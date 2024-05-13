ヴィルダー・カイザー地方の持続可能性

息をのむような山頂の美しい景色と、持続可能性への取り組み。ヴィルダー・カイザーでは、どちらも大切にしています。鉄道旅行者は宿泊施設までの美しい景色を楽しめ、E-BIKEでのんびりと探検し、澄み切った山の水はクリーンなエネルギーを生み出します。一方、ホストファミリーは、この地域で採れたおいしいオーガニックフードでゲストをもてなします。

なにより、この素晴らしい山の風景は、誰にでもひらかれています。考え抜かれたバリアフリー設計のトレイルや施設は、あらゆる年齢層の人々、家族連れ、障害を持つ人々も等しく雄大な自然を楽しむことができます。