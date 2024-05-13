南シュタイヤマルク州
ブドウ畑、ワイン街道、ワイン居酒屋
Introduction
丘陵地帯の風景、心温かい人々、そしてワインがこの地方を特徴づけています。ハイキングやサイクリングで、南シュタイヤマルクのワイン街道を発見しよう！
ワインを一杯飲みながら（オーストリアではこう言う）、カボチャの種油を使ったフライドチキンのサラダを食べ、丘陵地帯の景色を眺める。ブドウ畑と森、果樹園、牧草地が交互に現れる風景を堪能する。
自然景観と文化的景観の魅惑的な相互作用 - オーストリアはシュタイヤマルク州南部でそのロマンチックで楽しい一面を見せてくれます。この地方の自然体験とライフラインのハイライトは 南シュタイヤマルク・ワイン街道. 自然保護区、広大なワインカントリー、ワイン酒場が次々と立ち並びます。
あらゆる視点から見た南シュタイヤマルク
ハイライト
ユニークな宿泊施設
利用による保護
南シュタイヤマルク自然公園
最も重要な文化的景観には、混交林、畑、花畑、果樹園、そしてもちろんブドウ畑が含まれます。これらの生息地は多様ですが、共通しているのは、自然公園が南に位置するため、暖かさと光が浸透していることです。その結果、15の自然公園群落はほぼ400 km²に及び、シュタイヤマルク州の温暖な気候を好む動植物の生息地となっています。