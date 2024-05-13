エッツタール渓谷
250もの3,000mの峰々、多彩なアクティビティ
Introduction
夏も冬も山好きを惹きつける地域、チロルのエッツタール渓谷へようこそ。ここは、そびえ立つ山々があなたの限界に挑みながらも、心を解き放つような開放感を与えてくれる特別な場所です。
夏には、1,600km以上におよぶ ハイキングコースと860kmのサイクリングコースが待っています。圧倒されるほどの自然美の中を歩き、マウンテンバイクに乗って風を感じてください。聳え立つ3,000メートル級の峰々が、冒険心をかき立ててくれます。
見どころも満載で、迫力のあるシュトゥイーベン滝や、癒しと遊びを両立させた温泉施設「 アクアドーム」もその一つです。
そして冬になると、渓谷はウィンタースポーツの楽園に姿を変えます。
6つのスキーリゾートがあり、パウダースノーに覆われた夢のゲレンデが広がります。もちろん、スキーやスノーボード以外にも楽しみはたくさんあります。クロスカントリースキーコース,や、冬のウォーキングコース、ランタンに照らされながらの幻想的なシュトゥイーベン滝へのナイトハイクなど、自然と一体になる時間を満喫できます。
エッツタール渓谷は、季節を問わず驚きと挑戦、そして感動を与えてくれるアルプスの山岳地方です。
あなたの次の冒険は、ここから始まります。
チロル最大の滝であるシュトゥイーベン滝（Stuibenfall）は、エッツタール（Ötztal）の奥深くに位置し、159メートルの高さまで流れ落ちます。
エッツタール渓谷の紹介
ハイライト
レシピ
ユニークな宿泊施設
山の環境を守るには？
ティッシュ、包装、水筒など、山に持ち込んだものはすべて持ち帰りましょう。
野生動物や若い森林の邪魔にならないよう、標識のあるハイキングコースを守りましょう。
地元の野生動物を尊重しましょう！牛や羊、野生動物を安全な距離から観察しましょう。
地域の鉄道網やハイキングバスを利用しましょう。
持続可能性と環境保護に取り組んでいる山小屋を選びましょう。
子供たちに自然とのつながりを持たせましょう。
生物多様性を守りましょう：国立公園のレンジャーがその方法を教えてくれます。