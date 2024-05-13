Alpine hut on green high meadow with glaciated mountains and glacier tongue in background under blue sky
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エッツタール渓谷
250もの3,000mの峰々、多彩なアクティビティ

チロルで最長の渓谷エッツタール・アルプスは、一年を通してどのシーズンでも、感動的な自然体験を求める人にぴったりの場所です。

夏も冬も山好きを惹きつける地域、チロルのエッツタール渓谷へようこそ。ここは、そびえ立つ山々があなたの限界に挑みながらも、心を解き放つような開放感を与えてくれる特別な場所です。

には、1,600km以上におよぶ ハイキングコースと860kmのサイクリングコースが待っています。圧倒されるほどの自然美の中を歩き、マウンテンバイクに乗って風を感じてください。聳え立つ3,000メートル級の峰々が、冒険心をかき立ててくれます。
見どころも満載で、迫力のあるシュトゥイーベン滝や、癒しと遊びを両立させた温泉施設「 アクアドーム」もその一つです。

そしてになると、渓谷はウィンタースポーツの楽園に姿を変えます。
6つのスキーリゾートがあり、パウダースノーに覆われた夢のゲレンデが広がります。もちろん、スキーやスノーボード以外にも楽しみはたくさんあります。クロスカントリースキーコース,や、冬のウォーキングコース、ランタンに照らされながらの幻想的なシュトゥイーベン滝へのナイトハイクなど、自然と一体になる時間を満喫できます。

エッツタール渓谷は、季節を問わず驚きと挑戦、そして感動を与えてくれるアルプスの山岳地方です。
あなたの次の冒険は、ここから始まります。

エッツタールについての簡単な情報
場所：イン渓谷から南へ伸びる脇渓谷
人口： 約22,000人（2024年現在）
標高：800 m
最高峰：ヴィルトシュピッツェ (3,768 m)

チロル最大の滝であるシュトゥイーベン滝（Stuibenfall）は、エッツタール（Ötztal）の奥深くに位置し、159メートルの高さまで流れ落ちます。

年中無休で無料：ゲストカード.の特典はこちらをご覧ください。

エッツタール渓谷の紹介

ハイライト

アクアドーム：巨大なボウル形の温泉プールでリラックス

シュトゥイーベン滝：チロル最大の印象的な滝

アイスQ：標高3,048メートルのレストランでアルプス料理

エッツタールのAREA 47：レジャーパーク：アクションとアドベンチャーの融合

セルデンのウィンタースポーツ：広いゲレンデと雪保証の高地

エッツタールのアクティビティ

レシピ

ツィラータール・クラプフェン

このレシピは、チロル名物であるツィラータール・ドーナッツのオリジナルの味を伝えています。グレーチーズがたっぷり入ったサクサクのドーナツは、ツィラータールでは特にお祝いの時に作られます。

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チロルの団子料理

チロルの団子料理は「シュペック・クネーデル」とか、単に「クネーデル」と呼ばれ、サイズも大小あり、チロル地方で親しまれています。このレシピを使えば、本場のものそっくりに仕上がります。小さな形のものはビーフスープに入れて、大きなものは温かいザワークラウトやサラダと一緒にいただきます。

レシピを見る

ユニークな宿泊施設

ナトゥールホテル・ヴァルトクラウゼ

ホテル・ダス・セントラル

ホテル・ダス・シュレッスル

気候保護情報

山の環境を守るには？

  • ティッシュ、包装、水筒など、山に持ち込んだものはすべて持ち帰りましょう。

  • 野生動物や若い森林の邪魔にならないよう、標識のあるハイキングコースを守りましょう。

  • 地元の野生動物を尊重しましょう！牛や羊、野生動物を安全な距離から観察しましょう。

  • 地域の鉄道網やハイキングバスを利用しましょう。

  • 持続可能性と環境保護に取り組んでいる山小屋を選びましょう。

  • 子供たちに自然とのつながりを持たせましょう。

  • 生物多様性を守りましょう：国立公園のレンジャーがその方法を教えてくれます。

よくある質問

エッツタール渓谷はオーストリアの チロル州に位置し、イン渓谷の脇渓谷です。南北に約65kmにわたって広がり、西のエッツタールアルプスと東のシュトゥーバイアルプスを隔てています。谷の入り口はインスブルックの西約45kmにあり、エッツターラー・アッヘ川がイン川に流れ込んでいます。

以下の町／村がエッツタール渓谷沿いにあります：

  • ゼルデン:多彩なウィンタースポーツが楽しめることで有名。

  • オーバーグルグル:ティンメルスヨッホ・高地アルプス山岳道路とアルペンアクティビティで有名。

  • レンゲンフェルト:アクアドームがあります。

  • ウムハウゼン:チロル最高峰のシュトゥイーベンの滝やエッツィ村があります。

  • エッツ:ピブルク湖と数々のハイキングコースで知られています。

  • ザウテン:静かな場所で、アウトドア活動や探検の出発点として理想的。

  • フェント:高山ツアーにアクセスできる小さな登山村。

  • ハイミング:渓谷の入り口に位置し、果樹園とサイクリングコースで知られています。

エッツタールで最も高い山は、海抜3,768メートルのヴィルトシュピッツェ（Wildspitze）です。Ötztalアルプスで最も高い山であるだけでなく、オーストリアでグロースグロックナーに次いで2番目に高い山でもあります。 グロースグロックナー.ÖtztalアルプスのWeißkamm山脈に位置し、登山家やアルペン愛好家に人気の山である。

Ötztalは、自然愛好家や家族連れに豊富なアクティビティを提供しています。1,600キロメートルを超えるハイキングコースは、以下のような素晴らしい景色の中を続いています。 シュトゥイベン滝.サイクリストは、850キロメートルに及ぶ マウンテンバイクルート.スリルを求める人は キャニオニング, ラフティングまたは クライミングアウトドアパーク AREA47アウトドアパーク.リラクゼーションには アクアドームではリラクゼーションを、レーンゲンフェルトの エッツィ村では、先史時代の生活を垣間見ることができます。

エッツタール エッツタールサマーカードは、観光客に多くの特典を提供しています。このカードには、ケーブルカーや公共バスの無料乗車、プール、水浴場、美術館の無料入場、AREA 47やアクアドームなどのアトラクションの割引が含まれています。また、このカードはガイド付きハイキングとスタンダード自転車の無料レンタルにも対応している。このカードは3日間、7日間、10日間利用可能で、多くの提携宿泊施設に含まれているほか、別途購入することもできる。費用についての詳細は こちら.

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