ家とされ、傑作『フィガロの結婚』を作曲した場所としても知られています。
この場所に住んでいた期間は、モーツァルトのキャリアの絶頂期であり、もっとも羽振りのよい時期でもありました。ウィーンの要であるシュテファン大聖堂から徒歩数分という立地は、昔も今もウィーンの超一等地。成功者が住むにふさわしい場所です。
モーツァルト一家は建物の1階（日本の2階）に暮らしていました。博物館ではモーツァルトが暮らしていなかった上層階も展示室として使い、当時の生活環境や音楽的背景を解説しています。
世界中で今も愛されるモーツァルトを身近に感じる資料が多数展示されている「モーツァルトハウス・ヴィエナ」で、人間ヴォルフガングに迫ってみましょう。