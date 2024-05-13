氷河、湖、森、温泉、そしてブドウ畑まで：「オーストリアの緑の州」とも呼ばれるシュタイヤマルク州は、色とりどりのパレットように豊かで多彩な表情を見せ、訪れる人を驚かせてくれます。

オーストリアの"緑のハート "の多様性

シュタイヤマルク州は 山岳地帯の北部から、首都グラーツのある都心部、ブドウ畑のあるなだらかな丘陵地帯の南部まで、多様な景観で印象的な地域です。シュタイヤマルク州の最高地点と最低地点は、標高2,995メートルの最高峰ダッハシュタインから、地下2,843メートルに位置するログナー・バート・ブルマウのヒーリング温泉の源泉、 ヴァルカニア®まで、実に5,838メートルも離れています。

楽しみは、氷河からワインまで

観光客も地元の人々も、一年を通してさまざまな風景を鑑賞し、楽しむことができるのは、まさにこの地形の多様性のおかげです。

シュタイヤマルク州は、休暇を過ごす人々に豊かなレジャーの機会を提供しています。山、森、湖、川があなたをアクティブに活気づけ、素晴らしい環境を満喫させてくれます。ダッハシュタイン氷河からワインの産地まで、シュタイヤマルク州のすべての地方に共通しているのは、人々の温かさと贅沢を楽しむ喜びです。