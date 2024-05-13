Blooming alpine meadow with white and yellow flowers, two mountain huts, coniferous forests and rocky peaks in the background.
  1. Homepage
  2. Reiseziele
  3. オーストリアの連邦州
  4. フォアアールベルク州

夏のフォアアールベルク州
アルプス、草原、ボーデン湖、建築を巡る夏休み

ボーデン湖とアルプスの山々の間に位置するフォアアールベルク州は、その美しい自然で有名です。そこの住む人々は、高い文化と近代建築に独特のタッチを加えています。

オーストリアの最西端に位置するフォアアールベルク州は、夏を愛する人々にとって夢のような目的地です。山々と谷間に広がるこの地域は、リラックスしながら自然に囲まれた休暇を満喫できます。暖かい季節になると、フォアアールベルク州の絶景や美食の魅力が最大限に引き出されます。文化的なハイライトとして挙げられるのが、ブレゲンツ音楽祭です。ボーデン湖に設置された水上ステージで行われる壮大なオペラ公演は、夏の夜を魔法のようなひとときに変えてくれます。

ボーデン湖

ボーデン湖は、フォアアールベルク州のアルプスを背景にきらめく宝石のように広がっています。その湖畔では、夏のアクティビティや生き生きとした雰囲気が感じられます。ヨットが水面を滑るように進み、遊覧船が湖を行き来し、サイクリストたちは湖岸の道を探検します。一方、静かな時間を好む方には、澄んだ湖の空気を楽しみながらの散歩や水辺でのひと泳ぎがおすすめです。ブレゲンツ自体も、文化や魅力的な観光スポットが豊富にあります。

アクティブでサステイナブル

夏のフォアアールベルク州は、アクティブな休日を過ごす人々にとっての楽園です。密集した森、アルプスの牧草地、そして澄んだ山の湖は、大自然を存分に体感できる理想的な背景を提供します。同時に、この独特の環境を守ることも重要な優先事項です。「ネイチャー・ダイバーシティ・フォアアールベルク」のイニシアチブにより、持続可能な観光と環境保全が両立され、この地域の美しさが次世代のために守られています。

新鮮で地元ならではの味

フォアアールベルク州の夏は、地元産の最高の食材を食卓に届けます。日差しを浴びたアルプスの牧草地では、美食のための新鮮な食材が育まれています。特にブレゲンツの森地方の山々で作られるチーズは、多くのチーズ工房で伝統的な製法で生産され、その品質は非常に高いものです。ブレゲンツの森チーズ街道に沿って、農場やゲストハウスでは、この地域特有の風味を存分に楽しめる食の冒険が待っています。

フォアアールベルク州に関する基礎情報
州都：ブレゲンツ
面積：2.600 km²
人口：約394,000人（2024年現在）
生物圏保護区：1
自然公園：1
ピッツ・ブイン山：3.312m

フォアアールベルク州のすべてのホリデー地域では、「インクルーシブカード」を提供しています。このカードは、地域によって内容は異なりますが、公共交通機関、ケーブルカー、博物館などさまざまなサービスに利用できます。

