Aerial view of an alpine village with church, green meadows, river and mountains in backlighting.
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モンタフォン地方
山頂、伝統的な村々、多様な生物

その山岳渓谷は、草原、森、川が広がる冒険の遊び場であり、文化の中心地であり、希少な鳥の種や保護された湿地の自然環境でもあります。

一瞬立ち止まり、周囲の景色を感じてみてください。モンタフォン地域は、フォアアールベルク山脈の本当の生活が何であるかを示す素晴らしい例です。険しい山々の間に、伝統的な村々、地元の文化、そして地域の料理が広がっています。

それだけではありません。野生でロマンチックなスポット、完璧に整備されたスキーコース、素晴らしいスキーツアーが揃い、アウトドア愛好者にとって一年中のハイライトとなる地域です。フォアアールベルク州南部のジルヴレッタ山塊、フェアヴァル山、レティコン地域は、標高3,000メートル以上の高さを誇り、スキーや雪に覆われた冬のワンダーランドに身を投じるのに最適です。

モンタフォン地方の基本情報
場所：フォアアールベルク州の南
山村：8
サイクリング・マウンテンバイクコース：260 km
登山コース（Via Ferattas)：25
スキー場：シルヴレッタ・モンタフォン、ガルゲレン、ゴルム、クリストベルク、シルヴレッタ＝ ビーラーへーエ
最高峰：シルヴレッタ山脈のピツ・ブイン3,312 m
冬のハイキングコース：290

モンタフォン・ブランドナータール・ワイルドパスは、山岳地帯でさまざまな冬季および夏季のアクティビティの利用が含まれています。

モンタフォンの全景

ハイライト

ガーフレシャ村から谷へ向かうナイトソリ滑り

山の朝食

ガイドツアー：山とアドベンチャープログラム

滝のすぐ横でのクライミング

モンタフォンで一番有名な羊

アルプスの牧草地と酪農場

美術館、教会、チャペル

モンタフォンでのアクティビティ

都市＆町

モンタフォン渓谷への入口、ブルーデンツ

今日もよく保存されたブルーデンツは、ヨーロッパで最も美しいアルプスの都市の一つと言われています。歴史的旧市街(歩行者専用地区)は、北部アルプスの特徴と地中海風の様式との融合が見られる魅力的な地区です。聖ローレンティウス教会(1491年~1514年)とガーイェンホーフェン城(1746年)が、街の景観を形作っています。活気溢れる街の中心には、

ブルーデンツ

シュルンス・チャグンス

シュルンスへは鉄道が通っています。歴史的中心部はショッピングの選択肢が豊富なため、一年中ゆったりと散策するのに最適です。提供されるものも多種多様です。スポーツのチャレンジから、日常生活から離れて待ち望んでいた静寂まで、ここではあらゆることが可能です。

シュルンス・チャグンス
この地域での必試体験

スーラ・ケース：モンタフォンを代表するチーズ

モンタフォン・スーラ・ケースは、新鮮でスパイシー、またはピリッとした風味があります。この乳酸菌を使用したチーズの特産品は、12世紀から地元で生産されています。つまり、モンタフォン地域はアルプスで最も長いチーズ作りの伝統の一つを持っているということです。

スーラ・ケースは、塩味または甘味で楽しめるデザート「ボルマ・ノドラ」や、伝統的に木製の器でリンゴソースと一緒に提供される「モンタフォン・ケースクネップフリ」の調理に使われます。

Montafon recipes

ユニークな宿泊施設

ホテル・フェルンブリック

ホテル・ヴィタルクヴェレ・モンタフォン

スポーツホテル・シルヴレッタ・モンタフォン

ファルケンシュタイナー・ホテル・モンタフォン

マイゼ―ス、過去の愛される遺産

モンタフォン地域の伝統的なアルプスの牧草地

いわゆるマイゼース（標高1,200メートルから1,600メートルの農地）は、アルプスでは珍しい光景です。昔は、家族全員が夏にマイゼースに移住し、その後さらに山の上へ、そして再びマイゼースを通って谷へ戻るという生活をしていました。このアルプスの農業の形態は、地域の生活と風景を形作りました。

モンタフォンでの休暇

よくある質問

  • シュルンス (Schruns): モンタフォンの中心地で、活気のある雰囲気と優れたインフラが整っています。

  • チャグンス (Tschagguns): 伝統的な建築と絵葉書のような美しい風景が魅力です。

  • ガシュルン-パルテネン (Gaschurn-Partenen): シルヴレッタ・ハイ・アルパインロードの出発点で、ハイキングや山岳ツアーに最適です。

  • シルバータール (Silbertal): 自然愛好家にとって最高の場所です。

  • ザンクト・ガレンキルヒ-ゴルティポール (St. Gallenkirch-Gortipohl): 多くのスキーオプションがあり、冬のスポーツファンに人気です。

  • バルトロメーベルク (Bartholomäberg): 歴史ある村で、訪れる人々は本物のモンタフォン文化を体験できます。

  • ファンダンス (Vandans): 典型的な山村で、アルプスの魅力とハイキングコースが楽しめます。

  • ガルゲレン (Gargellen): モンタフォンで最も標高が高い村で、スキーツアーや山岳ハイキングに理想的です。

モンタフォンには、最もよく知られているシルヴレッタ・モンタフォンスキーエリアの他にも、ガルゲレン、ゴルム、クリストベルク、シルブレッタ＝ビーラーへーエがあります。

モンタフォンは、その山岳地帯、田舎の村々、そして豊かな生物多様性で知られています。

  • 山岳風景: シルヴレッタ、レーティコン、フェアヴァルの山々がこの谷を特別なものにしています。壮大な景色を楽しむことができます。

  • マイゼース風景: 歴史的なアルプスの山小屋や牧草地が、独特で素朴な雰囲気を生み出しています。

  • 生物多様性: アルプスの草原、森、川が広がる山岳地帯は、イヌワシのような希少な鳥類や保護された湿地の自然な生息地となっています。

  • 冬のスポーツ: モンタフォンはスキーや冬のスポーツ愛好家に人気の目的地で、多様なコースやスキーツアー、冬のハイキングコースが揃っています。

  • ハイキング、クライミング、サイクリング: 数多くのハイキングコース、ヴィア・フェラータ（鉄道具付き登山道）、マウンテンバイクトレイルがあり、山岳スポーツ愛好者のホットスポットとなっています。

  • 伝統と文化: モンタフォン独自の建築や伝統を体験する価値があります。

  • 食の楽しみ: 地元の特産品であるモンタフォン・スーラ・ケース（酸味のあるチーズ）は、美食家にとって必見の一品です。

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