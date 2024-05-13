夏のフォアアールベルク州
アルプス、草原、ボーデン湖、建築を巡る夏休み
Introduction
オーストリアの最西端に位置するフォアアールベルク州は、夏を愛する人々にとって夢のような目的地です。山々と谷間に広がるこの地域は、リラックスしながら自然に囲まれた休暇を満喫できます。暖かい季節になると、フォアアールベルク州の絶景や美食の魅力が最大限に引き出されます。文化的なハイライトとして挙げられるのが、ブレゲンツ音楽祭です。ボーデン湖に設置された水上ステージで行われる壮大なオペラ公演は、夏の夜を魔法のようなひとときに変えてくれます。
ボーデン湖
ボーデン湖は、フォアアールベルク州のアルプスを背景にきらめく宝石のように広がっています。その湖畔では、夏のアクティビティや生き生きとした雰囲気が感じられます。ヨットが水面を滑るように進み、遊覧船が湖を行き来し、サイクリストたちは湖岸の道を探検します。一方、静かな時間を好む方には、澄んだ湖の空気を楽しみながらの散歩や水辺でのひと泳ぎがおすすめです。ブレゲンツ自体も、文化や魅力的な観光スポットが豊富にあります。
アクティブでサステイナブル
夏のフォアアールベルク州は、アクティブな休日を過ごす人々にとっての楽園です。密集した森、アルプスの牧草地、そして澄んだ山の湖は、大自然を存分に体感できる理想的な背景を提供します。同時に、この独特の環境を守ることも重要な優先事項です。「ネイチャー・ダイバーシティ・フォアアールベルク」のイニシアチブにより、持続可能な観光と環境保全が両立され、この地域の美しさが次世代のために守られています。
新鮮で地元ならではの味
フォアアールベルク州の夏は、地元産の最高の食材を食卓に届けます。日差しを浴びたアルプスの牧草地では、美食のための新鮮な食材が育まれています。特にブレゲンツの森地方の山々で作られるチーズは、多くのチーズ工房で伝統的な製法で生産され、その品質は非常に高いものです。ブレゲンツの森チーズ街道に沿って、農場やゲストハウスでは、この地域特有の風味を存分に楽しめる食の冒険が待っています。
フォアアールベルク州のすべてのホリデー地域では、「インクルーシブカード」を提供しています。このカードは、地域によって内容は異なりますが、公共交通機関、ケーブルカー、博物館などさまざまなサービスに利用できます。
フォアアールベルク州の紹介
ハイライト
ツアー
地域
都市＆町
フォアアールベルク州の生活習慣
灰の水曜日の次の日曜日（四旬節の第一日曜日）フンケンゾンタークに、フォアアールベルク州の多くの地域で毎年古くからの伝統で火祭りが行われます。それが「フンケンフォイヤー（火花焼き）」です。この習慣は冬を追い払い、春の到来とともに人々に幸運をもたらすことを目的としています。巧妙に積み上げられた木の塔に火がつけられ、頂上にある火薬で満たされた「火花の魔女」の爆発がクライマックスとなります。
モンタフォン地方では、「シャイベンシュラーゲン」も火花の日曜日に行われます。ハンノキやカバノキで作られた円盤がハシバミの棒に置かれ、火をつけられてから円盤の棒に打ち付けられます。暗闇の中で光の弧を描く燃え盛る円盤は壮大な光景です。この炎の祭典は音楽とともに、美味しい料理や飲み物、特に伝統的な酵母ケーキ「フンクアキュアヒリ」で彩られます。
トップイベント
ブレゲンツ音楽祭
ブレゲンツ音楽祭の歴史上初めて、カール・マリア・フォン・ウェーバーのオペラ「魔弾の射手」が、ボーデン湖に設置された壮大なステージで上演されます。
シューベルティアーデ音楽祭 - シュヴァルツェンベルクとホーヘンエムスにて
現在でも、もともと個人的な家で行われていたコンサートの親密な雰囲気が保たれています。
著名人
レシピ
ユニークな宿泊施設
モニュメントの保護：持続可能性の代名詞
オーストリアにおける歴史的建造物の保存は、気候保護に向けた優れた取り組みです。なぜこれが重要なのでしょうか？
モニュメント保存は資源を節約し、緑地の封鎖を防ぐ役割を果たします。
また、社会的・文化的にも重要な意味を持ちます。これらの建物を保存することで、地域全体が利益を享受し、その歴史的な建築が訪れる人々に感動を与えます。
多くの歴史的建物は、地元で調達された自然素材で建設されています。専門的に修復される際には、地域の素材を優先し、そのオリジナリティを保つことが重視されます。
さらに、さまざまな動植物種の存在も保護されています。モニュメント保存は、エコロジーの持続可能性にとって重要なステップです。