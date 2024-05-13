Aerial view of green vineyard hills with farmhouses, forests and rolling hills in evening light.
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シュタイヤマルク州
ダッハシュタイン氷河、温泉、ワインを堪能して過ごす夏の休暇

氷河、湖、森、温泉、そしてブドウ畑まで：「オーストリアの緑の州」とも呼ばれるシュタイヤマルク州は、色とりどりのパレットように豊かで多彩な表情を見せ、訪れる人を驚かせてくれます。

オーストリアの"緑のハート "の多様性

シュタイヤマルク州は 山岳地帯の北部から、首都グラーツのある都心部、ブドウ畑のあるなだらかな丘陵地帯の南部まで、多様な景観で印象的な地域です。シュタイヤマルク州の最高地点と最低地点は、標高2,995メートルの最高峰ダッハシュタインから、地下2,843メートルに位置するログナー・バート・ブルマウのヒーリング温泉の源泉、 ヴァルカニア®まで、実に5,838メートルも離れています。

楽しみは、氷河からワインまで

観光客も地元の人々も、一年を通してさまざまな風景を鑑賞し、楽しむことができるのは、まさにこの地形の多様性のおかげです。

シュタイヤマルク州は、休暇を過ごす人々に豊かなレジャーの機会を提供しています。山、森、湖、川があなたをアクティブに活気づけ、素晴らしい環境を満喫させてくれます。ダッハシュタイン氷河からワインの産地まで、シュタイヤマルク州のすべての地方に共通しているのは、人々の温かさと贅沢を楽しむ喜びです。

シュタイヤマルク州の基本情報
首都グラーツ
面積 16.401 km²
人口約127万人（2024年現在）
森林率62%
ダッハシュタイン山標高2.995ｍ
自然公園7
温泉11
ワイン街道：8

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シュタイヤマルク・カードを購入すれば、4月から10月まで、177のエクスカーション・デスティネーションの入場料が無料になり、24のボーナス・パートナーズ提携店で30％の割引が受けられます。

シュタイヤマルク州のイベント
伝統的なイベントとモダンなイベントの開催ハイライトは イベントカレンダーで確認できます。

あらゆる角度から見たシュタイヤマルク州

ハイライト

シュタイヤマルク州の美しい観光スポット

シュタイヤマルク州の11の冒険地域

シュタイヤマルク州ザルツカンマーグートのアルトアウスゼー湖

ゲゾイゼ国立公園

美食溢れる首都グラーツ

南シュタイヤマルクのワイン街道

シュタイヤマルク州のアクティビティ

ツアー

松油からパンプキンシードオイルまで

アートの宝物からスパークリングワインまで

シュタイヤマルクのワイン街道

シュタイヤマルクのアップル街道

シュタイヤマルクのフラワー街道

シュタイヤマルクの城街道

南シュタイヤマルクのワイン街道

現代的に設計されたブドウ畑と、美しい伝統的な建物が、この地域の景観を形作っています。ブドウ畑、果樹園、森林、畑がどのように何世代にもわたって地元の伝統が守られてきたかは、今日の姿を見れば明らかです。それらは、現在に至るまで何も変わっていません。

