夏のフォアアールベルク州

フォアアールベルク州の生活習慣

灰の水曜日の次の日曜日（四旬節の第一日曜日）フンケンゾンタークに、フォアアールベルク州の多くの地域で毎年古くからの伝統で火祭りが行われます。それが「フンケンフォイヤー（火花焼き）」です。この習慣は冬を追い払い、春の到来とともに人々に幸運をもたらすことを目的としています。巧妙に積み上げられた木の塔に火がつけられ、頂上にある火薬で満たされた「火花の魔女」の爆発がクライマックスとなります。

モンタフォン地方では、「シャイベンシュラーゲン」も火花の日曜日に行われます。ハンノキやカバノキで作られた円盤がハシバミの棒に置かれ、火をつけられてから円盤の棒に打ち付けられます。暗闇の中で光の弧を描く燃え盛る円盤は壮大な光景です。この炎の祭典は音楽とともに、美味しい料理や飲み物、特に伝統的な酵母ケーキ「フンクアキュアヒリ」で彩られます。