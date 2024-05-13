その山岳渓谷は、草原、森、川が広がる冒険の遊び場であり、文化の中心地であり、希少な鳥の種や保護された湿地の自然環境でもあります。

一瞬立ち止まり、周囲の景色を感じてみてください。モンタフォン地域は、フォアアールベルク山脈の本当の生活が何であるかを示す素晴らしい例です。険しい山々の間に、伝統的な村々、地元の文化、そして地域の料理が広がっています。

それだけではありません。野生でロマンチックなスポット、完璧に整備されたスキーコース、素晴らしいスキーツアーが揃い、アウトドア愛好者にとって一年中のハイライトとなる地域です。フォアアールベルク州南部のジルヴレッタ山塊、フェアヴァル山、レティコン地域は、標高3,000メートル以上の高さを誇り、スキーや雪に覆われた冬のワンダーランドに身を投じるのに最適です。