フォアアールベルク州のイベント
伝統的イベントやモダンなハイライトは イベントカレンダーを参照してください。

フォアアールベルク州の紹介

ハイライト

アルプスの山々を探検し、渓谷の静けさを楽しみましょう

ボーデン湖畔でのセーリング、サイクリング、文化体験

ブレゲンツと湖の最高の眺望を楽しめるケーブルカー「プフェンダーバーン」

モダンな木造建築と時代を超えた建築文化

伝統的なチーズ、手作り、そして地域の洗練された味わい

冒険、自然、そして家族との時間

ブレゲンツ音楽祭の湖上ステージ：背景とイベントステージ

フォアアールベルク州でのアクティビティ

ツアー

ブレゲンツからフォアアールベルクラインで往復

近代建築と伝統建築を巡る建築ツアー

フォアアールベルク州を巡る「ミン・ヴァーグ」の全３１ステージ

周辺地域へのエクスカーション

地域

フォアアールベルク州のアルプス地方

ブラントナータール、モンタフォン、クロスタータール、そしてグロース・ワルザータールに挟まれた家族向けの地域。ハイキングやサイクリングに最適。

フォアアールベルク州のアルプス地方

フォアアールベルク州のボーデン湖

ブレゲンツ、ドルンビルン、ホーエンエムス、フェルトキルヒのボーデン湖畔で、芸術、ダンス、音楽、活気を楽しみましょう。文化のハイライト：ブレゲンツ音楽祭。

フォアアールベルク州のボーデン湖

ブレゲンツの森地方

木造建築と職人技が料理の創造性と融合し、豊かな森がハイキングやその他のアウトドア活動の機会を豊富に提供しています。

ブレゲンツの森地方

クラインワルザータール地方

ドイツからのみアクセス可能なアルプスのハイキング・パラダイスは、様々なスポーツアクティビティで知られています。

クラインワルザータール地方

モンタフォン

高い山々に囲まれたこの渓谷では、魅力的な山村やアルプスの牧草地でリラックスできるほか、スキー、スノーボード、登山も楽しめます。

モンタフォン

レッヒ・ツュルス・アム・アールベルク

夏には、有名なスキー地域が山間の湖や自然の中でハイキング、ゴルフ、マウンテンバイクを楽しむ素晴らしい場所となります。

レッヒ・ツュルス・アム・アールベルク

都市＆町

ブルーデンツ

自然、文化、南部の風情が融合した南部の歴史的宝石。

ブルーデンツ

フェルトキルヒ

小さな路地と歴史的なシャッテンブルク城のある魅惑的な中世の旧市街。

フェルトキルヒ

ホーエンエムス

アルト・エムス城跡やルネッサンス様式の宮殿など、豊かな歴史を持つ町。

ホーエンエムス

ドルンビルン

1639年に建てられた赤い家、市場広場、聖マルティン教会が歴史的な見どころ。

ドルンビルン
ユネスコ無形文化遺産

フォアアールベルク州の生活習慣

灰の水曜日の次の日曜日（四旬節の第一日曜日）フンケンゾンタークに、フォアアールベルク州の多くの地域で毎年古くからの伝統で火祭りが行われます。それが「フンケンフォイヤー（火花焼き）」です。この習慣は冬を追い払い、春の到来とともに人々に幸運をもたらすことを目的としています。巧妙に積み上げられた木の塔に火がつけられ、頂上にある火薬で満たされた「火花の魔女」の爆発がクライマックスとなります。

モンタフォン地方では、「シャイベンシュラーゲン」も火花の日曜日に行われます。ハンノキやカバノキで作られた円盤がハシバミの棒に置かれ、火をつけられてから円盤の棒に打ち付けられます。暗闇の中で光の弧を描く燃え盛る円盤は壮大な光景です。この炎の祭典は音楽とともに、美味しい料理や飲み物、特に伝統的な酵母ケーキ「フンクアキュアヒリ」で彩られます。

トップイベント

ブレゲンツ音楽祭

2025/7/16 – 2025/8/17
Seebühne Bregenz, 6897 Bregenz

ブレゲンツ音楽祭の歴史上初めて、カール・マリア・フォン・ウェーバーのオペラ「魔弾の射手」が、ボーデン湖に設置された壮大なステージで上演されます。

ブレゲンツ音楽祭

シューベルティアーデ音楽祭 - シュヴァルツェンベルクとホーヘンエムスにて

2025/4/26 – 2025/10/5

現在でも、もともと個人的な家で行われていたコンサートの親密な雰囲気が保たれています。

シューベルティアーデ音楽祭、シュヴァルツェンベルク／ホーヘンエムス

「ブレゲンツの春」フェスティバル

Festspielhaus Bregenz, 6900 Bregenz

名高いダンスカンパニーが卓越した振り付けで、現代舞踊の未来へと情熱的に導きます。

ブレゲンツの春

著名人

アンゲリカ・カウフマン

アンゲリカ・カウフマンはスイスのクールで生まれましたが、父親の故郷であるシュヴァルツェンベルクと密接な関係がありました。アンゲリカ・カウフマン美術館は、カウフマンの生涯と作品に捧げられた、シュヴァルツェンベルクにある美術館です。

