Three hikers on a ridge path with green meadow, dramatic rock faces and blue sky in background.
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ヴィルダー・カイザー
大自然の王冠

雄大な峰々、緑豊かな森、透き通った水：チロルのヴィルダー・カイザー地方は、自然愛好家にとってパラダイスです。

南にキッツビュール・アルプスのなだらかな丘陵が連なり、ヴィルダー・カイザー（Wilder Kaiser）が雄大にそびえています。その中心部には100平方キロメートルを超える自然保護区があり、イヌワシ、ヤマネ、カモシカなどのアルプスの野生動物が手付かずの自然環境で暮らしています。

ヴィルダー・カイザー地方には、誰もが楽しめるアクティビティがあります。夏には、急流沿いのマウンテンバイク・トレイルや、険しい岩壁でのクライミング・アドベンチャーが、たくさんの感動を与えてくれます。冬は トップクラスのスキー場があなたを待っています。そして一年中、ボリュームたっぷりの カイザーシュマレンなどの郷土料理が、カイザーの山々の絶景とともに楽しめます。

ヴィルダー・カイザー地方に関する基本情報
標高：標高2.344m
スキー場：275 km
スキー小屋： 80小屋
ハイキングコース：274ルート

ヴィルダー・カイザー・ゲストカードは宿泊先到着時に無料で配布され、滞在中有効です。このカードがあれば、ヴィルダー・カイザー地方のエルマウ、ゴーイング、シェファウ、ゼルなどの村々を低料金で観光することができます。

ヴィルダー・カイザー地方の紹介

ハイライト

ヴィルダー・カイザー・ブリクゼンタールスキー場：ゲレンデでの楽しみ

ケーブルカー：一年中、山の上へ

7つのマウンテンアドベンチャーワールド：自然を発見

家族旅行：一緒に充実した時間を過ごしましょう

マウンテンスポーツ：山での体験

ヴィルダー・カイザー自然保護区：純粋な自然

ヴィルダー・カイザー地方でのアクティビティ

ユニークな宿泊施設

ゴーイングのビオホテル・シュタングルヴィルト

エルマウのカイザーホーフ

ホテル＆プレミアム・シャレー：ホッホフィルツァー・イン・ゼル

すべての人のための自然

ヴィルダー・カイザー地方の持続可能性

息をのむような山頂の美しい景色と、持続可能性への取り組み。ヴィルダー・カイザーでは、どちらも大切にしています。鉄道旅行者は宿泊施設までの美しい景色を楽しめ、E-BIKEでのんびりと探検し、澄み切った山の水はクリーンなエネルギーを生み出します。一方、ホストファミリーは、この地域で採れたおいしいオーガニックフードでゲストをもてなします。

なにより、この素晴らしい山の風景は、誰にでもひらかれています。考え抜かれたバリアフリー設計のトレイルや施設は、あらゆる年齢層の人々、家族連れ、障害を持つ人々も等しく雄大な自然を楽しむことができます。

よくある質問

ヴィルダー・カイザー地方は、自然保護と持続可能な観光が融合した地域です。その広大な自然保護区では、素晴らしい山々を背景に、ハイキングや登山からスキーまで、一年中アクティビティを楽しむことができます。

  • エルマウ:伝統的な山村の魅力を保ちつつ、カイザーバッド（KaiserBad）や エルミッツ・ツォーバーヴェルトは家族連れに最適です。

  • 魅力:静寂で美しい自然と、ハイキングコースが充実しているため、静謐な自然を感じたい方におすすめです。

  • シェファウ:カイザーヴェルトのようなアトラクションがあり、家族での観光に力を入れています。 カイザーゲビルゲ自然保護区への重要な玄関口でもあり、日帰りハイキングに最適です。

  • ゼル:地元の伝統と水に関する教育的要素を組み合わせたインタラクティブな体験ができるヘクセンヴァッサーの本拠地。ハイカーやウィンタースポーツ愛好家の拠点でもあります。

それぞれの村では、ヴィルダー・カイザーの美しさと文化を体験できるユニークなアクティビティがあります。

ヴィルダー・カイザーはチロル東部に位置し、インスブルック、ザルツブルク、ミュンヘンから約1時間です。この地域はクーフシュタインとザンクト・ヨハン・イン・チロルの間にあり、印象的な山脈の麓に位置するエルマウ、ゴーイング、シェファウ、ゼルの4つの休暇地を含んでいます。カイザーゲビルゲ（皇帝山脈Kaisergebirge）の一部であるヴィルダー・カイザー（Wilder Kaiser）は、その印象的な峰々で有名で、ハイキングからスキーまで、幅広いアウトドア・アクティビティを提供しています。

ティロルアルプスの雄大な山々、ヴィルダー・カイザーは、訪れる人を一年中魅了します。夏には、無数のハイキングコースが香り豊かなアルプスの草原を抜け、澄み切った水をたたえるヒンターシュタイナー湖（Hintersteiner See）のような隠れた山間の湖へと続きます。家族連れにはエルマウのツーバーヴェルトやヘクセンヴァッサーのような体験型アトラクションがおすすめです。冒険家には険しい岩壁に挑んだり、息をのむような絶景を眺めながら楽しめるパラグライダーもあります。

冬には、スキーヤーやスノーボーダーにとってパラダイスとなる スキーヴェルト・ヴィルダーカイザー・ブリクゼンタールには270キロのゲレンデがあります。クロスカントリースキーヤーは、整備されたコースで雪の森を滑り、静寂を求める人は スノーシューや ウィンターハイキング伝統的なバイエルンカーリングも楽しめます。

素朴なアルプスの山小屋で味わう本格的なチロル料理は、美しい山々を眺めながらの朝食にぴったりです。

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