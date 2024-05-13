チロルで最長の渓谷エッツタール・アルプスは、一年を通してどのシーズンでも、感動的な自然体験を求める人にぴったりの場所です。

夏も冬も山好きを惹きつける地域、チロルのエッツタール渓谷へようこそ。ここは、そびえ立つ山々があなたの限界に挑みながらも、心を解き放つような開放感を与えてくれる特別な場所です。

夏には、1,600km以上におよぶ ハイキングコースと860kmのサイクリングコースが待っています。圧倒されるほどの自然美の中を歩き、マウンテンバイクに乗って風を感じてください。聳え立つ3,000メートル級の峰々が、冒険心をかき立ててくれます。

見どころも満載で、迫力のあるシュトゥイーベン滝や、癒しと遊びを両立させた温泉施設「 アクアドーム」もその一つです。

そして冬になると、渓谷はウィンタースポーツの楽園に姿を変えます。

6つのスキーリゾートがあり、パウダースノーに覆われた夢のゲレンデが広がります。もちろん、スキーやスノーボード以外にも楽しみはたくさんあります。クロスカントリースキーコース,や、冬のウォーキングコース、ランタンに照らされながらの幻想的なシュトゥイーベン滝へのナイトハイクなど、自然と一体になる時間を満喫できます。

エッツタール渓谷は、季節を問わず驚きと挑戦、そして感動を与えてくれるアルプスの山岳地方です。

あなたの次の冒険は、ここから始まります。