レシピ

オーストリアのチーズヌードル

この「ケスクネープフレ」のバリエーションでは、香ばしいマウンテンチーズを使っています。

レシピを見る

ユニークな宿泊施設

シュヴァーネン：洗練された建築と持続可能な食事

ホテルのポスト：ピュアな客室とホリスティックな郷土料理

ヴァリザーホーフ：デザインとスポーツ精神の融合

クローネ：地方の木製家具とグルメ料理

気候保護情報

モニュメントの保護：持続可能性の代名詞

オーストリアにおける歴史的建造物の保存は、気候保護に向けた優れた取り組みです。なぜこれが重要なのでしょうか？

  • モニュメント保存は資源を節約し、緑地の封鎖を防ぐ役割を果たします。

  • また、社会的・文化的にも重要な意味を持ちます。これらの建物を保存することで、地域全体が利益を享受し、その歴史的な建築が訪れる人々に感動を与えます。

  • 多くの歴史的建物は、地元で調達された自然素材で建設されています。専門的に修復される際には、地域の素材を優先し、そのオリジナリティを保つことが重視されます。

  • さらに、さまざまな動植物種の存在も保護されています。モニュメント保存は、エコロジーの持続可能性にとって重要なステップです。

オーストリアのモニュメント保護

よくある質問

美しい自然と豊かな文化が融合するフォアアールベルク州では、夏のアクティビティが充実しています。自然愛好家、文化愛好家、冒険好きなスポーツ愛好家など、誰もが楽しめるものがあります。

フォアアールベルク州のスキーリゾートは、雪が安定していることで有名で、地域の約3分の2が1,000メートル（3,281フィート）以上の高度に位置しています。多くのスキーエリアは、1,400メートル（4,593フィート）から2,400メートル（7,874フィート）の標高に広がっています。フォアアールベルク州は冬の間、多くのアクティビティを提供しています。

ブランドナータール：フォアアールベルクの渓谷には、印象的な山々、湖、アルプスの牧草地が広がっています。お子様連れのバケーションや、安らぎと自然のリラクゼーションを求める人には理想的な目的地です。

クラインヴァルザータール：地理的にはフォアアールベルク州に属するが、クラインヴァルザータールへはドイツ経由でしかアクセスできません。アルプスの景観で知られ、数多くのハイキングコースがあります。

クロスタータール：この静かな谷は、豊かな自然の多様性で印象を与え、オーストリアで最も有名なスキーリゾートのいくつかへの入り口となっています。夏には、アルプスの風景を通る多くのルートがあり、ハイキングの楽園に変わります。

グロース・ヴァルザータール：このユネスコ生物圏保護区では、人々が何世代にもわたって自然と調和して生活しており、自然資源の持続可能な利用は当然のこととされています。この保護区は、アルプスの草原、森、山の小川が特徴で、伝統と自然保護が調和しています。

モンタフォン渓谷：アメリカの作家、ヘミングウェーも愛した地域で、静かな山岳リゾートとして、自然に囲まれた癒しのひとときを過ごせます。シルブレッタ山群やフェルスキア山群に囲まれた壮大な景色を四季を通じて楽しめます。フォアアールベルク特有の文化を体験できます。

こちらもご興味はありませんか？

オーストリア・ニュースレターにご登録ください！

毎月1回無料でオーストリアの観光情報を配信しています。

  • お勧めの観光名所

  • グルメやショッピング

  • オーストリアのテーマやイベント

  • 日本におけるオーストリア関連の情報