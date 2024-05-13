モンタフォン地方
山頂、伝統的な村々、多様な生物
Introduction
一瞬立ち止まり、周囲の景色を感じてみてください。モンタフォン地域は、フォアアールベルク山脈の本当の生活が何であるかを示す素晴らしい例です。険しい山々の間に、伝統的な村々、地元の文化、そして地域の料理が広がっています。
それだけではありません。野生でロマンチックなスポット、完璧に整備されたスキーコース、素晴らしいスキーツアーが揃い、アウトドア愛好者にとって一年中のハイライトとなる地域です。フォアアールベルク州南部のジルヴレッタ山塊、フェアヴァル山、レティコン地域は、標高3,000メートル以上の高さを誇り、スキーや雪に覆われた冬のワンダーランドに身を投じるのに最適です。
モンタフォンの全景
ハイライト
都市＆町
モンタフォン渓谷への入口、ブルーデンツ
今日もよく保存されたブルーデンツは、ヨーロッパで最も美しいアルプスの都市の一つと言われています。歴史的旧市街(歩行者専用地区)は、北部アルプスの特徴と地中海風の様式との融合が見られる魅力的な地区です。聖ローレンティウス教会(1491年~1514年)とガーイェンホーフェン城(1746年)が、街の景観を形作っています。活気溢れる街の中心には、
スーラ・ケース：モンタフォンを代表するチーズ
モンタフォン・スーラ・ケースは、新鮮でスパイシー、またはピリッとした風味があります。この乳酸菌を使用したチーズの特産品は、12世紀から地元で生産されています。つまり、モンタフォン地域はアルプスで最も長いチーズ作りの伝統の一つを持っているということです。
スーラ・ケースは、塩味または甘味で楽しめるデザート「ボルマ・ノドラ」や、伝統的に木製の器でリンゴソースと一緒に提供される「モンタフォン・ケースクネップフリ」の調理に使われます。
ユニークな宿泊施設
モンタフォン地域の伝統的なアルプスの牧草地
いわゆるマイゼース（標高1,200メートルから1,600メートルの農地）は、アルプスでは珍しい光景です。昔は、家族全員が夏にマイゼースに移住し、その後さらに山の上へ、そして再びマイゼースを通って谷へ戻るという生活をしていました。このアルプスの農業の形態は、地域の生活と風景を形作りました。