シュタイヤマルク州
ダッハシュタイン氷河、温泉、ワインを堪能して過ごす夏の休暇
Introduction
オーストリアの"緑のハート "の多様性
シュタイヤマルク州は 山岳地帯の北部から、首都グラーツのある都心部、ブドウ畑のあるなだらかな丘陵地帯の南部まで、多様な景観で印象的な地域です。シュタイヤマルク州の最高地点と最低地点は、標高2,995メートルの最高峰ダッハシュタインから、地下2,843メートルに位置するログナー・バート・ブルマウのヒーリング温泉の源泉、 ヴァルカニア®まで、実に5,838メートルも離れています。
楽しみは、氷河からワインまで
観光客も地元の人々も、一年を通してさまざまな風景を鑑賞し、楽しむことができるのは、まさにこの地形の多様性のおかげです。
シュタイヤマルク州は、休暇を過ごす人々に豊かなレジャーの機会を提供しています。山、森、湖、川があなたをアクティブに活気づけ、素晴らしい環境を満喫させてくれます。ダッハシュタイン氷河からワインの産地まで、シュタイヤマルク州のすべての地方に共通しているのは、人々の温かさと贅沢を楽しむ喜びです。
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あらゆる角度から見たシュタイヤマルク州
ハイライト
ツアー
南シュタイヤマルクのワイン街道
現代的に設計されたブドウ畑と、美しい伝統的な建物が、この地域の景観を形作っています。ブドウ畑、果樹園、森林、畑がどのように何世代にもわたって地元の伝統が守られてきたかは、今日の姿を見れば明らかです。それらは、現在に至るまで何も変わっていません。
地域
都市＆町
レオーベン
鉱業とゲッサール・ビール：16世紀のハックルハウス（Hacklhaus）、中世のシュヴァンマートゥルム（Schwammerlturm）の塔と中庭は、ベルクマンズブルンネン（Bergmannsbrunnen）の噴水横のメイン広場にあります。
セーム革のひげを持つシュタイヤマルクの帽子
アウスゼーアー帽とも呼ばれるシュタイヤマルクの帽子は、かつてビーダーマイヤー時代に富裕層の頭を飾っていました。今日では、伝統を重んじる人々やシュタイヤマルクのファンが着用しています。
本物のシュタイヤマルクの帽子の特徴は、黒か緑のフェルトに緑のバンド。このシュタイヤマルクを象徴する帽子は、シャモアブラシ（鹿の背中の毛で作った飾り）で飾られています。さらにオオライチョウの羽飾りが、この帽子と猟師との関連を示していいます。
シャモアブラシが取り付けられている側によって、着用者の出身地が分かります：ホッホシュタイヤマルク出身の人は後頭部に、それ以外のシュタイヤマルクの人はサイドに付けています。シュタイヤマルクの帽子の下は、純毛の伝統的なグレーのシュタイヤマルク・スーツを着て、そして本物のゴイゼルン・シューズを履くのが、正式な男性の典型的なシュタイヤマルクの装いです。
起源 ：19世紀初頭のアウスゼーアーランド
素材 ：毛フェルト
色： 灰緑色
特徴： 鹿の毛の飾りと オオライチョウの羽飾り
アウスゼーアーランドの水仙祭り
春を告げる水仙：1960年以来、アウスゼーアーの人々は5月の数日間、この繊細な花に祭りを捧げています。何百万本もの白い水仙の花を使って手作業で彫刻を作り、ボートパレードを行い、アウスゼーアーランド全体が咲き誇ります。地元住民のほとんどが参加するこの大イベントは4日間続きます。地元のブラスバンド、水仙の女王、子供たちのメイポールダンスに伴われ、ザルツカンマーグートが明るく活気づき、夏の到来を歓迎します。
レシピ
シュタイヤマルクのヴルツェルフライシュ
シュタイヤマルク州の料理はバラエティに富んでいます。最もよく知られた特産品は、シュテルツ、フェアハッケルテス（細かく刻んだベーコンから作るスプレッド）、様々なカボチャ料理、そして "シュタイヤマルクのヴルツェルフライシュ "です。 有名なシュタイヤマルク・パンプキンシードオイルは、ナッツ風味が特徴でサラダに特に適しています。
ユニークな宿泊施設
シュタイヤルク州の自然公園
観光客はオーストリアの「緑のハート」シュタイヤマルク州の手つかずの自然に浸れるだけでなく、以下の7つの自然公園は希少な動植物の生息地として保護され、こころゆくまで観察することができます：