ヴィルダー・カイザー
大自然の王冠
Introduction
南にキッツビュール・アルプスのなだらかな丘陵が連なり、ヴィルダー・カイザー（Wilder Kaiser）が雄大にそびえています。その中心部には100平方キロメートルを超える自然保護区があり、イヌワシ、ヤマネ、カモシカなどのアルプスの野生動物が手付かずの自然環境で暮らしています。
ヴィルダー・カイザー地方には、誰もが楽しめるアクティビティがあります。夏には、急流沿いのマウンテンバイク・トレイルや、険しい岩壁でのクライミング・アドベンチャーが、たくさんの感動を与えてくれます。冬は トップクラスのスキー場があなたを待っています。そして一年中、ボリュームたっぷりの カイザーシュマレンなどの郷土料理が、カイザーの山々の絶景とともに楽しめます。
ヴィルダー・カイザー・ゲストカードは宿泊先到着時に無料で配布され、滞在中有効です。このカードがあれば、ヴィルダー・カイザー地方のエルマウ、ゴーイング、シェファウ、ゼルなどの村々を低料金で観光することができます。
ヴィルダー・カイザー地方の紹介
ハイライト
ユニークな宿泊施設
ヴィルダー・カイザー地方の持続可能性
息をのむような山頂の美しい景色と、持続可能性への取り組み。ヴィルダー・カイザーでは、どちらも大切にしています。鉄道旅行者は宿泊施設までの美しい景色を楽しめ、E-BIKEでのんびりと探検し、澄み切った山の水はクリーンなエネルギーを生み出します。一方、ホストファミリーは、この地域で採れたおいしいオーガニックフードでゲストをもてなします。
なにより、この素晴らしい山の風景は、誰にでもひらかれています。考え抜かれたバリアフリー設計のトレイルや施設は、あらゆる年齢層の人々、家族連れ、障害を持つ人々も等しく雄大な自然を楽しむことができます。