南シュタイヤマルク州は、ワイン街道、ワイナリー、ワイン居酒屋で知られています。旅を忘れられないものにする5つの見どころをご紹介しましょう：

ワイン街道とワイナリー：南シュタイヤマルクのワイン街道は、なだらかな丘陵地帯を縫うように走り、息をのむようなブドウ畑の景色を楽しむことができます。数多くのワイナリーとヴィノテークが、この地方のトップワインを試飲させてくれます。

クラポテッツ（Klapotetz）トレイルのハイキング：クラポテッツ（Klapotetz）は木製の風車で、この地方の文化の一部です。クラポテッツ街道（Klapotetzweg）は、自然、文化、楽しみを組み合わせた道です。クラポテッツ街道は、ブドウ畑に沿って絵のように美しい風景の中を進みます。道中には数多くのワイン居酒屋が点在しています。

南シュタイヤマルク自然公園: 南シュタイヤマルク自然公園は、自然愛好家にとってのハイライトです。なだらかな丘陵地帯、森林、畑、牧草地、ブドウ畑がその景観を特徴づけています。ハイカーやサイクリストは、標識のある遊歩道網を見つけることができます。

料理とワイン居酒屋ブッシェンシャンク: カボチャのシードオイルからブレトルヤウゼ（木板に盛り合わせたバム・ソーセージ、野菜）のスナック、焼きたてのパンまで、シュタイヤマルクのワインと一緒にお楽しみください。ワイン居酒屋は、居心地の良い雰囲気の中で郷土料理を楽しむのに最適な場所です。