南シュタイヤマルクのワイン街道

シュタイヤマルク州の見所

地域

シュラードミング・ダッハシュタイン

氷河のある堂々たるダッハシュタイン山塊は、スキー、冬のハイキング、そしてファットバイクのメッカです。

シュラードミング・ダッハシュタイン

アウスゼー周辺のザルツカンマーグート地域

降雪の多いこの地方では、新鮮で穏やかな冬を体験する機会が数え切れないほどあります。

シュタイヤマルクのザルツカンマーグート

ゲゾイゼ国立公園

どこまでも続く森、白く泡立つ急流の川、険しく壮大な山々：これが国立公園のひとつ、ゲゾイゼの絶景です。

ゲゾイゼ国立公園

ホッホシュタイヤマルク

センメリング（Semmering）、ホッホシュヴァーブ（Hochschwab）、アイゼネルツ・アルプス（Eisenerz Alps）で自然を体験してください。

ホッホシュタイヤマルク

ムーラウ

息をのむようなシュタイヤマルクの山々に囲まれたこのウィンタースポーツエリアは、あらゆる年齢層の人にスキーとスノーボードのスポットを提供しています。

ムーラウ

エルツベルク・レオーベン

山々に雪が積もると、スキー、スノーボード、クロスカントリースキー、ウィンターハイキングを楽しむウィンタースポーツファンがエルツベルク・レオーベンに集まります。

エルツベルク・レオーベン

ムーアタール

あなたの旅の目的はなんですか？スキーやクロスカントリー、またはウェルネスやリラックスでしょうか。 ここムーアタールは、そのすべてを叶えることができます。

ムーアタール

ユネスコ世界遺産グラーツ

ユネスコ世界遺産で、デザインの街：グラーツは、旧市街、未来的な建築物など、クリエイティブが見事にミックスした街です。

ユネスコ世界遺産グラーツ

東シュタイヤマルク

自然公園、リンゴの産地、ハーブの産地：巨大でロマンチックな果樹園へようこそ！

東シュタイヤマルク

温泉と火山の地域

ここにある6つの温泉街では、癒しの泉が地中から湧き出ています。

温泉と火山の地域

南シュタイヤマルク

南シュタイヤマルク自然公園とシルヒャーランドの丘陵地帯を散策し、上質な料理を楽しみましょう。

南シュタイヤマルク

都市＆町

アドモント

アドモントには、世界最大の修道院図書館、大学教会、ベネディクト修道院があります。ゲゾイゼ国立公園での冒険への玄関口となっています。

アドモント

ユーデンブルク

ユーデンブルクのランドマークである町の塔の展望台からはムアタール渓谷が一望できます。塔の中にはヨーロッパで最も近代的なプラネタリウムもあります。

ユーデンブルク

レオーベン

鉱業とゲッサール・ビール：16世紀のハックルハウス（Hacklhaus）、中世のシュヴァンマートゥルム（Schwammerlturm）の塔と中庭は、ベルクマンズブルンネン（Bergmannsbrunnen）の噴水横のメイン広場にあります。

レオーベン

ブリュック・アン・デア・ムーア

山々に囲まれた川沿いの町：ゴシック建築のコルンメッサーハウスにちなんでコルンメッサーシュタットとも呼ばれるブリュックは、都会的な生活と山が融合しています。

ブリュック・アン・デア・ムーア

ハルトベルク

リラックスと減速：歴史に彩られた城壁の向こうには、歴史的建造物に指定された市立庭園、文化的イベント、冒険ルートが貴方を待っています。

ハルトベルク

バート・ラートカースブルク

シュタイヤマルク州南部に位置し、歴史的な旧市街とロマンチックな路地、そしてパークテルメ・スパの特別な温泉でのリラクゼーションをお楽しみいただけます。

バート・ラートカースブルク

アルトアウスゼー

湖の緑と、山のおいしい空気。きっとそれらが、アルトアウスゼーに人々を惹きつけているのでしょう。

アルトアウスゼー

セーム革のひげを持つシュタイヤマルクの帽子

アウスゼーアー帽とも呼ばれるシュタイヤマルクの帽子は、かつてビーダーマイヤー時代に富裕層の頭を飾っていました。今日では、伝統を重んじる人々やシュタイヤマルクのファンが着用しています。

本物のシュタイヤマルクの帽子の特徴は、黒か緑のフェルトに緑のバンド。このシュタイヤマルクを象徴する帽子は、シャモアブラシ（鹿の背中の毛で作った飾り）で飾られています。さらにオオライチョウの羽飾りが、この帽子と猟師との関連を示していいます。

