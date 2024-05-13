Aerial view of green vineyard hills with red-tiled roofs and winding road in South Styria.
  1. Homepage
  2. シュタイヤマルク州
  3. 南シュタイヤマルク

南シュタイヤマルク州
ブドウ畑、ワイン街道、ワイン居酒屋

丘陵地帯の風景、心温かい人々、そしてワインがこの地方を特徴づけています。ハイキングやサイクリングで、南シュタイヤマルクのワイン街道を発見しよう！

ワインを一杯飲みながら（オーストリアではこう言う）、カボチャの種油を使ったフライドチキンのサラダを食べ、丘陵地帯の景色を眺める。ブドウ畑と森、果樹園、牧草地が交互に現れる風景を堪能する。

自然景観と文化的景観の魅惑的な相互作用 - オーストリアはシュタイヤマルク州南部でそのロマンチックで楽しい一面を見せてくれます。この地方の自然体験とライフラインのハイライトは 南シュタイヤマルク・ワイン街道. 自然保護区、広大なワインカントリー、ワイン酒場が次々と立ち並びます。

南シュタイヤマルク州に関する簡単な情報
ロケーション：グラーツの南40km
ワインルート 3
ワイナリー 約285軒
ブッシェンシャンク 約250軒
ワイン生産地域611ヘクタールで、オーストリア最小のワイン産地。

南シュタイヤマルク州で最も美しい見晴らしのひとつは、キッツェック・イム・ザウサルにある、標高564メートルのオーストリアで最も標高の高いワイン生産地域です。

あらゆる視点から見た南シュタイヤマルク

ハイライト

南シュタイヤマルク・ワイン街道：ワインの道を行く

サウサル・ワイン街道：険しいブドウ畑の眺め

国境の食卓：ワイン街道の素晴らしさ

ブドウ畑でピクニック

ワイナリーとワインショップ

南シュタイヤマルク州のアクティビティ

ユニークな宿泊施設

ワイナリー：テメント・ワイナリーに滞在する

ヴァインガストホーフ：サバティホーフ・ディリンガーワイナリーに泊まる

ロイジウム・ワイン＆スパ・ホテル

ヴァイングアルテンホテル・ハーカンプ：ワイン＆スパークリングワイン製造所

利用による保護

南シュタイヤマルク自然公園

最も重要な文化的景観には、混交林、畑、花畑、果樹園、そしてもちろんブドウ畑が含まれます。これらの生息地は多様ですが、共通しているのは、自然公園が南に位置するため、暖かさと光が浸透していることです。その結果、15の自然公園群落はほぼ400 km²に及び、シュタイヤマルク州の温暖な気候を好む動植物の生息地となっています。

南シュタイヤマルク自然公園

よくある質問

南シュタイヤマルク州は、ワイン街道、ワイナリー、ワイン居酒屋で知られています。旅を忘れられないものにする5つの見どころをご紹介しましょう：

ワイン街道とワイナリー：南シュタイヤマルクのワイン街道は、なだらかな丘陵地帯を縫うように走り、息をのむようなブドウ畑の景色を楽しむことができます。数多くのワイナリーとヴィノテークが、この地方のトップワインを試飲させてくれます。

クラポテッツ（Klapotetz）トレイルのハイキング：クラポテッツ（Klapotetz）は木製の風車で、この地方の文化の一部です。クラポテッツ街道（Klapotetzweg）は、自然、文化、楽しみを組み合わせた道です。クラポテッツ街道は、ブドウ畑に沿って絵のように美しい風景の中を進みます。道中には数多くのワイン居酒屋が点在しています。

南シュタイヤマルク自然公園: 南シュタイヤマルク自然公園は、自然愛好家にとってのハイライトです。なだらかな丘陵地帯、森林、畑、牧草地、ブドウ畑がその景観を特徴づけています。ハイカーやサイクリストは、標識のある遊歩道網を見つけることができます。

料理とワイン居酒屋ブッシェンシャンク: カボチャのシードオイルからブレトルヤウゼ（木板に盛り合わせたバム・ソーセージ、野菜）のスナック、焼きたてのパンまで、シュタイヤマルクのワインと一緒にお楽しみください。ワイン居酒屋は、居心地の良い雰囲気の中で郷土料理を楽しむのに最適な場所です。

南シュタイヤマルク州の3つのワインルート：

南シュタイヤマルク・ワインルート：南シュタイヤマルク・ワイン街道はこの地方で最もよく知られた街道で、絵のように美しいブドウ畑を通り、数多くのワイナリーやワイン酒場を通り抜けます。ルートは通常エーレンハウゼンから始まり、ロイッチャッハを経てキッツェック・イム・サウサルへと続きます。

ザウサル・ワイン街道：このルートは、なだらかな丘と素晴らしいワインで知られるワイン村ガムリッツ周辺を通ります。ガムリッツ村、ラッチュ村とその周辺を走る。

シルヒャー・ワイン街道このワイン街道は、ブラウアー・ヴィルトバッハー種から造られるロゼ色のワイン、シルヒャーで有名です。

南シュタイヤマルクには、丘陵地帯の真ん中やワイン街道沿いに位置するワイン生産村があります。この地方の有名な場所をいくつか紹介しましょう：

ロイッチャッハ：南シュタイヤマルク・ワイン街道沿いの中心都市。ロイッチャッハはブドウ畑、ワイン居酒屋、そしてスロヴェニア国境に近いことで知られています。

エーレンハウゼン：南シュタイヤマルク・ワイン街道の出発点としてよく利用される可愛らしいワイン村。

ガムリッツ：南シュタイヤマルク州で最も有名なワイン生産地のひとつ。ガムリッツには多くのワイナリーがあり、活気あるワインの伝統があり、周辺では数々のレジャーが楽しめます。

キッツェック・イム・サウサル：ヨーロッパで最も標高の高いワイン生産村。キッツェックでは、周囲の丘陵地帯の息を呑むような眺めと、素晴らしいワインを楽しむことができます。

シュルツタール：静かな魅力と一流ワイナリーへの近さが特に評価されている小さな村。

シュタイヤマルクのシュトラース：シュタイヤマルクのシュトラースもまた、人気の高いワイン産地の村であり、この地方を探索する出発点としても最適です。

こちらもご興味はありませんか？

オーストリア・ニュースレターにご登録ください！

毎月1回無料でオーストリアの観光情報を配信しています。

  • お勧めの観光名所

  • グルメやショッピング

  • オーストリアのテーマやイベント

  • 日本におけるオーストリア関連の情報