シャモアブラシが取り付けられている側によって、着用者の出身地が分かります：ホッホシュタイヤマルク出身の人は後頭部に、それ以外のシュタイヤマルクの人はサイドに付けています。シュタイヤマルクの帽子の下は、純毛の伝統的なグレーのシュタイヤマルク・スーツを着て、そして本物のゴイゼルン・シューズを履くのが、正式な男性の典型的なシュタイヤマルクの装いです。

起源 ：19世紀初頭のアウスゼーアーランド
素材 ：毛フェルト
色： 灰緑色
特徴： 鹿の毛の飾りと オオライチョウの羽飾り

アウスゼーアーランドの水仙祭り

春を告げる水仙：1960年以来、アウスゼーアーの人々は5月の数日間、この繊細な花に祭りを捧げています。何百万本もの白い水仙の花を使って手作業で彫刻を作り、ボートパレードを行い、アウスゼーアーランド全体が咲き誇ります。地元住民のほとんどが参加するこの大イベントは4日間続きます。地元のブラスバンド、水仙の女王、子供たちのメイポールダンスに伴われ、ザルツカンマーグートが明るく活気づき、夏の到来を歓迎します。

水仙祭り

レシピ

シュタイヤマルクのフライドチキンサラダ

このレシピでは美味しいチキンを使ってください。そうすれば、フライドチキンサラダがシュタイヤマルク州のオリジナルのように美味しく作れます。

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カボチャのコルドン・ブルー

薄くスライスしたカボチャでイタリア風に生ハムとリコッタチーズを巻いたエレガントな一品！

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シュタイヤマルクのヴルツェルフライシュ

シュタイヤマルク州の料理はバラエティに富んでいます。最もよく知られた特産品は、シュテルツ、フェアハッケルテス（細かく刻んだベーコンから作るスプレッド）、様々なカボチャ料理、そして "シュタイヤマルクのヴルツェルフライシュ "です。 有名なシュタイヤマルク・パンプキンシードオイルは、ナッツ風味が特徴でサラダに特に適しています。

シュタイヤマルクのヴルツェルフライシュ

シュタイヤマルク風バックヘンドル

オーストリア、シュタイヤマルク地方の定番料理であるフライドチキンを試してみませんか？ バックヘンドルはオーブンで焼くので、ジューシーでカリッと仕上がります。

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ユニークな宿泊施設

エーレンハウゼンのワイナリー・テメント

アルトアウスゼーの隠れ家的なアパートメント

シュタイラレック・アム・ポグシュ - バードハウス ワシミミズク

アイゲン・イム・エンスタールのシュロスホテル・ピヒラルン

「使用して保護する」

シュタイヤルク州の自然公園

観光客はオーストリアの「緑のハート」シュタイヤマルク州の手つかずの自然に浸れるだけでなく、以下の7つの自然公園は希少な動植物の生息地として保護され、こころゆくまで観察することができます：

よくある質問

オーバーエステライヒ州の都市シュタイヤーは、シュタイヤマルク州の発祥の地とされている。ここにはランベルク城があり、以前はシュタイラブルクと呼ばれる要塞でした。

シュタイアーマルクカードを購入すると シュタイヤカードを購入すると、4月から10月までの間 177の観光地 30％割引 24ののボーナス割引が受けられます。

氷河、湖、森、温泉、そしてブドウ畑まで
オーストリアの緑の心臓 "と呼ばれるシュタイアーマルク州は、その多様な自然と文化が可能にした鮮やかな色彩のパレットで驚かせてくれます。11の地域にまたがるシュタイアーマルク州の豊かなバラエティをご堪能ください。

シュラドミング・ダッハシュタイン
アウスゼアラント・ザルツカンマーグート
ゲーゼハウゼ国立公園
ホッホシュタイヤマルク
ムーラウ
エルツベルク＝レーベン
ムーア渓谷
グラーツとグラーツ近郊
東シュタイヤマルク
テルメンラント（温泉地帯）とヴュルカンラント
南シュタイヤマルク

シュタイヤマルク州の景観の多様性と同様に、そのランドマークも多様性に富んでいます：

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